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Рынки
Рост цен на подсолнечник ускорился
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 декабря 2019
Некоторые переработчики повысили цену на тысячу рублей за тонну
За две недели рынок подсолнечника укрепился на 725 рублей за тонну
Фото: Pixabay

На прошлой неделе темп роста цен на подсолнечник заметно ускорился: в среднем он подорожал на 475 руб./т до 16275 руб./т (EXW Европейская часть, без НДС), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». За последние две недели рынок укрепился на 725 руб./т. Многие перерабатывающие заводы подняли цены на 300-500 руб./т, в некоторых случаях повышение достигает 1000 руб./т. По данным портала oilworld.ru на 29 ноября, самая низкая средняя закупочная цена была в Приволжском федеральном округе — 15903 руб./т, что на 734 руб./т выше, чем неделей ранее. Самая высокая цена закупки сложилась на Северном Кавказе — 19210 руб./т (минус 90 руб./т). Однако цены продажи находились на более высоких уровнях — в диапазоне от 17870 руб./т (ПФО) до 19530 руб./т (СФО).

Подсолнечник дешевел с начала сентября на фоне рекордного валового сбора, за два с половиной месяца его стоимость уменьшилась на 23%. Однако во второй декаде ноября цены пошли вверх - сказалось удорожание масла и увеличение экспортных поставок семечки. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько тогда говорил «Агроинвестору», что если мировые цены на масло продолжат повышаться, то есть перспективы возвращения цен подсолнечника на уровень начала осени. В начале сентября на Юге тонна подсолнечника без НДС стоила в среднем 19-19,5 тыс. руб., в Центре — 18-18,5 тыс. руб.

Стоимость подсолнечного масла на прошлой неделе также увеличивалась и достигла 42175 руб./т (плюс 425 руб./т), правда, цены FOB опустились на $10 и составили $685/т. При этом маржа переработчиков остается на исторически высоком уровне, отмечают аналитики «СовЭкона». Самые низкие закупочные цены на масло к 29 ноября были в Приволжье — 41980 руб./т, самые высокие — 43540 руб./т — в Южном федеральном округе, сообщает oilworld.ru.

По данным Минсельхоза на 2 декабря, в России намолочено 15,3 млн т подсолнечника в бункерном весе. Год назад в это время урожай был на уровне 12,5 млн т. Средний сбор с гектара вырос с 16 ц до 18,5 ц. Аграриям остается убрать около 3% посевов агрокультуры. По информации Центра агроаналитики, к концу ноября подсолнечник еще убирали Ростовская, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Орловская области, а также Башкортостан и Татарстан. Первое место по валовому сбору подсолнечника занимает Саратовская область, где урожай превысил 2 млн т. Следом идут Ростовская (1,65 млн т), Оренбургская (1,25 млн т), Воронежская (1,2 млн т) и Волгоградская (1,18 млн т) области. Также более чем по 1 млн т намолотили Краснодарский край и Самарская область. Остальные регионы не преодолели отметку в 1 млн т.

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