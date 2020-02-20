Экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить на полгода

В начале февраля на конференции Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Где маржа» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал, что регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника, могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и то, что аграрии часто придерживают продажи, мешает перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать имеющийся потенциал производства, считает он. Вывозя сырье в больших объемах за рубеж «мы фактически субсидируем зарубежных переработчиков — наших прямых конкурентов», уверен Мальцев.

Под введением регуляторных мер подразумевается повышение экспортных пошлин на подсолнечник, пояснил «Агроинвестору» Мальцев. Союз рассчитывает, что решение будет принято уже в этом месяце, сейчас вопрос находится на рассмотрении. «Мы ожидаем, что после введения этих мер произойдет увеличение объемов переработки подсолнечника внутри страны и рост экспорта переработанной продукции», — подчеркнул Мальцев.

Сейчас по поручению правительства вопрос о целесообразности повышения вывозной таможенной пошлины на подсолнечник прорабатывается на уровне заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, сообщил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза. По его словам, сроки введения повышенной пошлины пока не определены, при положительном решении обсуждается возможность увеличения пошлины сроком до шести месяцев, добавил он, не уточняя, как именно ее предполагается повысить.

Ранее Масложировой союз настаивал на увеличении пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. Как сообщал «Интерфакс», в декабре прошлого года подкомиссия по тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России обсуждала вопрос повышения пошлины и решила вернуться к нему через некоторое время. Против этой меры тогда выступал Минфин, поясняя, что действующая ставка является предельной, согласно обязательствам нашей страны в ВТО. Однако, согласно правилам ВТО, временные ограничения на экспорт разрешается вводить, например, в связи с критической нехваткой продукции на внутреннем рынке.

Возможно, в ближайшие месяц-два решение о повышении пошлины будет откладываться, в том числе по политическим причинам, однако не исключено, что к концу сезона мера может быть принята, говорит ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. «Также нет никакой конкретики по поводу того, насколько будет повышена пошлина. Изначально ее хотели увеличить до 20%, однако недавно были разговоры о 12%», — знает он. Позиция Масложирового союза по поводу повышения экспортной пошлины понятна: чем больше семечки останется в стране, тем, скорее всего, будет больше переработано. Однако также стоит понимать, что заводы в этом сезоне и так загружены на рекордно высоком уровне (85-90%), добавляет Хотько.

Любые искусственные ограничения движения товаров вредны для рынка, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Если же говорить о сезоне-2019/20, когда собран рекордный урожай подсолнечника — около 15,3 млн т, то для переработки имеется огромный объем семечки, — подчеркивает он. — И если представить, что наши предприятия масложировой отрасли переработают его весь в масло и шрот, они переизбытком продукции навредят сами себе».

При текущем балансе на рынке экспорт масла и так может увеличиться с 2,4 млн т за пределы Таможенного союза в прошлом сезоне до 3 млн т в текущем. При этом можно совершенно безболезненно экспортировать избыточные 900 тыс. т подсолнечника, считает Петриченко. «К слову, с учетом того, что Украина тоже нарастила производство подсолнечника, а значит, увеличилось и экспортное предложение, найти каналы сбыта для дополнительных 600 тыс. т масла не так просто, — обращает внимание он — Таким образом, сейчас вывоз подсолнечника — благо для рынка. Я уже не говорю о позитивной роли экспорта маслосемян подсолнечника в выравнивании внутренних цен. Надеемся, что повышения пошлины все же не случится — не все ветви экономического блока правительства поддерживают предложение Масложирового союза. Хотя, к моему удивлению, это предложение поддержал Минсельхоз».

Производители подсолнечника отказались публично комментировать возможность повышения пошлины, поскольку это «политический вопрос», однако говорили, что, конечно, они против этой меры.

Переработчики придерживаются другого мнения. «Введение подобной пошлины будет абсолютно логичным и правильным шагом, — говорит исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. — Многие страны-импортеры практикуют поддержание более низких таможенных тарифов на ввозимое сырье и более высокие пошлины на уже готовую продукцию, тем самым они стимулируют рост своей промышленности». По его словам, несмотря на рекордный урожай, в этом сезоне компания столкнулась с дефицитом сырья для некоторых площадок: для их обеспечения пришлось закупать и перевозить маслосемена из соседних областей.

Ситуация на российском рынке масличного сырья подтверждает актуальность возможных новых мер регулирования рынка, продолжает Бахонкин. «Рекордный урожай прошлого года ознаменовался не менее значительным ростом экспорта сырья. По нашей оценке, с октября 2019-го ежемесячная отгрузка подсолнечника на внешние рынки составляет 150-200 тыс. т. При сохранении таких объемов за текущий аграрный год будет вывезено около 1,4 млн т, — допускает он. — Для сравнения, за прошлый сезон объем отгрузки составил всего 475 тыс. т». Бахонкин предупреждает, что это может привести к тому, что российские переработчики уже в ближайшее время будут вынуждены снизить объемы переработки, при том, что в сентябре-январе производство выросло на 20% за счет увеличения поставок по экспортным контрактам. «Поэтому экспортная пошлина будет инструментом соблюдения баланса между всеми игроками рынка и способом поддержки отечественной перерабатывающей отрасли, а не инструментом ограничения деятельности сельхозпроизводителей», — считает он, добавляя, что надеется на рост продаж сырья на внутреннем рынке в случае повышения вывозной пошлины.

По оценке «ПроЗерна», с начала сезона Россия отгрузила на экспорт более 500 тыс. т подсолнечника, что, по словам Владимира Петриченко, «вполне нормальный объем». Экспорт подсолнечника в этом сезоне идет рекордными для последних десяти лет темпами — на начало февраля было вывезено около 514 тыс. т, подтверждает Даниил Хотько. «По нашим прогнозам, в зависимости от того, будет ли повышена пошлина на экспорт семечки, а также от активности турецких покупателей за сезон из России может быть отгружено от 0,7 млн т до 1 млн т подсолнечника. Это примерно 5-6% от собранного урожая — вполне нормальный среднегодовой показатель», — говорит он. По данным Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с начала сезона по 11 февраля экспорт подсолнечника составил 779 тыс. т с учетом поставок в страны Таможенного союза. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Цены на подсолнечник на прошлой неделе демонстрировали рост — по словам Хотько, это стандартный сезонный тренд. Семечка торгуется в зависимости от региона от 19,5 тыс. руб./т до 20 тыс. руб./т без НДС, для сравнения, в ноябре цены в среднем составляли 16-17,5 тыс. руб./т. «Текущий уровень цен позволяет переработчикам работать с минимальной рентабельностью. Однако мы полагаем, что в марте-апреле аграрии начнут продавать сырье более активно, что может оказать понижательное давление на цены, — прогнозирует он. — Если пошлину повысят, безусловно, цены на подсолнечник снизятся: в случае ее увеличения до 20% внутренние цены могут упасть примерно на 5-7%».

По данным аналитического центра «СовЭкон», к 12 февраля подсолнечник стоил в среднем 19,15 тыс. руб./т, подешевев за неделю на 375 руб./т. Цены на масло снизились на 350 руб./т до 45125 руб./т. Экспортные цены подсолнечного масла уменьшились на $15 до $700 за тонну франко-борт. Аналитики центра предполагают, что подсолнечник продолжит быстро дешеветь на фоне больших запасов. Дополнительным фактором продаж будет теплая погода и опасения аграриев, что качество маслосемян, находящихся на хранении, ухудшится.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в февральском обзоре повысила прогноз экспорта подсолнечника из России в сезоне-2019/20 на 100 тыс. т до 450 тыс. т. Вывоз масла может превысить 3 млн т. При этом конечные запасы маслосемян могут составить 947 тыс. т против 357 тыс. т в прошлом сезоне.