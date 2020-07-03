Цены на подсолнечное масло продолжают расти

Способствовать сохранению цен будут котировки нефти, спрос на шрот и малые запасы маслосемян Легион-Медиа

Согласно данным портала OilWorld, на прошлой неделе подсолнечное масло в России в среднем подорожало в закупке на 411 руб./т Самый сильный прирост зафиксирован в Краснодарском крае и Тамбовской области — плюс 1 тыс. руб. до 52,2 тыс. руб./т и 52,3 тыс. руб./т соответственно. В Ставропольском крае, Ростовской и Белгородской областях масло на прошедшей неделе не дорожало. Цены продажи в среднем выросли на 155 руб., сильнее всего — в Тамбовской и Самарской областях, до 54,5 тыс. руб./т в обоих регионах. В Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Белгородской областях цены не менялись.



Закупочные цены подсолнечника выросли только в Ставропольском крае (24,1 тыс. руб./т), Волгоградской (24,3 тыс. руб./т), Саратовской (24,1 тыс. руб./т) и Белгородской областях (24,7 тыс. руб./т) — на 100 руб./т во всех перечисленных регионах. Средние цены реализации выросли на 111 руб./т, сильнее всего маслосемена подорожали в Самарской области — плюс 300 руб. до 26,2 тыс. руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Ростовской областях изменений не было.



Цены на масло повышаются с марта этого года в связи с ростом экспортных котировок на фоне девальвации рубля. Основным драйвером удорожания выступила Турция, которая была вынуждена переключиться на закупки подсолнечного масла после закрытия экспорта подсолнечника из России, говорит ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. Так, с начала апреля средняя цена по России за тонну масла выросла с 50 тыс. руб. до 56 тыс. руб. (с НДС), текущий уровень цен на масло на 30% выше, чем в прошлом году.



Однако в июне темпы увеличения цен снизились. Рост сектора подсолнечного масла, в свою очередь, напрямую повлиял на рынок сырья. «Ажиотажный спрос переработчиков на подсолнечник в апреле-мае привел к его удорожанию с 23 тыс. руб./т в начале апреля до 28 тыс. руб./т на конец июня (с НДС) в среднем по России. Текущая цена на 35% выше, чем год назад», — добавляет Семикин.



Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщала, что в июне международные цены на продовольственные сырьевые товары увеличились впервые с начала года в результате возобновления роста котировок. Самое значительное повышение показали растительные масла: индекс цен ФАО на них вырос на 11,3% после падения в течение четырех месяцев подряд. По мнению аналитиков организации, рост цен, в первую очередь, обусловлен удорожанием пальмового масла в связи с восстановлением в мире импортного спроса и снижением опасений относительно возможного сокращения производства. Также повысились котировки цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Несмотря на рекордный урожай в 15,4 млн т, в силу крайне высокого объема экспорта и переработки на масло, переходящие остатки подсолнечника будут очень низкими, говорит Семикин. Рост цен на маслосемена уже остановился, большинство предприятий завершили активную фазу закупок. Но на фоне дефицита сырья и высоких цен на масло до конца сезона значительного снижения закупочных цен ожидать не стоит, прокомментировал он «Агроинвестору».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что активный рост цен пока приостановлен, и в ближайшее время их снижения или значительного роста ждать не стоит. Среди причин — удорожание нефти, хороший спрос на подсолнечный шрот и относительно небольшое количество сырья.



С 1 июля в ЕАЭС действует особый — разрешительный — режим вывоза подсолнечника за пределы союза. Он заменил запрет на экспорт, действовавший до 30 июня, и рассчитан до 31 августа 2020 года. Режим предусматривает представление таможенному органу государства разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит товаров. Выдавать документы будут уполномоченные на это органы. По словам отраслевых аналитиков, нет ясности, как этот режим работает. Так, Семикин говорит, что даже игроки рынка пока не понимают, как действует механизм, к кому обращаться за получением разрешений. Но шансы вывезти подсолнечник, конечно, есть, добавляет он. «Странная история с особым режимом экспорта пока совершенно непонятна», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.

