В России дорожает подсолнечник

В среднем по России подсолнечник за неделю подорожал примерно на 530 руб., следует из данных портала OilWorld. Наибольший прирост закупочной цены был зафиксирован в Белгородской и Тамбовской областях — на 1 тыс. руб./ т до 19,5 тыс. руб. и 19,6 тыс. руб. за тонну соответственно. Цены продажи в этих регионах выросли на 500 руб. и 1 тыс. руб. и сейчас составляют 20 тыс. руб. в Белгородской и 20,2 тыс. руб. в Тамбовской области. Также на 1 тыс. руб. поднялась цена реализации подсолнечник в Воронежской области, сейчас он там продается по 20,5 тыс. руб./т. По информации аналитической компании «ПроЗерно» на 13 марта (последние данные, выложенные в открытом доступе), тонна подсолнечника в среднем по стране стоит 20,6 тыс. руб., что на 580 руб. больше, чем годом ранее. Из ценовых индексов аналитического центра «СовЭкон» следует, что тонна подсолнечника 11 марта стоила 18,9 тыс. руб./т (+50 руб. за неделю).



Подсолнечное масло тоже дорожает, но не такими темпами. По информации OilWorld, значительнее всего закупочная цена увеличилась в Ростовской области — на 700 руб. до 45 тыс. руб./т. Цена продажи в регионе составляет 45,5 тыс. руб./т (+400 руб.). По информации «СовЭкона» на 11 марта, тонна масла в среднем стоила 44,7 тыс. руб., изменений по сравнению с предыдущей неделей не было.



Рост цен на подсолнечник в рублях — следствие девальвации национальной валюты. «Это традиционная ситуация», — объясняет гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Сейчас экспортная цена на масло составляет $625/т, что на $15 меньше, чем было неделей ранее, уточняет Петриченко. «Экспортные цены на масло немного упали, но курс доллара поднялся намного выше, чем снизилась цена масла. Соответственно, и рублевые цены показывают рост», — говорит Петриченко.



Ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько подтверждает: цены в рублях растут на фоне снижения валютных цен, и это основной фактор, который влияет на рублевые котировки. «Поскольку у нас продолжается активный экспорт подсолнечника, первыми на это отреагировали экспортеры, поскольку у них контракты в долларах: цены в долларах снизились, значит, они могут предложить более высокую рублевую цену на внутреннем рынке», — объяснил он.



Маслозаводы тоже реагируют на изменение цен, но не так быстро, как экспортеры, продолжает Хотько. «Производители вынуждены повышать цены, чтобы конкурировать с экспортерами», — добавляет он. При этом, по словам Хотько, подобные ситуации уже были при падении курса рубля. «Рынок живет, подстраивается. Не могу сказать, что это что-то необычное. Но сейчас основной фактор, влияющий на цены на масло — это котировки нефти», — говорит Хотько.



Telegram-канал Refinitiv Agriculture со ссылкой на участников рынка пишет, что у российских переработчиков подсолнечника нет достаточных запасов сырья до конца сезона. Предприятия из южных регионов с начала сельхозгода стабильно покупали большие объемы сырья в Центральном федеральном округе, а сейчас такой возможности у них нет из-за роста конкуренции среди заводов. И сейчас, чтобы загрузить свои производства, маслозаводы вынуждены закупать подсолнечник по растущим ценам даже на фоне неопределенных перспектив мировых цен на растительные масла.



Масложировой союз направил в Минсельхоз запрос по поводу возможных мер для стабилизации цен на подсолнечник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора союза Михаила Мальцева. «Мы в начале недели направили информацию о резком росте цен на подсолнечник и о необходимости их стабилизации для сохранения текущих цен на масла​​​. Ждем решения», — сказал Мальцев. Ранее союз предлагал ограничить экспорт подсолнечника, временно повысив вывозную пошлина с 6,5% до 20%, чтобы обеспечивать сырьем перерабатывающие предприятия.



По информации Центра оценки качества зерна, экспорт подсолнечника с начала сезона по 10 марта составил 1,06 млн т (с учетом стран ЕАЭС), что в восемь раз больше, чем было годом ранее. По оценке «Центра агроаналитики» Минсельхоза, именно подсолнечник остается лидером по приросту экспорта c начала сезона: его поставки составили почти 655 тыс. т (без учета стран ЕАЭС, в 11,5 раза больше, чем годом ранее). По прогнозу гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, производство подсолнечного масла по итогам сезона достигнет 5,5 млн т, а его экспорт — 3,2 млн. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом сезоне вывоз растительным масел из России может составить 4,22 млн т против 3,83 млн т в прошлом сезоне.



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