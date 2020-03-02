Экспорт подсолнечника может достигнуть 1 млн тонн

В сезоне-2019/20 экспорт подсолнечника составит от 850 тыс. т до 1 млн т в зависимости от активности основного покупателя — Турции, а также от итогового решения относительно повышения экспортной пошлины на семечку. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Повысить пошлину предлагает Масложировой союз, Минсельхоз вынес этот вопрос на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В случае положительного решения она может быть увеличена на срок до шести месяцев. С начала сезона по 9 февраля, по данным Центра агроаналитики Минсельхоза, за рубеж было отгружено 531 тыс. т подсолнечника, что примерно в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период 2018/19 сельхозгода.

Экспорт сои, по информации ИКАР, с начала сезона вырос на 22%, превысив 480 тыс. т, несмотря на меньший урожай на Дальнем Востоке, откуда преимущественно идут отгрузки. Позитивная динамика связана с тем, что переработчики на Дальнем Востоке крайне неактивны: «Приморская соя» приостановила производство, другие заводы снижают загрузку, так как агрокультуру выгоднее продавать в виде бобов, поясняет эксперт.

Также в этом сезоне идет активная отгрузка за рубеж масличного льна — с сентября по февраль было вывезено 370 тыс. т — на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «В этом сезоне мы ожидаем второй рекордный экспорт льна — около 550 тыс. т», — говорит Хотько. Он напоминает, что рекорд был поставлен в сезоне-2016/17 — 580 тыс. т. Цены на лен, в мире, согласно мониторингу ИКАР, сейчас находятся на максимуме с середины 2015 года — около $500 за тонну в Бельгии, тогда как год назад они были на уровне $450-460 за тонну.

По рапсу, напротив, произошло снижение отгрузок — за первые шесть месяцев сезона вывезено на 35-40% меньше агрокультуры, чем сезоном ранее. По словам Хотько, это связано с активной переработкой на внутреннем рынке. ИКАР ожидает снижения отгрузок рапса и по итогам сезона в целом.

Однозначного ответа на вопрос о влиянии распространения коронавируса на экспорт масличных нет: ряд игроков считают, что он тормозит поставки в Китай, другие утверждают, что этот фактор никак на них не влияет, продолжает Хотько. «Однозначно могу сказать лишь то, что соя с Дальнего Востока сейчас отгружается в Китай без явных ограничений», — комментирует он. Так, 7 февраля в торговом порту Владивосток завершилась отгрузка 14,8 тыс. т соевых бобов — это первая поставка такой крупной партии в Китай.

Экспортные цены на весь масличный комплекс в последние недели крайне нестабильны: масла дешевеют, а следом снижаются и цены на сырье, рассказывает Хотько. «С учетом того, что курс доллара по отношению к рублю тоже нестабилен и на прошлой неделе демонстрировал резкий рост, о динамике рублевых цен говорить еще сложнее», — добавляет он.

Если говорить об общем тренде, то цены на масла с начала 2020 года, достигнув пика, начали падать. «При этом на сырье это отражается не так явно — подсолнечник в январе-феврале не дешевел, однако мы полагаем, что весной его стоимость может пойти вниз. Цены на рапс находятся на максимальном уровне из-за низких запасов — в районе 26,5-27 тыс. руб./т с НДС, тогда как стартовал этот сезон с 24-24,5 тыс. руб./т с НДС по Центру, и те, кто его придерживал, сейчас продают по более чем комфортной цене», — знает Хотько. Соя с начала года, по его словам, тоже выросла в цене: бобы с протеином 34% сейчас достигают цены 24,5 тыс. руб./т против 22,5-23 тыс. руб./т в начале сезона.

Масложировая отрасль стала драйвером российского продовольственного экспорта — по итогам 2019 календарного года поставки за рубеж в этом сегменте увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд.