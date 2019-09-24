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Компании
21 предприятие получило право на поставки жома в Китай
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 сентября 2019
Почти весь производимый в России свекловичный жом идет на экспорт
Сейчас основные покупатели российского жома — Евросоюз и Турция
Фото: А. Галеев

21 российское предприятие получило право поставок свекловичного жома на китайский рынок. Перечень компаний-производителей размещен на сайте Главного таможенного управления КНР, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как отмечает российское ведомство, открытию рынка предшествовала многолетняя работа. 5 июня в Кремле был подписан протокол между Россельхознадзором и китайским Главным таможенным управлением о фитосанитарных требованиях к экспортируемому свекловичному жому. «Экспорт свекловичного жома из России в КНР возможен только с зарегистрированных китайской стороной предприятий-производителей», — подчеркнула служба.

Правом поставок, в частности, наделены тамбовские, белгородские, курские и орловские сахарные заводы «Русагро»; краснодарские Новокубанский, Новопокровский и алтайский Черемновский сахарные заводы группы «Доминант»; Павловский, Тихорецкий и Выселковский заводы «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева; «Успенский сахарник», воронежские Ольховатский и «Елань-Коленовский» группы «Продимекс»; липецкий Елецкий сахарный завод («Сюкден» - «Трио») и др.

По данным ФТС, в 2018 году Россия экспортировала 1,3 млн т свекловичного жома на $186 млн. В январе-июле этого года отгрузки составили 393 тыс. т на $67 млн. Основными импортерами являются Латвия (120 тыс. т), Нидерланды (92 тыс. т), Турция (32 тыс. т).  На экспорт уходит практически весь производимый в России жом, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Внутреннего рынка для этого продукта практически нет. Основные покупатели — страны Евросоюза, Норвегия, Турция, плюс немного в страны Азии вплоть до Японии, куда жом возится либо через южные порты мелкими судовыми партиями, либо через порты Прибалтики», — сказал Иванов.

Однако надеяться на то, что экспорт жома в Китай сразу же пойдет высокими темпами, не приходится, полагает он. «Логистика очень дорогая. По железной дороге, вероятно, жом удастся поставлять из Алтайского края, возможно, также с определенных предприятий Поволжья. Однако основные производители гранулированного жома расположены в европейской части страны, и для них затраты на логистику железнодорожным транспортом будут крайне высоки», — сказал «Агроинвестору» Иванов. Для сахарных заводов Юга и Центрального Черноземья перевозка возможна лишь морскими судами — через порты Азово-Черноморского бассейна или Прибалтики. «Но и в этом случае с учетом расстояния затраты на перевозку будут немаленькими, к тому же крупнейшие южные порты отдают приоритет зерну и с жомом связываются крайне редко. Поэтому поставки в Китай — скорее стратегическое направление на перспективу, после проработки всей логистики», — резюмирует Иванов. Одновременно России крайне важно добиваться попадания в квоту на импорт в Китай белого сахара, на который сейчас пошлина является фактически заградительной, добавляет он.

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