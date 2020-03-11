Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
71.513
eur
80.945
moex
2498.64
brent
36.07
пшеница
518.4
сахар
12.59
Аналитика
Подсолнечник дешевеет вслед за нефтью
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
11 марта 2020
Девальвация рубля способствует экспорту, считают эксперты
В этом сезоне Россия экспортирует рекордный объем подсолнечника
Фото: Д. Гришкин

Из-за падения цен на нефть снизились цены на масло, что негативно влияет и на стоимость подсолнечника, рассказал «Агроинвестору» ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Но пока нет четкого понимания, какой будет цена в рублях. По маслу, скорее всего, будет так: мировая цена упала, но доллар вырос, и в рублях мы останемся примерно на прежнем уровне. Вероятно, аналогично будет и с подсолнечником», — говорит Хотько, не исключая, что под влиянием роста курса доллара цена подсолнечника увеличится. При этом, по его словам, к первой декаде марта Россия экспортировала 750 тыс. т подсолнечника, а к концу сезона вывоз может составить 1 млн т.

В конце февраля цены на подсолнечное масло резко упали, что было обусловлено его существенным удешевлением на экспортном направлении из-за предшествующего снижения котировок на пальмовое и соевое масла на мировом рынке. Некоторое давление на цены оказывало желание переработчиков активизировать продажи, пишет портал «АПК-Информ». По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в конце февраля подсолнечное масло стоило $760/т (FOB Черное море), а на прошлой неделе — $785/т. «Это был просто небольшой отскок», — сказал он «Агроинвестору».

Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал «Коммерсанту», что в начале года экспорт поддерживал активный рост цен на подсолнечное масло на мировом рынке: c $680/т в начале сезона до почти $800/т к концу января. В последние недели котировки падают, но внешним продажам помогает девальвация рубля. В России цены на подсолнечник в феврале в среднем снизились с 19,25 тыс. руб./т до 19 тыс. руб./т (без НДС), отмечается в обзоре «СовЭкона». Сизов считает, что падение рубля может поддержать цены, но не ожидает серьезного подорожания семечки, поскольку в отличие от пшеницы, подсолнечника на рынке много.

По информации сайта «СовЭкона», 4 марта (последние доступные в открытом доступе данные), подсолнечник в России стоил 18,9 тыс. руб./т, подешевев с 26 февраля на 100 руб. Подсолнечное масло стоит 44,7 тыс. руб./т, без изменений с февраля. Хотько подтверждает: до выходных рынок был стабильным, но в Поволжье наблюдался небольшой рост цен на подсолнечник, на Юге — наоборот, цены снижались. «Но пока ситуация не очень понятная. Посмотрим, как будет развиваться рынок. Вероятно, можно ожидать и более высокую цену», — говорит он.

В 2019 году было собрано 15,4 млн т подсолнечника, и в этом сезоне Россию ждет новый рекорд по выпуску растительного масла. По прогнозу гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, производство только подсолнечного масла по итогам сезона достигнет 5,5 млн т, а его экспорт — 3,2 млн т, пишет «Коммерсантъ». Выпуск продукции растет на фоне рекордного урожая, высокой рентабельности переработки и активизации экспорта, при этом аналитики отмечают важный момент — начало массовых поставок в Индию. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом сезоне вывоз растительным масел из России может составить 4,22 млн т против 3,83 млн т в прошлом сезоне.

Ранее Масложировой союз выступил с предложением поднять экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%, чтобы дополнительно стимулировать вывоз переработанной продукции, над эти вопросом сейчас работает Минсельхоз. По словам Рылько, экспорт масла в любом случае выгоднее, чем поставки семечки, однако даже если в этом сезоне за рубеж будет отправлено 1,2 млн т подсолнечника, угрозы для переработчиков нет.

В 2019 году Масложировая отрасль стала драйвером российского продовольственного экспорта — поставки за рубеж в этом сегменте увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд.

Показать еще

Статьи по теме
Экспорт подсолнечника может достигнуть 1 млн тонн
Экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить на полгода
Минсельхоз: за год долю отечественных семян подсолнечника нужно увеличить на 10-15%
Производство подсолнечного масла в сезоне-2019/20 достигнет 5,83 млн тонн
Масло и подсолнечник дешевеют из-за коронавируса

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией