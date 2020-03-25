РЗС: повышение пошлины на подсолнечник недопустимо

Российский зерновой союз (РЗС) считает недопустимым повышение экспортной пошлины на подсолнечник, следует из его письма в Минфин и ФАС, с которым ознакомился «Интерфакс». Союз не исключает, что вопрос повышения пошлины с 6,5% до 20%, который обсуждается с прошлого года, сейчас может актуализироваться, поскольку правительство допускает ограничение экспорта продовольствия.

В 2019 году за пределы ЕАЭС было вывезено 235 тыс. т подсолнечника при рекордном урожае в 15,4 млн т, отмечает РЗС. Экспорт позволяет снять с рынка излишний объем сырья и поддерживать приемлемый уровень цен, что способствует росту производства. Повышение вывозной пошлины неизбежно приведет к падению внутренних цен на подсолнечник, и в конечном счете от этого пострадают его производители, предупреждает союз. Прежде всего, это негативно повлияет на малые хозяйства, на долю которых приходится до трети валового сбора подсолнечника. Поскольку ограничение спроса деформирует рыночные механизмы, у аграриев снизятся стимулы увеличивать производство, они могут переключиться на выращивание более маржинальной пшеницы, считает РЗС.

Повышение вывозной пошлины на подсолнечник — излишняя мера, соглашается гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Если взят курс на увеличение агроэкспорта, то нужно стимулировать аграриев наращивать сырьевую базу — производить как можно больше масличных, в том числе подсолнечника. Прося повысить пошлину на семечку, наши масложировые компании, по сути, рубят сук, на котором сидят, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Да, может быть, в этом сезоне они получат какую-то дополнительную маржу, но в долгосрочной перспективе эта мера окажется для них же невыгодной. Поэтому мы считаем, что, даже исходя из интересов наших переработчиков, дополнительную пошлину устанавливать не нужно». Во всем мире возить подсолнечник гораздо дороже, чем масло и шрот, поскольку он объемный и легкий. Плюс, переработчики уже защищены действующий пошлиной, так что у них и так есть преимущество, добавляет он.

Повышение экспортной пошлины на подсолнечник вызывает вопросы, вторит ему ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. Сейчас уровень производства семечки и мощностей переработки достаточно сбалансирован, что говорит о том, что регулирующий эффект от пошлины уже получен и теперь есть фискальный эффект — налог на сельхозпроизводителей в пользу переработки, рассуждает он. «Желание увеличить пошлину со стороны масложировой отрасли понятно, но оно скорее выглядит как способ решить проблемы собственной эффективности и международной конкурентоспособности за счет недополученных доходов сельского хозяйства, — отмечает эксперт. — При этом никто не говорит о вводе квот или пошлин на экспорт масла для защиты внутреннего рынка — очевидно, что эффектом девальвации одинаково готовы воспользоваться и производители семечки, и ее переработчики».

Разумное повышение пошлин может способствовать развитию масложировой отрасли, увеличению объемов переработки и экспорта продукции, при этом необходимо соблюдать баланс интересов производителей и переработчиков, говорит старший менеджер практики оказания услуг компаниям АПК PwC в России Антон Виноградов. Правда, действующая ставка экспортной пошлины на подсолнечник является предельной по условиям соглашения с ВТО, и предложение по ее повышению может быть не принято, обращает внимание он. Кроме того, сейчас острой необходимости повышать пошлину на вывоз подсолнечника нет: в 2019 году был собран рекордный урожай, объем сырья для переработки даже при растущем экспорте подсолнечника достаточный, загрузка перерабатывающих мощностей близка к предельной, поясняет он.

Инициатива повышения экспортной пошлины на подсолнечник принадлежит Масложировому союзу, ее поддержал Минсельхоз. В феврале ведомство сообщало, что по поручению правительства вопрос о целесообразности повышения вывозной таможенной пошлины на подсолнечник прорабатывается на уровне заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагалось, что ставка может быть увеличена на срок до полугода. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев пояснял необходимость повышения пошлины тем, что рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и то, что аграрии часто придерживают продажи, мешает перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать имеющийся потенциал производства.

На прошлой неделе союз направил в Минсельхоз запрос по поводу возможных мер для стабилизации цен на подсолнечник, сообщив о его резком удорожании. По данным Россельхознадзора на 17 марта, с начала сезона на экспорт было отправлено свыше 1,1 млн т подсолнечника (с учетом стран ЕАЭС), что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.