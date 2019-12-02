События года. Сентябрь. Россия вошла в топ-5 мировых экспортеров масла

Это позволило ей войти в топ-5 крупнейших мировых экспортеров растительных масел после «пальмовых» держав — Индонезии и Малайзии, а также прямых конкурентов России — Украины и Аргентины.



Драйверами общего роста внешних поставок стали подсолнечное и рапсовое масло. Так, отгрузки первого в сезоне-2018/19 достигли 2,65 млн т (+15% по сравнению с 2017/18-м), что также стало рекордным показателем. С таким объемом наша страна занимает второе место в мире по поставкам подсолнечного масла после Украины. Прибавку главным образом помогла обеспечить масштабная экспансия на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского подсолнечного масла с долей в 24%.



По экспорту рапсового масла в 2018/19 сельхозгоду Россия в мире тоже стала второй (после Канады). За сезон вывоз увеличился в 1,9 раза до 639 тыс. т. Наращиванию отгрузок за рубеж способствовал рост производства этого вида масла вследствие рекордного урожая рапса 2018 года. Кроме того, часть реализуемого из страны объема на самом деле была произведена на новом МЭЗе «Содружества» в Беларуси, но отгружалось это рапсовое масло за рубеж с российской территории.



Объем поставок соевого масла за сезон принципиально не изменился и составил 572 тыс. т. Эксперты связывают данный факт с ростом потребления внутри страны, а также переходящими запасами бобов, которые оказались значительно выше. В мире по экспорту соевого масла Россия занимает шестое место.







В новом сезоне-2019/20 не исключены новые рекорды по экспорту растительного масла. Урожай масличных в целом может превысить 21 млн т, что будет способствовать увеличению объемов производства и вывоза. Такие уверенные темпы соответствуют поставленной перед отраслью задаче — увеличить объем экспорта масличной продукции к 2024 году в три раза.



Сектор в принципе является экспортоориентированным. Растительное масло и вовсе является одной из главных позиций российского вывоза агропродукции после зерна. Так, почти 50% от общего производства подсолнечного масла отправляется за рубеж. На внешние поставки соевого и рапсового приходится до 70-80%.



Однако, как признают сами переработчики, экспортные продажи приносят им меньший доход, чем реализация продукции на внутреннем рынке. Маржинальность внешних отгрузок сырого масла колеблется в пределах нескольких процентов в зависимости от мировой конъюнктуры. Но размер внутреннего рынка ограничен, поэтому крупные компании так или иначе вынуждены вывозить часть продукции.



В том, что объемы экспорта масличной продукции и масла в частности будут расти, не сомневаются ни эксперты, ни сами участники рынка. По крайней мере, участники топ-10 крупнейших компаний по поставкам за рубеж намерены увеличивать отгрузки. Впрочем, есть и сдерживающие развитие факторы, в первую очередь нехватка мощностей по перевалке наливных грузов. Сейчас, по сути, таких терминалов только два — у «Содружества» и «Эфко». Хотя проекты по строительству новых мощностей заявлены. Если они будут реализованы, то у России есть все шансы подняться в рейтинге мировых экспортеров еще выше.

