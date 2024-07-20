Агросектору не хватает мигрантов

Трудовые мигранты предпочитают более прибыльные сферы, чем сельское хозяйство М. Стулов

Для выполнения сезонных работ, в том числе по сбору и сортировке ягод, овощей, компании, как правило, нанимают мигрантов, однако в последнее время иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, предпочитают работать в более прибыльных сферах.



Рынок труда сейчас сложный, последние исследования ведущих job-платформ страны говорят о том, что в России нет регионов с избытком трудовых ресурсов, отмечают в пресс-службе группы «Черкизово». «Мы, как и подавляющее большинство российских работодателей, пытаемся активно расширять источники привлечения персонала, в том числе взаимодействуем с такой категорией персонала как трудовые мигранты», — рассказал «Агроинвестору» представитель компании. «Черкизово» привлекает кандидатов из стран ближнего зарубежья, в основном из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Казахстана, Белоруссии, а также расширяет географию до стран дальнего зарубежья — это Индия и Шри-Ланка.



Специфика привлечения работников из других государств заключается в получении патентов и квот для оформления в штат, обеспечении мест для проживания со стороны работодателя, а также мероприятиях по адаптации новых сотрудников: перевод инструктажей и инструкций, закупка дополнительных элементов спецодежды. «В дополнении к этому в своих стандартных процессах и процедурах мы учитываем культурные различия и языковой фактор», — добавляют в пресс-службе компании. Поскольку большая часть персонала «Черкизово» - это так называемые «синие воротники», то трудовых мигрантов привлекают на рабочие позиции на производственные площадки, птичники, склады.



В компании «Малино», которая занимается растениеводством, производством овощей и картофеля, с 2022 года мигрантов стало меньше, а стоить их труд стал гораздо дороже. «Соответственно, дефицит рабочей силы становится все более серьезной проблемой для сельхозпроизводителей», — оценивает заместитель гендиректора предприятия Татьяна Губина.



Сейчас в «Малино» работают мигранты из Средней Азии — в основном разнорабочими, переборщиками продукции, механизаторами. За последний год затраты на оплату их труда увеличились в два раза. «Сейчас трудовые мигранты получают ту же зарплату, что и местные специалисты, однако людям, которые приезжают из других государств, мы оплачиваем еще патент, питание, обучаем их», — рассказывает руководитель.



С рабочими руками в ягодоводческих хозяйствах ситуация тоже напряженная — их не хватает и малым, и крупным предприятиям, знает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Особенно остро стоит проблема со сбором урожая. «Это самая трудозатратная часть работы у ягодоводов. Но на уходовые работы тоже нужны сезонные рабочие», — добавляет эксперт.



В этом году сотрудников, приехавших в Россию работать в сельхозотрасли, очень мало, делится она. Связано это, во-первых, с падением курса рубля по отношению к мировым валютам — иностранцы пересчитывают свою зарплату по курсу. «Во-вторых, въезд в Россию очень осложнился. Есть случаи, когда потенциальных трудовых мигрантов 12 часов держат на границе, а потом отправляют обратно. После такого иностранные граждане предпочитают ехать на заработки в какую-нибудь другую страну. Традиционно приезжавшие в Россию рабочие из стран Центральной Азии все чаще выбирают работу в Турции, странах Европы или Китае», — говорит Козий.



Еще больше проблема обостряется ограничениями на труд мигрантов в отдельных отраслях, которые вводятся в некоторых регионах. В таком случае в этих отраслях возникает нехватка кадров, и местные работники сельхозпредприятий массово переходят работать, например, на предприятия розничной торговли, в службы доставки, на стройки, так как там больше платят, рассказала «Агроинвестору» глава Ягодного союза.



Так, например, в Краснодарском крае с прошлой зимы действует запрет на привлечение по патентам иностранной рабочей силы в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, спорта, предоставления персональных услуг. Также ограничения распространяются на курьерскую деятельность и пассажирские перевозки, в том числе такси. С 22 сентября этот список станет шире: граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах. Вместе с тем, по предварительным прогнозам краевого Минсельхоза, дополнительная потребность в кадрах в сфере АПК региона в 2024—2027 годах составит 6,5 тыс. человек.



А в Томской области с 1 ноября иностранные граждане с трудовыми патентами не смогут работать в производстве продуктов питания и готовых блюд; розничной торговле; перевозках пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте; гостиничном и ресторанном бизнесе; сфере по подбору персонала; обеспечении безопасности; общем, среднем профессиональном и высшем образовании; физкультуре и спорте. Глава области Владимир Мазур, комментируя решение, отметил, что вопрос был проработан на заседании областной антитеррористической комиссии при непосредственном участии представителей национальных диаспор.



Для того, чтобы изменить ситуацию с кадровым голодом в АПК, стоило бы упростить въезд трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию не первый год, предлагает Губина. «С одной стороны, объективно, вопросы безопасности и связанное с ними ужесточение контроля въезда мигрантов важны. Но если человек из года в год приезжает работать на одно предприятие, у него должны быть какие-то преференции. Возможно, стоило бы рассмотреть введение института рекомендаций работодателя», — рассуждает руководитель.



В первом полугодии российские компании в разы нарастили активность по поиску сотрудников в Африке, пишет РБК, ссылаясь на материалы аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В частности, лидерами по темпам прироста вакансий в годовом выражении стали Кения, Зимбабве, Камерун. Если в первом полугодии 2023-го в каждом из этих государств можно было встретить не более 500 вакансий от российских работодателей, то за первые шесть месяцев текущего года число предложений работы возросло кратно, в некоторых случаях в десятки раз, отмечают аналитики hh.ru. Сильнее всего число вакансий увеличилось в Кении — в 39 раз. В Зимбабве показатель стал в 15 раз больше, в Камеруне — в девять раз, в Замбии — в восемь раз, семикратный рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире. Среди неафриканских стран в лидерах по темпам прироста числа вакансий из России оказались Албания, Пакистан и Бельгия. Кроме того, в 2024 году российские компании впервые разместили вакансии в таких государствах, как Непал, Багамские острова, Барбадос, Малави, Исландия, Сьерра-Леоне, Габон и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

Тенденция поиска трудовых ресурсов в государствах не только ближнего зарубежья действительно прослеживается, подтверждает партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова. Привозят кадры, например, из Индонезии, Индии и даже Северной Кореи. Но очень важно учитывать образ жизни, культурологические и физиологические особенности, обращает внимание эксперт. «Если говорить про топ-менеджмент, то какого-то массового тренда на поиск таких специалистов в других странах мы не наблюдаем. Ранее было актуально привлекать европейцев на топовые позиции, так как они обладают экспертизой в животноводстве и растениеводстве. Но за последние 15-20 лет на нашем внутреннем рынке уже получилось воспитать специалистов, которые обладают необходимым опытом, — рассказала она «Агроинвестору». — Рынок уже стал достаточно самодостаточным и нет необходимости привозить топов отовсюду. Да, есть отдельные случаи, когда привозят топ-менеджеров из Индии, Китая, Южной Америки, но так как в этих странах абсолютно другие погодные условия, то они просто не владеют методиками, которые можно было бы приземлить на нашу действительность, плюс есть сложности — языковые и коммуникационные в целом».



По словам Ирины Козий, привлечение мигрантов из Африки и Индии может быть привлекательной идеей, если оно будет проводиться организованно. Например, фермеры европейских стран в сезон сбора плодов и ягод действительно активно завозят таких работников. «Некоторые российские ягодоводческие хозяйства тоже имели опыт привлечения для сезонных работ отдельных сотрудников из стран Африки и Латинской Америки, но в большинстве случаев такой опыт был неудачным. При привлечении отдельных рабочих возникает проблема языкового барьера и разных, подчас сложно сочетаемых культурных особенностей работников», — добавляет она. Проще работать, когда все сотрудники говорят на одном языке и имеют схожие бытовые, религиозные и коммуникационные предпочтения. «Соответственно для успешной работы с сотрудниками из дальних стран необходимо комплектовать из них полные бригады, в каждую из которых будут входить специалисты, говорящие на двух языках, что требует большой предварительной подготовки таких работников в их родной стране», — считает эксперт.



В «Малино» работников не из Средней Азии пока не было, хотя компания планировала пополнить штат персоналом из Африки, а также Северной Кореи, делится Губина.



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