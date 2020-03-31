Дорогой подсолнечник может замедлить рост масложировой отрасли

По информации немецкого аналитического агентства Oil World, негативные тенденции, связанные с пандемией COVID-19, напрямую повлияют на масложировую промышленность, поскольку во многих странах наблюдается снижение торговой активности. В частности, аналитики прогнозируют снижение мирового производства подсолнечного масла на 1 млн т относительно прошлого сезона, в основном за счет уменьшения выпуска в России и Украине на фоне увеличения экспорта подсолнечника и повышения его стоимости для переработчиков.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 27 марта подсолнечник за неделю в среднем подорожал на 770 руб. до 21770 руб./т (EXW, с НДС). Это связано с ростом стоимости масла, уточнил «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко. «Масло на экспортном рынке сейчас стоит уже $640/т (FOB, Новороссийск), рублевая цена из-за девальвации тоже повышается, соответственно, дорожает подсолнечник», — говорит он. Фьючерсы на масло EXT NW Europe (Нидерланды) на торгах 30 марта росли и достигли $722,2/т с поставкой в апреле, $724,5/т — в мае. До этого подсолнечное масло дешевело, цены опускались до $620/т — рекордно низкого показателя с 2008 года, оценивал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объясняя это тем, что растительные масла остро реагируют на нефтяные котировки.



При этом, как ранее говорил Петриченко, снижения внутренних цен на масло ждать пока не стоит. «В этом сезоне мы произведем 5,7 млн т подсолнечного масла, на экспорт уйдет 3,1-3,2 млн т. При таком соотношении — мы вывозим больше, чем потребляем сами, — тон внутренним ценам будет задавать экспорт. Поэтому при текущем курсе доллара и конъюнктуре внутренние цены на масло не снизятся», — отмечает он.



По прогнозу гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, производство только подсолнечного масла по итогам сезона достигнет 5,5 млн т, а его экспорт — 3,2 млн т. Выпуск продукции растет на фоне рекордного урожая, высокой рентабельности переработки и активизации экспорта, при этом аналитики отмечают важный момент — начало массовых поставок в Индию. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом сезоне вывоз растительным масел из России может составить 4,22 млн т против 3,83 млн т в прошлом сезоне.



Февральские отгрузки масличных агрокультур сезонно увеличились к уровню января и остались существенно выше уровня 2019 года, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза. В феврале сельхозорганизации продали 817 тыс. т подсолнечника (+187 тыс. т или +29,7% к февралю 2019 года). В целом за сентябрь — февраль 2019/20 года было отгружено более 6,55 млн т этой агрокультуры (+1,57 млн т или +31,6% к аналогичному периоду прошлого сезона). За сентябрь-январь в России произвели более 2,5 млн т подсолнечного масла (+25% к результатам прошлого года). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла превысил 1,24 млн т (+30%).



По словам Петриченко, пока карантинные ограничения не повлияли на экспорт и не создали проблем в логистике. «Отрасль входит в перечень предприятий, которые функционируют», — добавляет исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Однако, как говорит Петриченко, появились жалобы на задержки с выдачей фитосанитарных сертификатов для экспорта. «Пару раз за последнее время были жалобы на задержку в выдаче экспортных сертификатов на юге России», — подтвердил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Аналитический центр «СовЭкон» тоже сообщал, что трейдеры сталкиваются с проблемой получения фитосанитарных сертификатов, прежде всего проблемы возникают с масличными.



Ранее, чтобы сохранить цены на масло на прежнем уровне, Масложировой союз обратился в Минсельхоз с просьбой предпринять меры для стабилизации цен на подсолнечник. Так, организация предложила с 1 апреля ввести полугодовой запрет на экспорт подсолнечника. Отраслевая организация направила письмо с этой инициативой в Минсельхоз. Мальцев тогда пояснял, что за три недели цена на подсолнечник выросла больше чем на 20%. «Цены отгрузки подсолнечного масла в торговлю в рублях остались прежними. Соответственно, мы работаем себе в убыток», — говорил он. Чтобы решить эту проблему, необходимо либо поднять цены продажи масла, либо отрегулировать цены на подсолнечник: этот вариант союз считает более эффективным. Ранее союз предлагал другую меру для ограничения экспорта — повысить экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%. Решения по этим вопросам пока не приняты.

