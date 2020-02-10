Производство подсолнечного масла в сезоне-2019/20 достигнет 5,83 млн тонн

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), выработка подсолнечного масла по итогам сезона-2019/20 может достигнуть 5,83 млн т. Об этом на 11-й Международной аграрной конференции «Где маржа» сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В 2018/19 сельхозгоду объем производства составил 4,9 млн т.

Значительному росту выпуска подсолнечного масла способствовал рекордный урожай подсолнечника. В 2019 году его производство увеличилось до почти 15,1 млн т против 12,75 млн т годом ранее. Также прибавку урожая продемонстрировали соя — до 4,3 млн т против 4,02 млн т в 2018-м, и рапс — с 1,99 млн т до 2,1 млн т. Причем, как отметил эксперт, все три основные масличные агрокультуры показывают опережающий рост урожайности, но эти показатели все равно еще заметно ниже, чем в странах-мировых лидерах производства. В той же Украине сбор с гектара каждой из данных агрокультур в 1,5-2 раза выше, чем в России.

Рекорды производства на фоне падения мировых цен на масло привели к драматичному падению цен как на российское подсолнечное масло, так и на подсолнечник в первые месяцы текущего сезона. Минимума стоимость позиций достигла в середине ноября. Цена подсолнечника тогда опускалась примерно до 17 тыс. руб./т с 22 тыс. руб./т в сентябре, подсолнечного масла — до 42 тыс. руб./т с 47 тыс. руб./т. Однако со второй половины ноября благодаря скачку цен на пальмовое и другие виды масел в мире, а также активизации спроса перед Новым годом оба продукта дорожали вплоть до января. «С января отмечался «откат», но весной ожидается увеличение мировых цен на масло, что поддержит и подсолнечник, — сказал эксперт. — Корректировки в ценовую ситуацию может внести повышение экспортной пошлины на подсолнечник до 20%. В этом случае цены на сырье в стране упадут на 5-6%».

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника, могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. «Экспортная модель ценообразования на рынке масличных диктует свои правила, переработчики находятся между молотом и наковальней: сверху — экспортные цены, снизу — сельхозпроизводители, и маржа сейчас «оседает» именно в карманах последних», — отметил он на конференции. Рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и тот факт, что аграрии зачастую придерживают продажи на внутреннем рынке, мешают перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать имеющийся, благодаря рекордному урожаю, потенциал производства, считает эксперт. По его мнению, вывозя сырье в больших объемах за рубеж «мы фактически субсидируем зарубежных переработчиков — наших прямых конкурентов». В текущем году Мальцев ожидает дальнейшего расширения посевов масличных.

В сезоне-2019/20 российские маслоэкстракционные заводы загружены на 85-90%, сообщил Дмитрий Рылько. Однако в ближайшие годы этот показатель опять станет уменьшаться, так как общая мощность переработки будет увеличиваться. По информации ИКАР, только в ЦФО заявлено семь крупных проектов по строительству новых МЭЗов. Среди инвесторов такие компании как «Содружество», «Черкизово», «Мираторг» и другие. Совокупная мощность заявленных проектов составляет 3-4 млн т. Чтобы загрузить новые предприятия потребуется расширить посевы масличных в Центре страны на 1,5-1,8 млн га, подсчитал эксперт.