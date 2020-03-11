Подсолнечник дешевеет вслед за нефтью

Из-за падения цен на нефть снизились цены на масло, что негативно влияет и на стоимость подсолнечника, рассказал «Агроинвестору» ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Но пока нет четкого понимания, какой будет цена в рублях. По маслу, скорее всего, будет так: мировая цена упала, но доллар вырос, и в рублях мы останемся примерно на прежнем уровне. Вероятно, аналогично будет и с подсолнечником», — говорит Хотько, не исключая, что под влиянием роста курса доллара цена подсолнечника увеличится. При этом, по его словам, к первой декаде марта Россия экспортировала 750 тыс. т подсолнечника, а к концу сезона вывоз может составить 1 млн т.



В конце февраля цены на подсолнечное масло резко упали, что было обусловлено его существенным удешевлением на экспортном направлении из-за предшествующего снижения котировок на пальмовое и соевое масла на мировом рынке. Некоторое давление на цены оказывало желание переработчиков активизировать продажи, пишет портал «АПК-Информ». По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в конце февраля подсолнечное масло стоило $760/т (FOB Черное море), а на прошлой неделе — $785/т. «Это был просто небольшой отскок», — сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал «Коммерсанту», что в начале года экспорт поддерживал активный рост цен на подсолнечное масло на мировом рынке: c $680/т в начале сезона до почти $800/т к концу января. В последние недели котировки падают, но внешним продажам помогает девальвация рубля. В России цены на подсолнечник в феврале в среднем снизились с 19,25 тыс. руб./т до 19 тыс. руб./т (без НДС), отмечается в обзоре «СовЭкона». Сизов считает, что падение рубля может поддержать цены, но не ожидает серьезного подорожания семечки, поскольку в отличие от пшеницы, подсолнечника на рынке много.



По информации сайта «СовЭкона», 4 марта (последние доступные в открытом доступе данные), подсолнечник в России стоил 18,9 тыс. руб./т, подешевев с 26 февраля на 100 руб. Подсолнечное масло стоит 44,7 тыс. руб./т, без изменений с февраля. Хотько подтверждает: до выходных рынок был стабильным, но в Поволжье наблюдался небольшой рост цен на подсолнечник, на Юге — наоборот, цены снижались. «Но пока ситуация не очень понятная. Посмотрим, как будет развиваться рынок. Вероятно, можно ожидать и более высокую цену», — говорит он.



В 2019 году было собрано 15,4 млн т подсолнечника, и в этом сезоне Россию ждет новый рекорд по выпуску растительного масла. По прогнозу гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, производство только подсолнечного масла по итогам сезона достигнет 5,5 млн т, а его экспорт — 3,2 млн т, пишет «Коммерсантъ». Выпуск продукции растет на фоне рекордного урожая, высокой рентабельности переработки и активизации экспорта, при этом аналитики отмечают важный момент — начало массовых поставок в Индию. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом сезоне вывоз растительным масел из России может составить 4,22 млн т против 3,83 млн т в прошлом сезоне.



Ранее Масложировой союз выступил с предложением поднять экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%, чтобы дополнительно стимулировать вывоз переработанной продукции, над эти вопросом сейчас работает Минсельхоз. По словам Рылько, экспорт масла в любом случае выгоднее, чем поставки семечки, однако даже если в этом сезоне за рубеж будет отправлено 1,2 млн т подсолнечника, угрозы для переработчиков нет.



В 2019 году Масложировая отрасль стала драйвером российского продовольственного экспорта — поставки за рубеж в этом сегменте увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд.

