Цены на подсолнечник продолжают расти

Согласно ценовому индексу аналитического центра «СовЭкон», цена подсолнечника (EXW Европейская часть, без НДС) на 18 декабря составила 17875 руб./т, увеличившись за неделю на 475 руб./т или 2,73%. По данным аналитической компании «ПроЗерно», средняя стоимость подсолнечника на 20 декабря достигла 18520 руб./т, тогда как в декабре прошлого года за тонну давали 19941 руб. По информации портала oilworld.ru на 20 декабря, самая высокая закупочная цена подсолнечника была в Северо-Кавказском федеральном округе: там она составила 21430 руб., что на 1170 руб. больше, чем неделей ранее. Самая низкая стоимость зафиксирована в Приволжском федеральном округе — 17599 руб./т, что на 475 руб. выше уровня неделей ранее.

Подсолнечник дешевел с начала сентября на фоне рекордного урожая, за два с половиной месяца его стоимость уменьшилась на 23%. Однако во второй декаде ноября цены пошли вверх и с тех пор повышаются. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько рассказал «Агроинвестору», что рост может продолжиться до января, если будут увеличиваться цены на масло. Также одна из причин нынешних цен — активный экспортный спрос на подсолнечник. «Подсолнечник мы сейчас вывозим в основном в Турцию и в страны ЕС <…>. Для переработчиков это повод повышать цены», — говорит Хотько.

«Менее очевидный фактор, мы его называем «сезонным», — заводы в декабре всегда активно закупают подсолнечник, чтобы сформировать комфортные запасы на ближайшие несколько месяцев», — сказал Хотько, уточнив, что январь — это всегда месяц крайне низкой ликвидности из-за длинных каникул: рынок «просыпается» только к третьей декаде. «Почти всегда в декабре мы наблюдаем рост цен на подсолнечник», — добавил он.

Но основная причина для повышения цен, по словам Хотько, в резком увеличении мировых цен на подсолнечное масло. «Оно дорожает примерно с начала ноября вслед за пальмовым маслом, и рост уже составил около 10-15%. Поскольку рынок подсолнечника у нас экспортно-ориентированный, сразу реагирует и цена на сырье», — пояснил Хотько. Согласно мониторингу «СовЭкона», стоимость тонны подсолнечного масла к 18 декабря составила 44175 руб., что на 875 руб. больше, чем 11 декабря. Экспортные цены на российское подсолнечное масло поднялись на $40 за тонну FOB — до $760/т. Из данных портала oilworld.ru следует, что самая высокая средняя закупочная цена на подсолнечное масло во второй декаде декабря была зафиксирована в Южном федеральном округе — 43800 руб./т, самая низкая — в Центральном и Приволжском федеральном округах — 43200 руб./т. Причем цена реализации в ЦФО была на уровне 45000 руб./т, а в ПФО — 44100 руб./т.

По прогнозу Минсельхоза США, в сезоне 2019/20 Россия экспортирует 4,2 млн т растительного масла. Ранее ведомство оценивало потенциал вывоза на 0,2 млн т ниже. Прогноз был пересмотрен за счет растущих темпов отгрузок подсолнечного масла, по итогам сезона они достигнут 3 млн т. С такими показателями наша страна займет третье место в мире по объему экспорта жидких растительных масел (подсолнечного, соевого и рапсового). На первой строчке будет Аргентина (6,8 млн т), на второй — Украина (6,68 млн т), оценивают американские аналитики.

По данным Росстата, в этом году урожай подсолнечника достиг рекордных 15 млн т в чистом весе. Первое место по валовому сбору занимает Саратовская область, где урожай превысил 2 млн т в бункерном весе. Следом идут Ростовская (1,65 млн т), Оренбургская (1,25 млн т), Воронежская (1,2 млн т) и Волгоградская (1,18 млн т) области.