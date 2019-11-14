В следующем году посевы масличных продолжат увеличиваться

Посевы основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — в следующем году могу увеличиться. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Хотя цены на подсолнечник в этом году сильно упали из-за ожидаемого рекордного урожая, соя тоже подешевела, так что их маржинальность сократилась. Однако по сравнению с другими агрокультурами она находится на сопоставимом уровне или даже выше, что будет способствовать расширению производства, уверен эксперт. В этом году масличные занимали 14,5 млн га против 13,9 млн га в 2018-м.

По данным аналитического центра «СовЭкон», в середине прошлой недели подсолнечник в среднем по стране стоил 15,6 тыс. руб./т. До этого последний раз на такой же отметке цена была в начале ноября пять лет назад. Цены на сою в этом сезоне тоже упали, говорит Хотько. «Осенью прошлого года, когда мы начинали сезон с минимальными запасами, агрокультура стоила на уровне 28-30 тыс. руб./т, сейчас — 23-23,5 тыс. руб./т», — сравнивает он.

Правда, падение цен на них в этом году компенсируется ростом урожайности, обращает внимание эксперт. Кроме того, не весь урожай аграрии продадут сейчас: частично он будет реализован зимой, а кто-то, возможно, придержит продукцию до весны, когда цены могут быть выше. К тому же стоит учесть неудовлетворенный спрос существующих маслозаводов и анонсированных новых проектов. «Возможно, что в следующем году рост площадей будет не таким серьезным, как в этом — не более, чем на 50-100 тыс. га по каждой агрокультуре — но о снижении посевов речи точно не идет», — уверен Хотько. Рапс в этом сезоне по ценовой конъюнктуре выглядит лучше, чем в прошлом, к тому же в Центре, на Юге и в Поволжье его урожайность была выше, чем годом ранее. Соответственно, можно ожидать роста площадей и под ним, добавляет эксперт.

По данным Минсельхоза на 12 ноября, валовой сбор основных масличных в первоначально оприходованном весе составил рекордные 21,3 млн т, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года (17,7 млн т). В том числе урожай подсолнечника составил 14,7 млн т при среднем сборе с гектара 18,5 ц, сои — 4,4 млн т (16,4 ц/га), рапса — 2,2 млн т (15,7 ц/га). ИКАР прогнозирует, что урожай подсолнечника в чистом весе в итоге составит 14,2 млн т, сои — 4,4 млн т, рапса — до 2,2 млн т. Пока остаются неубранными около 6% посевов подсолнечника, 12% сои и 9% рапса.

По прогнозу агроведомства, к 2024 году производство маслосемян в России должно увеличиться до 29,3 млн т. В том числе подсолнечника — до 16,5 млн т, сои — до 7,3 млн т, рапса — до 3,9 млн т.