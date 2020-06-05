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Рынки
Экспортные цены на подсолнечное масло продолжают расти
Елена Максимова
Агроинвестор
5 июня 2020
По итогам сезона поставки подсолнечного масла за рубеж могут достигнуть 3 млн тонн
Цены на масло скоро достигнут своего пика и начнут снижаться
Фото: Д. Гришкин

Экспортные цены на подсолнечное масло продолжают расти и сейчас составляют около $760 за тонну, сообщает аналитический центр «СовЭкон».

По данным Refinitiv Agriculture, предложения по поставке подсолнечного масла из России достигли $760-765 за тонну на базисе FOB южные порты с отгрузкой в июле, что на $30-35/т выше уровня предыдущей недели. Аналитики предполагают, что высокий уровень цен на подсолнечное масло будет сохраняться до конца сезона из-за низкого предложения подсолнечника на внутреннем рынке стран Черноморского региона.

«Укрепление мировых цен на подсолнечное, соевое и пальмовое масла наблюдалось с начала мая, и повышательная тенденция продолжается, — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Основная причина — стремительный рост цен на нефть, поднявший и цены на масло выше наших оценок». Кроме того, оживает спрос стран-импортеров на пальмовое масло, ожидается активизация закупок Китаем, есть вероятность возникновения проблем с поставами соевого масла из Аргентины из-за падения уровня воды в основной экспортной артерии — реке Паране, перечисляет эксперт.

Экспорт масла из России идет рекордными темпами, и, по оценке «СовЭкона», по итогам сезона составит 3 млн т против 2,2 млн т в прошлом сезоне. По прогнозу Масложирового союза, вывоз подсолнечного масла по итогам сезона будет на 25-30% выше, чем в 2018/19-м.

Подсолнечник и масло на российском рынке тоже активно дорожали, причем текущее соотношение цен на масло и подсолнечник не дает возможность заводам заработать — скорее, напротив, при такой стоимости сырья предприятия теряют деньги, продолжает Сизов. «Многие заводы еще не полностью обеспечены сырьем и продолжают закупки подсолнечника, чем аграрии активно пользуются», — говорит он.

По данным портала OilWorld, в конце мая — начале июня средние закупочные цены на подсолнечник варьировались от 24 тыс. руб./т до 25,3 тыс. руб./т в зависимости от региона, за неделю они увеличить на 0,1-1 тыс. руб./т. Цены продажи при этом были на уровне 25,7-26,7 тыс. руб./т, прибавив за неделю также от 100 руб. до 1 тыс. руб. за тонну.

По словам исполнительного директор Масложирового союза Михаила Мальцева, рост цен на подсолнечник связан с традиционным для конца сезона дефицитом сырья, а также с тем, что аграрии придерживали маслосемена до конца сезона, ожидая более высоких цен на фоне значительных поставок на экспорт. С 13 апреля до 30 июня вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС запрещен, однако, вопреки ожиданиям, это не привело к снижению цен на семечку. Ранее сообщалось, что запрет могут продлить до 1 сентября. По информации Масложирового союза, решение о продлении ограничений на вывоз подсолнечника Евразийской экономической комиссией пока не принято.

Аналитики «СовЭкона» полагают, что цены на масло скоро достигнут своего пика и начнут снижаться, а вслед за ними пойдет вниз и стоимость сырья.

Так, биржевые цены на соевое масло уже начинают разворачиваться, и, вероятно, за ними в недалекой перспективе последуют цены на пальмовое и подсолнечное масла, говорит Сизов. «В последние недели мы рекомендуем владельцам подсолнечника продавать запасы, эта рекомендация остается актуальной», — добавляет он.

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