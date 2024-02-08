Минсельхоз: необходим прогноз кадровых потребностей для каждой из отраслей АПК

В этом году потребность в персонале может обостриться Д. Гришкин

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил необходимость в прогнозе потребностей кадров для каждой из отраслей АПК. Об этом он сказал в ходе отраслевого форума «От импортозамещения к импортоопережению» в рамках Недель российского бизнеса. «На мой взгляд, самый важный вопрос — нам нужно сделать максимально четкий прогноз в потребности кадров в разрезе отраслей. Я знаю, что сейчас Минтруд этим занимается, и все остальные моменты, начиная от контрольных цифр приема и поддержки вузов, и даже формирование какой-то платформы, нужно привязываться к этому. Нужно начинать именно с отраслей, именно с потребностей отраслей», — сказал Увайдов (цитата по ТАСС).



В ноябре первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что дефицит кадров в АПК составляет 200 тыс. человек. «Для нас ситуация с кадрами наиболее критична, чем для других отраслей. Почему? Потому что в нашей отрасли все-таки заработные платы ниже. Любой регион возьми, практически нигде нет в АПК зарплаты хотя бы на уровне средней зарплаты по региону. Люди от нас уходят», — сетовала она (цитата по РИА «Новости»).



В ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока, который прошел в январе, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что министерство оценивает нехватку кадров в российском АПК к 2030 году в 30-50 тыс. человек в зависимости от методики подсчета. По его словам, кроме совместной работы с Минтрудом, агроведомство со своей стороны тоже работает над повышением престижа профессий. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции, генетике сельхозрастений и животных, ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в профильные вузы из системы среднего профессионального образования. Также действует комплексная программа развития сельских территорий.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что, если говорить про выращивание овощей открытого грунта и растениеводство, то в зимний период вопрос с кадрами стоит не остро, так как обычно в этот период работы меньше. Но с наступлением весеннего сева дефицит кадров будет более явным, и скорее всего, проблема окажется серьезнее, чем в прошлом году. По словам Решетниковой, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Центральном Черноземье, что связано с оттоком кадров на СВО. Она также считает, что наиболее сложная ситуация с сотрудниками в компаниях с большими площадями используемых земель.



По словам Решетниковой, АПК испытывает особо острую нехватку механизаторов, и решить эту задачу за счет трудовых мигрантов крайне сложно, так как они в большинстве своем не подходят для такой работы. Агрохолдинги, продолжает она, эту проблему решают по мере своих возможностей. В первую очередь, если речь идет о растениеводстве и овощах открытого грунта, компании повышают уровень механизации и автоматизации, что в целом уменьшает потребность в сотрудниках, но проблема с нехваткой квалифицированных механизаторов остается, так как на их обучение, во-первых, требуется время, во-вторых, для представителей этой специальности нужны определенные гибкие навыки и др.



Развитие механизации, автоматизации, использование сельскохозяйственных дронов снижают необходимость ручного труда, но пока Россия по этим показателям не может сравниться с Западной Европой или США, говорит эксперт. «К этому все идет, и механизация — потребность бизнеса, поскольку само время подталкивает к ее развитию, ведь с каждым годом людей, живущих сельской местности, становится все меньше. Это естественный процесс урбанизации, которому сложно противостоять. Дело даже не в зарплате, а в тяжелых условиях труда и уровне жизни <...>. В любом случае нам придется все больше и больше вкладываться в механизацию и автоматизацию», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Ранее в пресс-службе группы «Черкизово» отмечали, что из-за продолжающегося процесса урбанизации подбирать рабочий (линейный) персонал в небольших и удаленных локациях все сложнее, там просто физически не хватает людей. «В последние два года наблюдается ситуация, когда вакансий больше, чем ищущих работу кандидатов», — добавляли там. Это особенно актуально для рабочего персонала, а острая нехватка кадров ощущается по следующим специальностям: слесари, инженеры, механики, водители, трактористы, водители грузового транспорта. Чуть лучше ситуация обстоит с подбором высококвалифицированного персонала, поскольку с уходом из России иностранного бизнеса многие специалисты оказались в поиске работы.



В «Черкизово» используют все доступные инструменты для привлечения кандидатов (размещение объявлений в соцсетях и на профильных сайтах, работа с центрами занятости в регионах, ВУЗами и ССУЗами и др.). Кроме того, агрохолдинг работает над популяризацией профессий АПК и изменением отношения потенциальных кандидатов (студентов и молодых специалистов) к работе и построению карьеры в отрасли. Также ведется обучение и переобучение сотрудников для оперативного реагирования в случае острой нехватки кадров. Кроме того, компания планирует наращивать работу с трудовыми мигрантами из республик Средней Азии, рассказывали «Агроинвестору» в «Черкизово».



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