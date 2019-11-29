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Рынки
Подсолнечник начал дорожать
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
29 ноября 2019
Цены растут на фоне увеличения экспорта и повышения стоимости масла на мировом рынке
С сентября подсолнечник подешевел на 23%
Фото: Д. Гришкин

Цены на подсолнечник, которые за два с половиной месяца снизились на 23%, на прошлой неделе впервые с начала сентября увеличились на 250 руб./т до 15,8 тыс. руб./т, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Многие перерабатывающие заводы подняли закупочные цены на 100-300 руб./т.

Рост цен на подсолнечник наблюдается по всем регионам. Сейчас в Центральной России они составляют 16,5 тыс. руб./т без НДС (СРТ — завод) и есть потенциал для их дальнейшего увеличения, тогда как в первой декаде ноября они находились на уровне 15,5 тыс. руб./т, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. На Юге минимальные цены тремя неделями ранее составляли 17-17,5 тыс. руб./т без НДС, сейчас они достигли 18 тыс. руб./т и продолжают повышаться. «В начале сентября на Юге тонна подсолнечника без НДС стоила 19-19,5 тыс. руб., в Центре — 18-18,5 тыс. руб.», — напоминает эксперт.

Такая динамика, во-первых, объясняется повышением мировых цен на масло, которые восстановились с $650 за тонну в начале ноября до $700/т.  По данным «СовЭкона», цены на подсолнечное масло увеличились на 425 руб./т почти до 42,2 тыс. руб./т, цены FOB прибавили $15 и достигли $695/т. Если на мировом рынке продолжит дорожать масло, то есть перспективы возвращения цен подсолнечника на уровень начала осени, считает Хотько. «Кроме того, поддержку им может оказать растущий курс доллара», — добавляет он.

Во-вторых, удорожание подсолнечника связано с увеличением его экспорта. «В октябре он заметно возрос, составив 43 тыс. т без учета стран ЕАЭС, хотя пока и не является рекордным, — говорит Хотько. — В целом, мы оцениваем, что вывоз подсолнечника за сезон составит 0,45-0,5 млн т — доля экспорта в общем объеме урожая останется на уровне прошлых лет». «СовЭкон» прогнозирует, что в ноябре вывоз подсолнечника может составить около 70 тыс. т. С начала сезона экспорт оценивается в 115 тыс. т, а в целом за сезон отгрузки достигнут 0,5 млн т, что будет самым высоким показателем с сезона-2000/2001, считают аналитики центра.

Правда, этому может помешать увеличение экспортной пошлины с 6,5% до 20%, что предлагает сделать Масложировой союз. Однако пока «СовЭкон» оценивает вероятность такого сценария как невысокую. Ранее «Интерфакс» сообщал, что подкомиссия по тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России, обсудила вопрос повышения пошлины и решила вернуться к нему через некоторое время. Кроме того, по данным информагентства, против выступает Минфин, поскольку действующая ставка является предельной, согласно обязательствам нашей страны в ВТО.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», с начала 2019 календарного года до 17 ноября отгрузки подсолнечника за рубеж составили 428 тыс. т против 75 тыс. т годом ранее. В том числе в октябре поставки были на уровне 60 тыс. т, что стало максимальным показателем для этого месяца, с 1 по 17 ноября было экспортировано 58 тыс. т маслосемян. Крупнейшим покупателем стала Турция, которая к середине ноября закупила 264 тыс. т. За весь прошлый год она импортировала 1,2 тыс. т российского подсолнечника.

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