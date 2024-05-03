Будущее российского зерна. Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна

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С 2019 года объем производства рынка глубокой переработки зерна увеличился почти на 40%, а экспорт вырос вдвое. Несмотря на повышение показателей, в последние два года сектор, впрочем как и весь АПК, столкнулся с рядом тормозящих развитие факторов. В частности, рынку пришлось переориентироваться на поставщиков компонентов из других стран, а также искать новые направления сбыта для российской продукции. Тем не менее отрасль не перестает радовать своими успехами, а участники рынка продолжают открывать для себя новые инвестиционно привлекательные ниши. Об итогах работы сектора за последние пять лет, а также о перспективах индустрии расскажет автор этой статьи

Рынок глубокой переработки зерна (ГПЗ) — это высокотехнологичная отрасль и перспективное направление для России. В последние годы отечественные аграрии бьют рекорды по урожаю зерновых, собирая уже по 150 млн т. На глубокую же переработку пока уходит лишь 2% общего объема производства, и это притом что за последние пять лет объем выпуска продуктов ГПЗ, в частности крахмала и его производных, увеличился почти на 40%, а их экспорт — в два раза.



Внешнеполитическая ситуация не могла не повлиять на рынок глубокой переработки зерна: подорожала логистика, появились дополнительные сложности с внешнеторговой деятельностью, компаниям приходится подстраиваться под новые реалии. Тем не менее в 2023 году отрасль достойно справилась с трудностями и идет вперед медленными, но уверенными шагами. Перспективы рынка внушительны, ведь из зерна можно производить десятки видов товаров с высокой добавленной стоимостью, а рынок потребления данной продукции огромен и не ограничивается только пищевой промышленностью. Есть еще и неосвоенные ниши, где индустрия ждет новых инвесторов.



Импорт сокращается, экспорт увеличивается

Что же происходило в последние пять лет на рынке глубокой переработки зерна? Рассмотрим для начала, как менялись объемы импорта продуктов отрасли. С 2019 года ввоз из-за других стран постепенно расширялся, достигнув пика в 2021-м. Затем импорт стал снижаться. Сейчас в России по-прежнему наблюдается тенденция к уменьшению зарубежных поставок. В частности, по итогам 2023 года по сравнению с 2022-м объемы сократились примерно до уровня 2019-го. Так, всего в прошлом году в нашу страну было импортировано более 537 тыс. т крахмала и его производных, включая продукцию микробиологического синтеза. Годом ранее эта цифра составляла 577,5 тыс. т, а в 2019-м — около 547 тыс. т.



Самый большой объем ввоза пришелся на 2021 год — из-за COVID-19. Хотя пандемия постепенно шла на спад, отрасли-потребители все еще опасались нехватки ингредиентов, поэтому максимально закупались впрок, старались перестраивать свои логистические цепочки, закладывали продукцию на склады на хранение. По некоторым компонентам объем импорта значительно превышал внутренние потребности рынка.



Гендиректор компании «Рустарк» Роман Козырев Изменения, которые произошли на рынке за последние два-три года в условиях жестких санкций, не могли не отразиться на традиционных каналах поставок различных товаров, в том числе продукции глубокой переработки зерна. Соответственно, рецептуры, в которых применяли подобные ингредиенты, также потерпели изменения. Но когда рецептуру нельзя поменять из-за свойств конечного продукта, то недостающий ингредиент нужно чем-то заменить. Можно сказать, что все это стало своеобразным стимулом для появления в России проектов по выпуску продукции, которую ранее импортировали. Например, наша компания начала делать пищевые модифицированные крахмалы (ПМК), которые ранее в стране практически не выпускали. Уже к 2025 году мы рассчитываем выйти на полную мощность производства широкого ассортимента компонентов, замещающих импорт поставщиков из Европы и других стран. Тем самым рассчитываем практически на 40-50% закрыть потребности российского рынка в ПМК.



Затем будем постепенно совершенствовать свою номенклатуру с использованием тех конкурентных преимуществ, которые у нас есть, — это хорошее понимание технологий производства ПМК, наличие сырьевой базы для выпуска именно того ассортимента ПМК, которые востребованы. Например, амилопектинового крахмала, который делают из восковидных сортов кукурузы. Одно из самых главных наших преимуществ — собственная пищевая лаборатория в Сколково, благодаря ей мы можем тестировать все свои продукты и демонстрировать потребителям их преимущества в сравнении с зарубежными аналогами. Так что пищевая безопасность страны по данным ингредиентам будет обеспечена.

В 2022-м поставки из-за рубежа уменьшились, так как рынок «успокоился», не было необходимости приобретать товар в таких количествах, как годом ранее. А в прошлом году совокупный ввоз опустился практически до уровня пятилетней давности. В первую очередь благодаря насыщению внутреннего рынка отечественными продуктами (сиропами) и запрету на экспорт модификаций крахмалов из стран Евросоюза, из-за чего началось замещение модификаций нативными крахмалами везде, где это позволяла рецептура конечных продуктов. В результате снизился ввоз всей линейки нативных крахмалов (пшеничный, кукурузный, картофельный и др.), что и стало одним из основных драйверов уменьшения импорта.



По некоторым продуктам ввоз стал даже меньше, чем в 2019 году. Так, наибольшее падение поставок за последние пять лет произошло в категории мальтодекстринов (в 6,6 раза) благодаря плановому замещению зарубежных объемов продукцией отечественных производителей.







Импорт лизина сократился в 1,85 раза. Здесь главную роль сыграла отмена пошлины на ввоз ряда ингредиентов (в том числе лизина), благодаря чему в 2022 году за рубежом был закуплен максимальный объем аминокислоты L-лизин сульфата (почти 68,8 тыс. т), что позволило компаниям-потребителям накопить значительные запасы данного продукта и снизить его поставки в 2023 году. Позитивно сказалась и слаженная работа предприятий России и Беларуси, которые постарались максимально заместить импорт из третьих стран.



В пять раз уменьшился ввоз пшеничного глютена, так как в прошлом году сократился объем его отгрузок на экспорт отечественными производителями. Поставки крахмальных паток и глюкозно-фруктозных сиропов также демонстрируют снижение в пятилетнем периоде. Однако нужно отметить, что импорт данных компонентов минимален, учитывая, что производство кратно превышает объем закупок на сторонних рынках.



Закупки в других странах нативных крахмалов по итогам 2023 года немного увеличились по сравнению с показателем 2019-го. Но стоит подчеркнуть, что в Россию ввозятся несколько видов такой продукции — пшеничный, кукурузный, картофельный, маниоковый, рисовый и некоторые другие крахмалы в минимальных объемах. При этом основную часть импортного объема составляет крахмал из картофеля, так как в России пока отсутствуют крупные предприятия по глубокой переработке данной агрокультуры.







Динамика ввоза модифицированных крахмалов (в основном пищевого направления) до 2021 года, на который пришелся пик объемов, тоже демонстрировала рост. В 2022-м страны Евросоюза приняли решение о запрете ввоза в Россию пищевых модификаций, что стало одной из основных причин уменьшения импорта. Впрочем, результат за прошлый год пока все еще немного превышает показатель 2019-го — 54,8 тыс. т против 40,3 тыс. т соответственно.



Если обратиться к экспорту, то здесь, напротив, наблюдается повышательная динамика. Ведь объем производства продуктов глубокой переработки зерна в стране в течение пяти лет стабильно рос. Согласно данным ассоциации «Союзкрахмал», вывоз продукции ГПЗ по итогам 2023 года составил 706,05 тыс. т. Это, конечно, немного меньше, чем в 2022-м, когда за рубеж было отправлено 782,1 тыс. т продуктов отрасли, но зато почти вдвое больше, чем в 2019-м. Тогда общий объем экспортируемых позиций в натуральном выражении не превысил 358,3 тыс. т.



В структуре вывоза по темпам увеличения поставок лидирует мальтодекстрин: его отгрузки в другие страны благодаря запуску новых предприятий с ориентацией на внешний рынок за пять лет выросли в 35 раз. В результате в прошлом году экспорт данного компонента ГПЗ составил более 8,6 тыс. т, в то время как в 2019-м — лишь 247 т. Неплохую динамику демонстрирует и кукурузный крахмал. Его продажи за рубеж увеличились за пять лет на 37%, до 19,7 тыс. т. При этом важно отметить, что на данный вид продукции в общем объеме экспорта нативных крахмалов приходится более 95%.



Потенциал для роста

Таким образом, наращивание вывоза продукции и снижение объемов ее ввоза в Россию после 2021 года говорит о том, что отечественные компании постепенно замещают импорт и отвоевывают внутренний рынок у иностранных игроков. Компании отрасли активно пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет им наращивать объемы выпуска, модернизировать производственные линии и увеличивать мощности переработки зерна.



Одной из самых крупных позиций индустрии ГПЗ является сегмент нативных крахмалов. По оценке ассоциации «Союзкрахмал», в 2023 году по сравнению с 2019-м их производство на территории России увеличилось на 33% и достигло 390,8 тыс. т. В 2019-м выпуск данной продукции составлял всего 294,65 тыс. т. Речь идет о кукурузном, пшеничном и картофельном крахмалах. И первый лидирует в стране как по объемам производства, так и по темпам прироста. За последние пять лет участники рынка увеличили выпуск кукурузного крахмала почти в два раза, до 328,6 тыс. т против 174,05 тыс. т в 2019-м. Связан данный рывок с запуском новых предприятий и увеличением мощности переработки уже действующих заводов.



Сектору ГПЗ есть куда расти Роман Карпенко, Технический директор KOBLiK GROUP С большой вероятностью при сохранении или развитии текущей политико-экономической ситуации объем внутреннего производства продуктов глубокой переработки зерна будет увеличиваться. При этом количество операторов на данном рынке останется небольшим, но валовой выпуск продукции будет прирастать скачкообразно (во многом в силу эффекта низкой базы) как в натуральном, так и в денежном выражении. Объективно же, можно сказать, что отрасль находится на зачаточном уровне развития. Сектору есть куда расширяться, и даже если отбросить внешние стимулирующие факторы влияния и исключить перспективы развития спроса на внутреннем рынке (например, сейчас порядка 85-90% компонентов для производства кормовых добавок под животноводство завозятся извне), то конъюнктура мирового и российского рынка максимально благоприятствует прогрессу данной индустрии в России.



Что касается спроса на оборудование для сегмента ГПЗ, то он соразмерен открытию новых перерабатывающих комплексов. В среднем же за последние два года прирост продаж в натуральном выражении не превышал 25%.

Схожая динамика — плюс 99% за пятилетку — отмечается и в нише пшеничного крахмала. Еще в 2019 году в России производили менее 25,3 тыс. т данного компонента, а по итогам прошлого года объем увеличился до почти 50,4 тыс. т, что также связано с выходом на полную мощность новых предприятий по глубокой переработке зерна. Стоит добавить, что картофельный крахмал такую активную положительную динамику, как зерновые крахмалы, не демонстрировал. За исследуемый период объемы его производства выросли лишь на 16%.



В сегменте модифицированных крахмалов тоже наблюдается значительный рост — на 71% за пять лет. Так, в 2023 году в стране было сделано более 100,5 тыс. т этого продукта. В 2019-м этот показатель едва превышал 58,8 тыс. т.



Отечественное производство глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) также заметно увеличилось. Во-первых, в России заработало еще одно предприятие, специализирующееся как раз на выпуске данного ингредиента. Во-вторых, расширяется спрос, в том числе за счет конечных потребителей, которые стали пить больше безалкогольных и слабоалкогольных напитков, чаще путешествуя внутри страны. Плюс сказывается повышение средних температур — летом становится все жарче, что и стимулирует покупателей увеличивать объем потребляемых прохладительных напитков, в состав которых входят ГФС.







Правда, здесь отрасль ГПЗ конкурирует с производителями сахара. Хотя и незначительно, ведь на индустрию глубокой переработки зерна приходится всего 10% общего объема рынка сахара, использующегося для производства конечных продуктов. В целом производство ГФС за пять лет увеличилось на 56% и составило в 2023 году 293,4 тыс. т.



В категории крахмальной патоки, которая занимает третью часть производства продуктов отрасли, объемы выросли на 7% по сравнению с 2019 годом. Выпуск пшеничного глютена за пять лет увеличился на 15%, а кукурузного — на 34%. Производство отечественного L-лизин сульфата в прошлом году достигло 111,7 тыс. т — на 40% больше, чем в 2019-м.



Если же говорить о перспективных продуктах сектора глубокой переработки зерновых культур, то стоит отметить пищевые модификации крахмалов. Их производят из специфических гибридов кукурузы. Рынок очень сегментирован, однако перспективен с точки зрения как внутреннего потребления, так и экспортного потенциала. Комплексно данным проектом в России занимается компания «Рустарк». Стоит надеяться, что уже к концу текущего года данный игрок начнет замещать импортные аналоги.



Глубокие намерения Новые проекты в секторе глубокой переработки зерна пока все же заявляются не так часто. И в основном их реализуют уже действующие игроки. Так, в ноябре прошлого года агрохолдинг «Юбилейный» объявил о расширении своего производства лизина. Инвестиции — около 300 млн руб. — будут направлены на реконструкцию одного из цехов. Решение об увеличении выпуска этой аминокислоты на 30% было принято после снижения производства спирта с 1,6 млн дал до 0,8 млн дал. Президент агрохолдинга Сергей Мамонтов называл две причины такого решения: законодательное регламентирование минимальной стоимости спирта и ценообразование на мировом рынке с учетом логистических издержек. По его словам, производство спирта на прежнем уровне стало нерентабельным.



В Ростовской области планируется наконец-то запустить проект «Донбиотех». Впервые намерения возвести завод по выпуску лизина, пшеничного глютена и кормовых добавок в Волгодонске были озвучены 10 лет назад. Однако предприятие до сих пор не введено в эксплуатацию, хотя и находится в высокой стадии готовности. Новый инвестор — московская компания «Русский водород» (совладелец «Башкирской содовой компании») — приобрел актив за 7,1 млрд руб. и рассчитывает запустить завод в 2026 году.



Власти Ростовской области также рассматривают возможность реализации еще одного проекта по ГПЗ в Азове. Потенциальный инвестор может вложить в производство 30 млрд руб. Обсуждение перспектив проекта прошло в рамках XXV агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023». На предприятии планируют выпускать подсластители, ферментационные продукты и высокопротеиновые корма. Сроки реализации проекта и производственную мощность пока не раскрывают.



Еще один проект может быть реализован в Ставрополье. Компания «Золото полей» начала в регионе строительство завода мощностью переработки 39 тыс. т кукурузы в год. Объем инвестиций — более 186 млн руб. На полную мощность планируется выйти к I кварталу 2025 года.

По линии сахаристых из более объемных долей потребления стоит выделить фруктозу кристаллическую, моногидрат глюкозы. Из подсластителей — сорбит, в меньшей степени — мальтит, эритрит, маннит и изомальтит. На данный момент очень слабо развит блок продуктов микробиологического синтеза. Например, в достаточных объемах мы производим только лизин в форме L-лизин сульфата. Все это значит, что у инвесторов еще есть широкое поле для новых вложений.



Конечно, не стоит забывать и про сдерживающие инвестиции факторы. Среди них общий дефицит кадров и, как следствие, проблемы со сбором команды высококвалифицированных специалистов, способных построить и запустить промышленное предприятие; капиталоемкость и длительная окупаемость проектов; отсутствие государственных гарантий о повышении ключевых ставок по долгосрочным кредитам; слаборазвитый экспортный рынок и дорогая логистика, сводящая к минимуму возможность конкурировать с другими странами; отсутствие индустрии отечественного оборудования для глубокой переработки зерна и, как следствие, работа с иностранными инжиниринговыми компаниями в постоянной зоне риска и т. д. И все же перспективы у отрасли весьма оптимистичные: за последнее десятилетие мы значительно преуспели на зерновом рынке, логично, если следующим шагом эволюции станет развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.



Автор — президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал». Статья написана специально для «Агроинвестора».

