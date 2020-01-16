США и Китай заключили торговую сделку

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами, сообщает ТАСС. Согласно новым договоренностям, Китай в течение двух лет должен на $200 млрд увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции и других товаров. Вашингтон, в свою очередь, не стал повышать пошлины на китайские телефоны, игрушки, ноутбуки и другие товары. При этом Трамп оставил «козырь для [дальнейших] переговоров»: по-прежнему будут действовать пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд. Они будут в силе до тех пор, пока стороны не заключат сделку второго этапа.



По информации ТАСС, первая фаза соглашения призвана «обеспечить безопасность интеллектуальной собственности» США, «прекратить принудительную передачу технологий», «значительно расширить американский агросектор», «устранить барьеры для американского финансового сектора», «прекратить валютную манипуляцию» со стороны Китая, «восстановить баланс в американо-китайских торговых отношениях», а также «эффективно урегулировать [двусторонние] споры» в торговле. Соглашение вступает в силу через 30 дней после его подписания.



«Раунд переговоров между Китаем и США завершился соглашением о мерах по балансировке внешней торговли между странами. Китай обещал расширить закупку продовольствия в США на $12,5 млрд и $19,5 млрд в 2020 и 2021 годах по сравнению с 2017-м», — говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, основной эффект ощутят мировые рынки рыбы и морепродуктов, мяса и сои. «Особо хотелось бы отметить, что расширение закупок морепродуктов и рыбы Китаем в США повлияет на позиции российских компаний на китайском рынке, поскольку для России это важное направление, и Китай у нас много покупает, — рассказала Снитко «Агроинвестору». — Увеличение закупок Китаем свинины в США снизит дефицит мяса на китайском рынке и приведет к росту цен на мировом. Но для России эффект будет умеренно положительным — снизится конкуренция экспортеров в странах Азии, куда мы имеем возможность направлять продукцию».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что подписание соглашения между США и Китаем не означает полного окончания торгового противостояния между ними. «Это перемирие», — сказал эксперт «Агроинвестору». «Подписание договора — не главная тема, важна ведь его суть. Соглашение между странами я оцениваю, прежде всего, как попытку Трампа укрепить свою позицию в предвыборной гонке, — говорит Рылько. — А содержание соглашения на самом деле максимально не конкретно. Это, как я понимаю, сделано не просто так, так что интерпретировать подписание договора можно совершенно по-разному».



Пока остается много вопросов, на которые нет ответов, и есть вероятность того, что подписавшие документ стороны именно этого и хотели, думает он. Сами американцы отмечают, что в видимой части соглашения нет точного определения «сельхозтоваров», как и нет точного определения Китая (включая Гонконг или без него), добавляет эксперт. Рылько также считает, что в целом вряд ли торговые отношения между странами смогут выйти на прежний уровень. «Внешне они будут стараться придерживаться договоренностей, хоть и туманных. Это единственный способ сохранить нынешний status quo, который устраивает обе стороны», — предполагает Рылько.



Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин тоже полагает, что договоренность между странами — это временное перемирие. «Рассчитывать на постоянный мир между США и Китаем бессмысленно. Они всегда будут между собой соревноваться и находить способы подчеркнуть свою особую роль в мире, но при этом будут находить и точки соприкосновения», — прокомментировал Ясин «Агроинвестору».



Такое бывает, когда страна с большим населением с одной стороны, подчеркивает свою силу, а с другой — указывает на свою слабость -бедное население. США будут бороться за первенство в мире, но в этих перестройках отношений Россия уже не будет играть такую роль, какую она играла раньше, считает Ясин. «Мы всегда будем наблюдать конкуренцию между самой населенной (Китай) и самой развитой страной (США)», — уверен он. По мнению Ясина, новость о заключении соглашения никак не повлияет на Россию, она говорит лишь о том, что США и Китай избавляются от противоречий, которые были до сих пор. «Но это временно, потому что потом опять могут начаться какие-то проблемы», — допускает он.



Рылько говорит, что должна быть и более конкретная закрытая часть соглашения между США и Китаем, но ее не оглашают, так как раскрытие может навредить рынкам обеих стран. «Если считать, что есть более конкретные договоренности по сельскохозяйственной торговле, то весь мир могут ждать очень серьезные изменения», — считает он. Значимая часть тех потоков, которые в последние годы направлялись в Китай из других стран, могут перейти к США. «Это может быть бразильская соя, все виды мяса, в том числе европейское, и всевозможные готовые товары, которые в огромном количестве в Китай поставляли другие страны, в том числе и Россия», — пояснил эксперт.



Для всего мирового агробизнеса соглашение таит в себе неопределенности. С одной стороны, мы можем увидеть рост цен на американские биржевые товары, что косвенно позитивно повлияет на остальные рынки, продолжает Рылько. С другой, рост цен на американские товары может негативно отразиться на тех же товарах из других стран, ведь объем китайского спроса остается примерно на прежнем уровне, но он сдвинется на США. «По каждому продукту будет свое уникальное соотношение этих двух противоположных факторов», — заключил Рылько.



С 2018 года США и Китай находились в состоянии противостояния, которое началось после того, как Трамп ввел ввозные пошлины на различные китайские товары. Президент США утверждал, что импорт продукции из Китая вредит американским производителям. Власти США также обвинили КНР в краже технологий и манипулировании курсом своей нацвалюты. 6 июля 2018 года США ввели 25%-ные пошлины на импорт более 800 китайских товаров на $34 млрд, а Китай — зеркальные ответные меры.



В течение 2018-2019 годов страны взаимно повышали пошлины на товары. Раунд увеличения ставок в сентябре 2018-го (до 10%) коснулся пищевой продукции: сои, свинины, рыбы, фруктов, овощей и пр. В мае 2019-го пошлины на них были повышены до 25%, а в августе объявлено, что ставка увеличивается до 30%. После переговоров в июле 2019-го Китай анонсировал введение с 1 сентября пошлины на 15% на все виды мяса, племенной скот, масла и масличные агрокультуры, молочную продукцию, различную готовую продукцию.

