Мясной нетто-экспортер. Объем вывоза продукции животноводства по итогам 2023 года впервые превысил 1 млн т

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Отечественные производители мяса продолжают ставить новые рекорды по экспорту, несмотря на усложняющие работу факторы: с прошлого года Россия и в деньгах вывозит мясной продукции больше, чем ввозит. 2024-й тоже начался с увеличения отгрузок всех видов мяса, росту способствует выход на новые рынки, а также расширение сотрудничества с уже открытыми. Всего российская мясная продукция имеет разрешение на экспорт почти в 100 стран и регулярно работает более чем с 60

Стоимость экспорта мяса и мясных продуктов (включая готовые изделия, но без живого скота) из России по итогам 2023 года впервые превысила стоимость его импорта — $1,8 млрд против $1,75 млрд, оценивал ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Иными словами, наша страна стала нетто-экспортером и по стоимости мяса, в натуральном выражении это случилось еще в 2021 году. Россия не только является нетто-экспортером мяса, но и занимает заметное место на мировом рынке, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. В прошлом году общий объем вывоза животноводческой продукции (включая живых животных и непищевые товары) составил 1 млн т. «Благодаря активной работе Россельхознадзора и Минсельхоза наша мясная продукция имеет доступ на рынки почти 100 государств и регулярно отгружается более чем в 60 стран, — обращает внимание он. — При этом в большинстве своем мы вывозим товарные позиции, которые в России не очень востребованы, такие как свиные ноги, пятачки, куриные лапы. Это позволяет отечественным производителям увеличивать уровень маржинальности, ведь продавать эту продукцию на мировом рынке можно по более выгодным ценам, чем внутри страны».



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев подтверждает: в числе наиболее популярных товаров для экспорта, например, в Китай находятся куриные лапы, сегментированные крылья, стрипсы. Первый контейнер свиных субпродуктов в этом году отправил в КНР «Мираторг». А на рынках Ближнего Востока, в частности Дубая, пользуется спросом российский калиброванный цыпленок весом 1,1-1,2 кг. Именно эти позиции будут и в дальнейшем составлять ядро развития экспорта, полагает эксперт.



Свинине нужны новые рынки

В прошлом году отечественным предприятиям свиноводческой отрасли удалось продемонстрировать прорывной результат в части международной торговли, напоминает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «После падения в 2022-м отгрузок на внешние рынки на 10-15% по итогам 2023-го российские участники рынка свинины нарастили этот показатель на 38%, продав на внешние рынки в общей сложности 240 тыс. т продукции свиноводства», — информирует он. В число экспортных позиций вошли не только субпродукты и шпик, но и живые свиньи, мясо.



Дальнейшее серьезное наращивание отгрузок по направлениям, которые уже открыты для отечественных поставщиков свинины за рубежом, практически невозможно, считает эксперт. «Мы уже везде, куда осуществляем поставки, занимаем достаточно весомые позиции, — утверждает он. — В частности, в Беларуси и во Вьетнаме — на каждый из этих рынков ежегодно отправляется по 90 тыс. т продукции отрасли». Продолжает увеличиваться вывоз в Монголию и Сербию, однако отгрузки компенсируют выпавшие объемы в Казахстан, который с конца сентября прошлого года закрыт для российского экспорта из-за регистрации АЧС.



Спрос в части видов свиноводческой продукции не меняется. У каждой страны-покупателя свои предпочтения в плане спроса. В Беларуси это мясо и шпик, во Вьетнаме — мясо и субпродукты. В целом потенциал экспорта свинины без Китая — порядка 250 тыс. т, и его отечественные предприятия почти освоили, обращает внимание Ковалев. «В перспективе с учетом КНР мы сможем нарастить вывоз еще на 150-250 тыс. т, однако в этом году большим успехом будет отправка в республику хотя бы 20-25 тыс. т», — считает он.



По оценке НСС, за первый квартал текущего года отгрузки свиной продукции увеличились на 5%, до 55 тыс. т. «И эта цифра пока не включает Китай, поскольку в первом квартале туда поставок с нашей стороны практически не было, — подчеркивает Ковалев. — По состоянию на начало мая в КНР мы отправили только один контейнер, в общем объеме нашего экспорта он не имеет никакого принципиального значения».



НМА оценивает прирост вывоза свиноводческой продукции в страны дальнего зарубежья по итогам января — марта в 13% относительно аналогичного периода 2023-го. Лидером по закупкам по-прежнему является Вьетнам, куда уходит свыше 60% общего объема экспорта. «Нашими традиционными покупателями, как и в прошлом году, остаются Сербия, Гонконг, Монголия», — добавляет Юшин. При этом на долю отгрузок кусковой свинины в страны дальнего зарубежья приходится порядка 60%, на субпродукты — около 36%. Туда также поставляются живые свиньи.



По странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) тоже отмечается положительная динамика: по итогам первого квартала вывоз продукции свиноводства туда вырос на 5%, продолжает руководитель НМА. Основной покупатель — Беларусь, на которую приходится 93% поставок. В соседнюю республику в основном продаются отрубы — порядка 95%, а также субпродукты. Юшин прогнозирует, что по итогам 2024 года экспорт свинины должен показать положительную динамику.



Страновой спрос Анатолий Вельматов, Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Потребительские предпочтения меняются в зависимости от направления экспорта. Например, в странах африканского региона потребителей больше интересует цена и калорийность продукта, чем его полезность. В то же время в Бенине, Габоне, Демократической Республике Конго и других странах Африки наблюдается повышение спроса на крыло и голень индейки. Отмечается значительное увеличение потребления мяса индейки как альтернатива надоевшей курице в странах азиатского региона. В частности, в Китае все чаще предпочитают закупать крыло, шею, печень, желудки индейки. А ее мясистая шея стала успешно конкурировать с очень популярной в КНР утиной шеей. Уверенно растет спрос на индейку в странах Ближнего Востока. И здесь потребителям как раз важны полезность и питательность данного вида мяса. В этих странах повышенным спросом пользуются такие части индейки, как филе грудки, бедра и голени.

Сами компании также сообщают об увеличении объемов внешней торговли. Значительный прирост по итогам 2023 года продемонстрировала компания «Агроэко», которая отправила за рубеж почти 15,5 тыс. т продукции свиноводства — на 413% больше, чем в 2022-м. Около 7 тыс. т от общего объема вывоза составила продукция нового мясоперерабатывающего предприятия (МПП): полутуши, крупнокусковые отрубы и субпродукты, что стало новым направлением в экспорте для агрохолдинга. Кроме того, «Агроэко» поставляет за рубеж живых животных.



«Экспортные рынки мы начали открывать еще в 2020-м, тогда первую поставку живка осуществили в Грузию, — делится представитель компании. — Поэтапный ввод в эксплуатацию МПП позволил нам в 2022 году начать процедуру аттестации на экспортные рынки, в 2023-м были получены разрешения на поставки продукции в Таможенный союз, что и дало возможность резко нарастить отгрузки». Таким образом, в марте прошлого года были осуществлены первые отгрузки в Беларусь, чуть позже — в Грузию и Армению. В этом году холдинг продолжает заключать контракты с новыми партнерами из других стран, а также ведет работу по выходу на рынок Китая.



ГК «Сибагро» за первый квартал 2024 года отправила в другие страны 3,5 тыс. т продукции свиноводства. Прирост в сравнении с аналогичным периодом 2023-го превысил 18%. «Таких результатов удалось достичь за счет увеличения клиентской базы, расширения объема поставок на рынки Таможенного союза, а также планомерных отгрузок в Азию», — рассказывает директор департамента оптовых и корпоративных продаж агрохолдинга Ростислав Григорьев.



В текущем году компания осуществляет поставки своей продукции в Юго- и Северо-Восточную Азию, Таможенный союз. После снятия ограничений на ввоз свинины будут возобновлены отгрузки в Центральную Азию, в частности, Казахстан. Кроме того, «Сибагро» работает над получением аттестации на экспорт свинины в Европу и Восточную Азию, изучает возможность вывоза этого вида мяса в Латинскую Америку.



По мнению Григорьева, на успешность экспорта влияет большое количество факторов: внутреннее производство в государстве-импортере, экономическое благосостояние населения, культурные особенности, географическое расположение конкретной страны. К тому же каждый рынок имеет свои предпочтения. «Например, во Вьетнаме и Гонконге любят отдельные виды субпродуктов, а также грудинку, а в странах Северо-Восточной Азии в последние годы более популярным является обваленное мясо, оно, в отличие от полутуш, для дальнейшей работы не требует дополнительных переделов», — говорит он.



Существенно нарастила в отдельные страны ближнего зарубежья экспорт свинины и группа «Черкизово». Например, поставки в Беларусь и Армению почти в пять раз превысили объемы 2022 года, сообщается на сайте компании.







Птица — локомотив вывоза

За пять лет российский экспорт птицеводческой продукции увеличился на 63%, следует из данных Национального союза птицеводов, которые приводятся на сайте «Агроэкспорта». В мировой торговле мясом птицы на Россию приходится более 2%. По информации Agrifood Strategies, в прошлом году при производстве мяса птицы в 5 млн т поставки на внешние рынки составили 350 тыс. т, или 7% общего объема выпуска. Президент компании Альберт Давлеев обращает внимание, что птица является основным экспортным продуктом в животноводческом секторе.



В первом квартале этого года вывоз продукции птицеводства, по информации НМА, увеличился в страны дальнего зарубежья на 3%, до 61,4 тыс. т. Лидером по закупкам является Китай, на который приходится более половины всех поставок. Важное место, как и в предыдущие годы, занимает Саудовская Аравия — туда уходит чуть более 20%. «Примечательно, что в Саудовской Аравии довольно высокие темпы прироста экспорта из России — свыше 20%, — отмечает Юшин. — Отправляемая туда птица идет в розничные сети, что говорит о высоком доверии покупателей к нашей продукции». Такое же увеличение наблюдается и по вывозу во Вьетнам, хотя объемы поставок туда пока небольшие — менее 4 тыс. т, но динамика положительная, дополняет он.



Остальной объем распределяется между странами бывшего СССР, а также государствами Африки и Ближнего Востока. «Что касается стран ЕАЭС, то здесь обратная динамика — в первом квартале произошло небольшое снижение отгрузок (на 4%), которое, возможно, будет компенсировано позже», — не исключает эксперт. В стоимостном выражении экспорт в страны союза составил $26 млн. Крупнейший покупатель — Беларусь, которая одновременно является и крупнейшим импортером птицы в Россию. На втором месте — Кыргызстан.







Хорошая динамика роста отгрузок на внешние рынки наблюдается в сегменте индейки. Согласно информации Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), экспорт в этой категории в 2023 году составил 26,8 тыс. т, порядка 7% всех зарубежных поставок российского мяса птицы. Из них 24,7 тыс. т пришлось на вывоз в страны дальнего зарубежья, 2,1 тыс. т — в ЕАЭС. По сравнению с 2022-м объем отгрузок индейки увеличился в натуральном выражении на 2,4%, в стоимостном — на 14%, с $70,2 млн до $80 млн. Всего же отечественную индейку в прошлом году покупали 35 стран. «Устойчивым трендом является более высокий рост выручки от экспорта, что связано с изменением ассортимента продаж за счет более дорогих товаров — филейной группы и готовой продукции — и общего роста цен на мясо индейки», — поясняет исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов.



За первые три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го объем вывоза мяса индейки в натуральном выражении по данным производителей вырос еще на 21% и составил порядка 8% общего объема поставок продукции птицеводства за рубеж. Ассортимент экспорта пока изменился незначительно, уточняет эксперт.



Лидирующим направлением отгрузок мяса индейки в натуральном выражении в первом квартале 2024 года стали страны Азии — 46%, Африки (Конго, Бенин, Либерия, Габон) — 25%, Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания) — 15%, а также ближнего зарубежья (Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и др.) — 14%. Наиболее высокими темпами растет вывоз индейки в Китай и ОАЭ — прирост за январь — март текущего года относительно аналогичного периода прошлого находится на уровне не менее 20%, утверждает Вельматов.







Экспорт группы «Черкизово» по результатам 2023 года превысил 110 тыс. т, сообщается на сайте компании. Основная часть отгрузок, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — более 80 тыс. т. В денежном выражении внешние продажи увеличились на 15%, в натуральном — на 8%. Рост зарубежных поставок в основном связан с расширением присутствия продукции компании в странах ЕАЭС — вывоз туда увеличился более чем на 30%, на страны СНГ пришлось более 50% общего объема экспорта курицы: например, отгрузки в Узбекистан выросли за год более чем вдвое. Зарубежные поставки индейки компанией значительнее всего выросли в Казахстан и Азербайджан — в пять раз и вдвое соответственно.



ГК «Дамате» увеличила в прошлом году экспортный товарооборот на 29%. В деньгах показатель составил 4,7 млрд руб., следует из сообщения холдинга. Рост вывоза произошел в результате открытия новых стран, увеличения объемов поставок и расширения ассортимента. Основной объем экспорта составляет продукция из индейки: анатомические части птицы, натуральные полуфабрикаты и продукция глубокой переработки. Более половины общего объема внешних продаж этого вида мяса было отправлено на Африканский континент. Традиционно большие отгрузки были произведены в страны Персидского залива — ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, а также в Китай и страны ближнего зарубежья. Кроме того, «Дамате» начала вывоз анатомических частей индейки в Гонконг, Гвинею, Нигер и на Мальдивы, в Кувейт и Катар, информирует компания.



Помимо индейки, «Дамате» отправляет за рубеж и свою продукцию из утки. По итогам прошлого года объемы поставок выросли на 24%. Основной объем пришелся на Саудовскую Аравию и африканские страны. По-прежнему привлекательными рынками остаются страны ближнего зарубежья, а новыми направлениями в прошлом году стали Саудовская Аравия, Мальдивы и Габон. В октябре 2023 года предприятие «Новые утиные фермы», входящее в состав «Дамате», успешно прошло аттестацию на соответствие требованиям китайских ветеринарных и санитарных служб и первым в стране получило право экспорта мяса и субпродуктов утки в КНР. Первая партия продукции объемом более 20 т была отправлена в республику железнодорожным транспортом уже в январе этого года.



Кратный рост отгрузок баранины

Агентством Agrifood Strategies для «Агроинвестора» был проведен анализ данных из разных источников по производству и экспорту баранины. Согласно информации Минсельхоза, производство мелкого рогатого скота в 2023 году составило 234,4 тыс. т. В основном это баранина — козлятины выпускается не более 10-15 тыс. т, поясняет Альберт Давлеев. В то же время, по данным агентства Emeat, в прошлом году объем выпуска баранины составил 201,3 тыс. т в убойном весе.



Эксперт напоминает, что Россия осуществляет вывоз за рубеж как баранины, так и живых овец. «Важно понимать, что у баранины перевод живого веса в убойный идет со средним коэффициентом 0,55», — акцентирует внимание он. Исходя из этого, по подсчетам Давлеева, экспорт баранины в убойном весе в 2023-м достиг 11,3 тыс. т. Поставки на внешние рынки живых овец в убойном весе составили порядка 5,6 тыс. т. Таким образом, общий объем отгрузок баранины по итогам прошлого года в убойном весе был примерно 17 тыс. т, или 8,5% производства. «Это значительная цифра, — подчеркивает эксперт. — Доля экспорта в сегменте баранины превышает показатель в сегменте мяса птицы и свинины». При этом Минсельхоз сообщал, что только за девять месяцев 2023-го вывоз баранины увеличился в семь раз по сравнению с таким же периодом годом ранее.



По оценке Agrifood Strategies, в первые два месяца 2024-го на внешние рынки отправлено 1,55 тыс. т овцеводческой продукции, из которых 200 т пришлось на живой скот. В прошлом году за январь — февраль в совокупности было экспортировано лишь 400 т баранины и овец, то есть активный прирост отгрузок продолжается. «За два месяца российские производители нарастили поставки продукции овцеводства в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, и это при прошлогодней многократной прибавке», — подчеркивает Давлеев.







Увеличение вывоза эксперт объясняет увеличением спроса со стороны Ирана. Страна расширяет масштабы взаимодействия с Россией по всем направлениям, в том числе в торговле. «Наша страна долгие годы налаживает и укрепляет связи с поставщиками баранины в Иран, и, хотя два года назад был определенный провал по отгрузкам, сейчас объемы восстановились», — знает он. Более того, исламская республика имеет своих представителей на заводах России для того, чтобы сертифицировать продукцию по особым шиитским требованиям халяль. Помимо Ирана, основными покупателями российской баранины являются Азербайджан и Ливан. Последний определенную часть закупаемой продукции разделывает и реэкспортирует.



«Стоит учитывать, что объем отечественного производства баранины около 200 тыс. т является небольшим показателем и к тому же еще и стагнирующим, — отмечает Давлеев. — Рост экспорта на данном фоне действительно значительный, и этот факт начинает давить на рынок». При этом внутренний спрос на баранину в последние несколько лет показывает значительное увеличение за счет опережающего демографического роста количества россиян, исповедующих ислам, и притока мигрантов из среднеазиатских стран. Помимо этого, начиная со второй половины прошлого года в России резко выросли доходы, которые позволяют потребителям разнообразить свою мясную корзину даже подорожавшей бараниной: за последние несколько лет ее цена повысилась с 450 руб./кг до 700 руб./кг, или на 60-70%, приводит цифры эксперт. «К тому же ведущие операторы розницы и общепита требуют все больше баранины от поставщиков в ответ на запросы своих покупателей и клиентов», — добавляет он.







На рынке баранины есть своя сезонность — в меньшей степени мясо доступно в первом полугодии. Иными словами, в январе — апреле забивается небольшое количество животных, откормленных в конце предыдущего года, объясняет Давлеев. В середине второго квартала у овец начинается окот, поэтому объем поставок животных на убой уменьшается, а вот уже во втором полугодии, как правило, значительно увеличивается и производство, и, соответственно, экспорт баранины.



Ассортимент продукции, которая поставляется на внешние рынки, остается стабильным: живой скот, туши, четверти туши. Разделки Россия экспортирует очень мало. Хотя, напоминает эксперт, в 2022 году для российской баранины открылись рынки Ближнего Востока, и туда отправляются такие премиальные позиции, как лопатка, окорок, каре ягненка, правда, в небольшом количестве.



«Дамате» начала экспорт баранины в прошлом году, поставив первую партию продукции в Саудовскую Аравию. Компания отгружала за рубеж как целые туши, так и полуфабрикаты. Продукция была произведена на крупнейшем в России заводе по переработке баранины, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике, говорится на сайте компании.



По говядине перспективы неоднозначные

Поставки на международные рынки мяса КРС составили за три месяца текущего года 8,5 тыс. т. «Это неплохая динамика, которая позволяет надеяться, что за год мы сможем превысить планку в 40 тыс. т, что больше, чем в 2023-м», — говорит Сергей Юшин. Основным покупателем данного вида мяса остается Китай, куда отгружается до 50% общего объема. Устойчива доля Саудовской Аравии (около 15%), и, возможно, она будет расти, прогнозирует эксперт. Небольшие партии говядины для розницы и ресторанов уходят из России в Беларусь, которая в то же время импортирует значительный объем данного продукта в нашу страну. Закупает отечественную говядину и Грузия, а ее поставки в Кувейт по итогам первого квартала 2024-го увеличились более чем в 10 раз относительно того же периода годом ранее, сообщает глава НМА. Кроме того, осуществляются поставки в Гонконг, Армению, ОАЭ и на другие рынки. Всего география вывоза говядины насчитывает более 40 стран.



«Российская говядина, несмотря на постепенный рост цен на нее, конкурентоспособна на мировом рынке, — комментирует Юшин. — В то же время стоимостной объем ее вывоза за январь — март, хотя и превысил $43 млн, был на 10% ниже, чем за такой же период в 2023-м, что связано не с сокращением отгрузок, а с изменением структуры экспорта — теперь за рубеж отправляется больше более дешевой продукции, соответственно, меньше общая стоимость поставок».







По мнению гендиректора Национального союза производителей говядины (НСПГ) Романа Костюка, объемы производства и, соответственно, вывоза говядины вряд ли будут расти, так как отмечается серьезное и непрерывное снижение поголовья как по мясному, так и по молочному КРС. «По некоторым регионам сокращение стада особенно ускорилось, и такая динамика в части сырьевой базы не позволяет надеяться, что у нас возникнут возможности для наращивания экспорта», — скептичен эксперт. Согласно данным Росстата, к концу марта 2024 года количество КРС в хозяйствах всех категорий оказалось ниже уровня того же периода 2023-го на 2,8%, достигнув отметки в 17,25 млн голов. Особенно значительное сокращение поголовья наблюдалось в сельскохозяйственных организациях, где численность КРС снизилась на 2,7% по сравнению с мартом прошлого года и составляет теперь менее 7,7 млн голов. «Это тревожный сигнал, поскольку сельхозорганизации играют важную роль в обеспечении поставок скота на откорм и убой для сохранения объемов производства мяса говядины», — отмечает Костюк.



В то же время конъюнктура говядины на внешних рынках благоприятна, продолжает руководитель НСПГ. Российскую продукцию очень многие хотят и готовы покупать, знает он. «В этом смысле мы могли бы строить какие-то планы по наращиванию экспорта, но, к сожалению, у нас в стране падает сырьевая база», — констатирует эксперт.







Всегда ли решает цена?

Один из факторов роста внешних продаж отечественного мяса — его конкурентоспособная стоимость. «Экспортные цены формируются исходя из затрат, себестоимости и конъюнктуры внутреннего рынка, ведь если внутри страны цены очень высокие, то экспорт становится неинтересным, — рассуждает Юрий Ковалев. — У нас цены, в частности, на свинину не очень высокие, а себестоимость находится на достаточно конкурентном уровне».



Цены — это изменчивый фактор, отмечает Ростислав Григорьев. Ключевой в данном случае является система работы с предложенными условиями, а также предмет сравнения. «Мировой рынок свинины высококонкурентный, однако в связи с тем, что мы только вступили на путь мирового экспортера, мы можем лавировать между внутренними и внешними продажами», — утверждает топ-менеджер. В целом стоимость базисных свиных субпродуктов за рубежом намного выше, чем в России, что объясняется культурой питания стран-импортеров, поясняет он.



Продукция может быть проходной или непроходной по цене, обращает внимание Константин Корнеев. «Россия, как и любая страна-экспортер, реагирует на ту конъюнктуру, которая складывается на рынке сбыта, и в этом контексте вывоз субпродуктов и специализированных частей птицы и свинины для наших поставщиков очень выгоден, потому что они пользуются меньшим спросом на внутреннем рынке и, соответственно, стоят дешевле, — говорит он. — Следовательно, их относительная экономическая эффективность продажи на экспортном рынке гораздо выше».



Если же говорить о товарах commodity — тушках бройлеров, свиных полутушах и промышленных отрубах, которые поставляются по всему миру ведущими производителями, такими как Бразилия, США, Польша, то здесь, по словам Корнеева, очень многое зависит от курса валют. Сейчас, именно при курсе рубля к доллару 91-92:1 соответственно и текущей структуре затрат на внутреннем рынке, российская продукция по своей себестоимости находится в достаточно хорошей позиции по отношению к мировым игрокам, считает эксперт. «Мы готовы отреагировать на ценовую конкуренцию», — уверен он.



Что же касается экспорта продукции премиальных сегментов, например говядины от быков мясных пород, то тут выбор поставщика зависит не столько от стоимости, сколько от правильно выстроенных отношений с профильными покупателями, полагает Корнеев. «Цена в данном случае не определяющий критерий, таковыми являются качество продукта и сервис по его доставке, — подчеркивает он. — При внешних продажах премиальных частей конкурентоспособность оценивается именно по этим параметрам». Себестоимость отечественной говядины тоже позволяет российским предприятиям получать выгоду, продавая ее за границу, констатирует Роман Костюк.



Похожая ситуация и в сегменте баранины, экспортные российские цены на которую не очень конкурентоспособны, дополняет Альберт Давлеев. «Дело в том, что Австралия увеличила поголовье МРС за последние два-три года, восстановив его после засухи 2018-го, и теперь эта страна демпингует в сегменте баранины по всему миру, — объясняет он. — При этом наша баранина, поставляемая на Ближний Восток, на 30-40% дороже, чем примерно сопоставимого качества продукция, выращенная в Австралии». А на международном рынке Россия по баранине конкурирует не только с Австралией: большие объемы этого вида мяса экспортируют Пакистан, Эфиопия, Судан. И их продукция тоже гораздо более дешевая за счет более близкого расположения к Ближнему Востоку, который является основным покупателем. «Другое дело, что страны Азии и Закавказья предпочитают нашу кавказскую или калмыцкую баранину — у нее текстура и вкус более близкие к потребительским предпочтениям ближневосточных покупателей, нежели у продукции из Австралии, — утверждает Давлеев. — Хотя австралийские и новозеландские бараны хорошие, в них много мяса, но по вкусо-ароматическим свойствам они отличаются от российских пород, в числе которых премиальная карачаевская черная».



Что касается российской индейки, то она достаточно конкурентоспособна на мировом рынке как по качеству, так и по цене, уверен Анатолий Вельматов. Отечественные предприятия в основном поставляют на международные рынки тот ассортимент продукции, который не имеет преимущественного спроса на внутреннем рынке, а также если цена на этот товар за рубежом выше внутренней. «Так, по итогам прошлого года средняя экспортная стоимость мяса индейки была на 20-30% выше, чем российская цена», — уточняет он.



Объемов мяса для роста экспорта хватит

Предложения для поставок мяса на внешние рынки в этом году в России будет достаточно, в том числе по причине неплохих темпов прироста производства свинины, говорит Юшин. Именно этот вид мяса должен стать драйвером увеличения экспорта после открытия его поставок в Китай в прошлом году. Важно сохранить, а лучше немного увеличить вывоз мяса птицы и нарастить долю альтернативных рынков — сейчас процент поставок по ключевым направлениям рискованно высокий, и, если по тем или иным причинам они закроются, объем внешних отгрузок может просесть, предупреждает эксперт. Стоит развивать торговлю мясом птицы со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки. Например, крайне важно возобновление поставок курицы на Филиппины и открытие этого направления для поставок свинины.



Объемы продаж на внешние рынки во многом будут зависеть от того, что происходит в других странах — как у экспортеров, так и у покупателей, продолжает Юшин. Например, есть шанс нарастить объем экспорта свинины на 10%, во-первых, потому, что снижается конкурентоспособность по стоимости европейской свинины, так как в ЕС падают объемы производства и повышаются цены. Дорожает свинина в США и Канаде, где свиноводы не первый год работают в убыток. Дополнительно американскому экспорту может помешать укрепление доллара, в то время как рубль находится на очень комфортном для российских экспортеров уровне — 1:90-95 соответственно. «Все это дает нам определенный запас прочности для работы», — констатирует эксперт.



В то же время российские компании все чаще сталкиваются со сложностями, прежде всего при получении денег за свой товар. «Зависание платежей на длительный срок “вымывает” дорогой в текущих условиях оборотный капитал, и предприятия начинают считать, насколько экспорт им выгоден», — отмечает Юшин. Как будет развиваться эта ситуация до конца года, сказать сложно: с одной стороны, создаются новые каналы расчетов, с другой, их отслеживают международные регуляторы, и это может помешать российской внешней торговле, опасается он.



Рекорд по экспорту баранины по итогам этого года тоже будет поставлен, уверен Давлеев, ведь ее вывоз уже показывает резкую положительную динамику. «Такими темпами мы можем перейти планку в 10% общего производства, то есть дойти до 20 тыс. т», — не исключает он. Однако если стабильные связи с торговыми партнерами позволят российским компаниям продавать баранину по более высокой цене, то ее стоимость, безусловно, вырастет и на внутреннем рынке, предупреждает эксперт.







Как в дальнейшем будет увеличиваться вывоз мяса в целом и баранины в частности, зависит от объемов производства, говорит Давлеев. «Если мы увеличим выпуск баранины до 300 тыс. т в убойном весе, то даже половину этого объема можно будет отправлять за рубеж, — уверен он. — Это снизит давление на внутренний рынок и сделает нашу продукцию более конкурентоспособной».



Факторы, которые препятствуют наращиванию объемов производства и экспорта баранины, как правило, ветеринарные, акцентирует внимание глава Agrifood Strategies. Поставки продукции разрешены будут только с территорий, которые свободны от болезней мелкого рогатого скота. «Кстати, вспышки заболеваний для того, чтобы продукция не была допущена к экспорту, могут быть не только внутри нашей страны, — подчеркивает эксперт. — Значительная часть российских земель, на которых выращиваются и откармливаются овцы, граничит со странами, неблагополучными по зооветеринарному статусу. Это, в частности, страны Закавказья, Центральной Азии».



Еще один негативный момент — медленный срок воспроизводства МРС. «Количество окотов в год — 2-2,5, при этом овца приносит в среднем двух ягнят, в отличие от свиноматки, от которой можно получить 12-14, а то и 16 поросят. «Нарастить резко поголовье баранины мы не можем», — поясняет Давлеев. Ограничивает воспроизводство и пока недостаточное развитие промышленного овцеводства — подавляющая часть овец выращивается в крестьянско-фермерских хозяйствах и сдается на убой, знает он. Среди других стоп-факторов эксперт называет недостаток мясных пород и качественной генетики, а также сокращение числа профессиональных овцеводов, то есть чабанов и зоотехников.



По прогнозам НАПИ, экспорт мяса индейки и продукции глубокой переработки из него по итогам 2024 года может увеличиться на 15-20% в натуральном выражении и на 25-30% в стоимостном. «В перспективе Россия может нарастить объем вывоза до 10% производства, — уверен Вельматов. — Способствовать этому в первую очередь будет ожидаемое увеличение производства индейки — до 700 тыс. т к 2030 году».



В числе основных проблем экспортеров эксперт выделяет санкции, трудности международных банковских расчетов, ограничения в логистике, волатильность курса рубля, которая снижает конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке, а также высокий уровень насыщенности рынка компаниями, которые уже поставляют свою продукцию. «Кроме того, у нас недостаточно конкурентоспособная система поддержки вывоза продукции АПК, — считает Вельматов. — Перечень мер помощи экспортерам ограничен, отсутствует система государственного финансирования поддержки данного направления, есть проблемы и в целом с кредитованием сельского хозяйства... К тому же действуют экспортные таможенные пошлины на продукцию глубокой переработки из мяса индейки».



Курс на дружественные рынки Приоритетными странами в дальнейшем развитии экспорта мяса будут дружественные и нейтральные, считает Константин Корнеев из «Ринкон Менеджмент». Прежде всего это Китай, а также государства Ближнего Востока и Центральной Азии. Первый всегда испытывает дефицит в куриных деликатесах, которыми для страны являются лапы и крылья. В странах Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии, Йемене, ОАЭ, Омане, будет спрос на российскую продукцию, которая соответствует стандартам халяль, правда, закупается она в условиях достаточно жесткой конкуренции, и отечественным производителям нужно это учитывать, акцентирует внимание эксперт. Покупатели ближнего зарубежья, прежде всего Центральной Азии, в частности Узбекистана, Казахстана, исторически лояльны в России, а вот рынки стран Африки пока остаются под вопросом — с ними постоянно ведутся переговоры, но поставки туда все еще невелики, прежде всего из-за низких цен, добавляет он.



Среди факторов, которые будут способствовать развитию экспорта, Корнеев выделяет логистику (точнее, комфортные для покупателя сроки доставки), удобство прохождения платежей между Россией и странами-покупателями, благоприятную эпизоотическую ситуацию в регионах. «Все остальное находится в зоне управления компаний и регулятора», — считает он. Объемы вывоза будут зависеть от того, насколько удастся расширить список компаний-экспортеров и предприятий-покупателей, добавляет Сергей Юшин из НМА. Это большая работа Россельхознадзора с коллегами из других стран. Эксперт уверен, что для увеличения объемов необходимо добиваться расширения списка согласованных к поставкам товаров, так как есть отдельные части и субпродукты, не пищевое сырье, которые отечественные производители могли бы продавать, но пока для них нет рынков сбыта.

Сами аграрии настроены на развитие внешних продаж. В планах «Агроэко» на 2024 год — рост поставок. Стратегия компании на ближайшие годы заключается в укреплении своих позиций на рынках ближнего зарубежья, а также расширении географии за счет стран Юго-Восточной Азии и Африки. «Наша стратегическая задача — войти в число российских лидеров по объему вывоза свинины», — признается председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов.



«Сибагро» тоже рассчитывает в этом году увеличить отгрузки продукции на внешние рынки. «У нас есть несколько стратегий развития экспортного направления, — делится Григорьев. — По одной из них в 2024 году рост составит не менее 15% за счет расширения объема поставок в страны Таможенного союза и возобновления продаж в Центральную Азию. Вторая стратегия подразумевает кратное увеличение за счет новых рынков сбыта, над открытием которых мы активно продолжаем работать».

