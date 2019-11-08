Цены на подсолнечник стабилизируются

Распродажа на рынке подсолнечника закончилась, и цены на него стабилизируются, сообщил аналитический центр «СовЭкон». По его данным, за прошлую неделю подсолнечник подешевел в среднем всего на 75 руб./т до 15575 руб./т, тогда как до этого цена падала на 400-1000 руб. в неделю. По итогам этой недели рынок может показать нулевую динамику или даже рост, предполагают аналитики.



С начала сезона цены на подсолнечник долгое время падали на фоне рекордного урожая, сейчас же их динамика зависит от макрорегиона: на Юге и в Центре цены стабильны последние две-три недели, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Поскольку избыточный объем нового урожая уже реализован, ликвидность снизилась, и даже если продукция отгружается, то по тем ценам, которые были установлены в начале — середине октября, — рассказал он «Агроинвестору». — Конечно, есть маслозаводы, которые номинально пересматривают цены в меньшую сторону, но это не значит, что они реально закупают продукцию по такой стоимости — просто потребность у этих игроков в подсолнечнике сейчас закрыта».



А вот в Поволжье другая ситуация: там уборка подсолнечника еще не завершена, поэтому давление со стороны рекордного урожая остается, продолжает Хотько. «В начале этой недели заводы снижали цены, и есть небольшой риск, что они, возможно, еще уменьшатся, хотя в этом макрорегионе они и так находятся на минимуме за последние пять лет», — говорит он. В целом ИКАР ожидает увеличения закупок подсолнечника маслозаводами ближе к декабрю. Предприятия будут обеспечивать запасы на первый квартал 2020 года, что должно стимулировать рост цен, считает Хотько. «СовЭкон» также ожидает, что в недалеком будущем маслозаводы активизируют закупки.



По информации «СовЭкона», цены на сырое подсолнечное масло на прошлой неделе были стабильны: котировки находились на уровне 41750 руб./т и $670/т (FOB). Рынок поддерживается ростом цен на соевое масло — котировки в Чикаго достигали 31,7 центов за фунт ($704,4 за тонну), что является максимумом с мая прошлого года, отмечают аналитики центра. Дополнительный фактор — экспортный спрос. В октябре вывоз подсолнечника составил 30 тыс. т, что в пять раз больше, чем год назад, оценил «СовЭкон».



На этой неделе мировая цена на подсолнечное масло резко увеличилась, добавляет Хотько. Украина как главный экспортер среагировала первой, подняв цены на $20-$25 за тонну до $700/т. «Это реакция на рост стоимости пальмового масла, который наблюдался в течение всего октября, — поясняет эксперт. — Правда, пока еще непонятно, является ли повышение цен на подсолнечное масло устойчивым трендом, но тем не менее факт зафиксирован и, возможно, он также станет драйвером для удорожания подсолнечника».



По данным портала OilWorld, в период 43-45 недель этого года минимальная средняя цена закупки подсолнечника сложилась в Волгоградской (13 тыс. руб./т) и Саратовской областях (13,5 тыс. руб./т), упав за этот период на 2 тыс. руб./т. Максимальная закупочная цена была в Ростовской области — 16 тыс. руб./т, причем за две недели она снизилась лишь на 200 руб. за тонну. При этом средние цены продажи были выше — от 14,6 тыс. руб./т в Волгоградской области до 16,8 тыс. руб./т в Ростовской.



К 7 ноября подсолнечник в России был убран с 7,8 млн га или 91,7% посевной площади, намолочено 14,4 млн т в бункерном весе, сообщает Минсельхоз. ИКАР прогнозирует, что валовой сбор агрокультуры в этом году составит 14,2 млн т в зачетном весе, что станет новым рекордом. Российский зерновой союз в начале ноября озвучил показатель на уровне 15 млн т.

