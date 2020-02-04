Масло и подсолнечник дешевеют из-за коронавируса

Падение котировок на пальмовое масло и опасение ослабления спроса из-за распространения коронавируса привели к снижению цен российского сырого подсолнечного масла на мировом рынке, сообщает Refinitiv Agriculture. Согласно его мониторингу, цены предложений составляют $715/т для поставок в марте на базисе FOB Азов, при этом торговля идет слабо. Дополнительными сдерживающими факторами являются активное предложение масла из Украины и большие запасы. Из-за падения стоимости масла подешевел и подсолнечник: цены спроса опустились ниже $400/т, цены предложения достигают $405/т на базисе C&F порты Мраморного моря.



Снижение цен на подсолнечник и масло связано с несколькими факторами, подтверждает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Во-первых, в последние недели происходит падение всех рынков на фоне ожиданий серьезного замедления мировой экономики из-за коронавируса. «Еще один фактор, который держит аграрные рынки в напряжении, — отсутствие конкретики в вопросах китайского импорта в рамках первой сделки после возобновления торговых отношений между Китаем и США. И хотя соглашение было подписано 15 января, реальных поставок по нему пока нет, что сильно давит на рынок сои, соевого масла, а также других масел, в том числе, подсолнечного», — прокомментировал он «Агроинвестору». Третья причина снижения цен — окончание в последние недели взрывного роста на рынке пальмового масла.



«Текущую динамику мы рассматриваем как техническую коррекцию цен на растительные масла. Так как, объективно, сверхбыстрый рост цен на них, наблюдавшийся вплоть до начала 2020 года, не имел под собой твердых аргументов», — отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Однако он подтверждает, что фактор коронавируса действительно снизил цены на многие виды агропродукции, так как это заболевание может повлиять на торговые потоки в Китай, который является крупнейшим импортером продовольствия. «Уже ходят слухи о проблемах с разгрузкой судов в портах, которые, однако, пока не подтверждены», — добавляет эксперт.



Сизов напоминает, что в двадцатых числах января цены на масло доходили почти до $795-800 за тонну, что превзошло прогнозы центра относительно уровней пиковых цен на начало первого квартала текущего года в $750 за тонну. «Со второй половины января мы начали рекомендовать нашим клиентам продавать часть запасов подсолнечника», — напоминает эксперт. Сейчас, по данным «СовЭкона», цены на подсолнечное масло находятся на уровне $730/т.



По данным ИКАР, цены на подсолнечное масло на мировом рынке за последние несколько недель серьезно снизились: если после новогодних праздников они составляли $790 за тонну, то к концу января опустились до $715-725 /т. Однако дальнейшего сильного падения рынка ждать не стоит, полагают эксперты. «В целом, мы не ожидаем, что цены на подсолнечное масло упадут ниже $700 за тонну при условии, что рынок успокоится, и коронавирус перестанет восприниматься как серьезная угроза мирового масштаба», — отмечает Сизов.



По словам Хотько, в глобальном смысле на рынках растительных масел ничего не поменялось: спрос на пальмовое масло опережает темпы его производства и побуждает к снижению запасов на конец сезона. «Соответственно, мы полагаем, что критичного падения цен на масла, в том числе, подсолнечное, не будет. Напротив, в перспективе ближайших двух месяцев возможна их стабилизация и некоторый рост», — говорит он. Эксперт добавляет, что параллельно с падением мировых цен на масла в России активно укреплялся доллар, что частично компенсирует негативный эффект для наших поставщиков.​

