Минсельхоз: за год долю отечественных семян подсолнечника нужно увеличить на 10-15%

К 2021 году долю российских семян подсолнечника нужно увеличить на 10-15%. Об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе «Часа контроля», посвященного использованию отечественных семян агрокультуры при посеве под урожай 2020 года. «В целом по стране ежегодно высевается более 37 тыс. т семян подсолнечника, из которых в минувшем году доля отечественных семян составила 26,6% или 9,9 тыс. т», — привел данные Хатуов, отметив, что необходимо повышать качество отечественного семенного материала и увеличивать его применение.

Важно развивать производство подсолнечника, так как он является одной из наиболее перспективных масличных агрокультур с высоким экспортным потенциалом, напомнил Хатуов. При этом достижение целей, поставленных федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», во многом зависит от посевного материала, используемого сельхозпроизводителями, подчеркнул он. За последние 10 лет посевы подсолнечника увеличились на 20% до 8,6 млн га в 2019 году, сказал Хатуов. Валовой сбор в прошлом году достиг рекордных 15,1 млн т, что на 18,3% больше, чем в 2018 году. В этом году, по прогнозу агроведомства, подсолнечник должен быть посеян на 8,1 млн га.

В ходе совещания были рассмотрены возможности по импортозамещению семенного материала подсолнечника. Так, регионам поручили увеличить опытные площади, которые будут засеяны семенами российской селекции. По словам Хатуова, они должны показать стабильно высокую урожайность, лучшее качество продукции и максимальную эффективность в определенных природно-климатических условиях.

Заведующий отделом подсолнечника ВНИИ масличных культур, доктор биологических наук, профессор Яков Демурин рассказал «Агроинвестору», что есть несколько причин, по которым в России используются иностранные семена. Первая — открытие российского рынка для иностранных компаний. «Очень много крупных сильных фирм из других стран пришли к нам и просто захватили рынок благодаря своим финансовым возможностям, — говорит ученый. — С другой стороны, есть и недоработка отечественной селекции, особенно государственной». Она, по его словам, недостаточно конкурентоспособна в плане скорости создания новых гибридов. Это связано с тем, что в государственных институтах занимаются не только селекцией, но и научными исследованиями, готовят кадры, и т. д. «А частные крупные иностранные фирмы занимаются только селекцией, остальное у них вторично», — уточняет Демурин. При этом, по его словам, сейчас отечественные селекционные семеноводческие фирмы стали создаваться при крупных промышленных компаниях, у которых есть значительные финансовые возможности.

Кроме того, хотя в целом селекционные достижения России на неплохом уровне, но как только речь заходит о выходе на рынок, приходится учитывать опыт и возможности компаний. «Мы же долго не были приспособлены к капитализму, а иностранные производители уже давно работают в рыночных условиях. У них большие возможности как в семеноводстве, так и маркетинге, особенно, если сравнивать с государственными институтами и частными отечественными фирмами», — отмечает Демурин, добавляя, что когда российское семеноводство ставят на один ринг с тяжеловесами отрасли, конечно, побеждают зарубежные компании. «Чиновники говорят нам создавать конкурентоспособные продукты. Я отвечаю: хорошо, обеспечьте нам 10-тикратное увеличение финансирования, и мы будем работать на таком же уровне [как зарубежные селекционеры и семеноводы]. Но чиновники не хотят так решать вопрос <...>. Они говорят: вы, ученые, дармоеды и плохо работаете», — сетует он.

Ранее в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания Хатуов говорил, что ведомство будет увеличивать долю отечественных семян фактически в ручном режиме. По итогам 2019 года доля используемых в России семян отечественной селекции по всем агрокультурам составила 62,7%, тогда как, согласно новому параметру Доктрины продовольственной безопасности, она должна быть не менее 75%.

Вопрос использования отечественных семян в последнее время неоднократно поднимался на разных уровнях власти. Так, в декабре президент Владимир Путин признавал, что, начиная с 1990-х годов, отечественному семеноводству был нанесен большой удар, и сейчас его приходится восстанавливать. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что с семеноводством в России «просто катастрофа», и страна полностью зависит от поставки семян из других стран.

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