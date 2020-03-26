Масложировой союз предложил временно запретить экспорт подсолнечника

Масложировой союз предложил с 1 апреля ввести полугодовой запрет на экспорт подсолнечника. Отраслевая организация направила письмо с этой инициативой в Минсельхоз, ведомство пока не дало ответ, пишет «Интерфакс». «Агроинвестор» направил запрос в министерство.



«В последние недели в связи с кризисом цен на нефть, резким ростом курса рубля к доллару США и практически неизменными экспортными ценами на семена подсолнечника рост цен на подсолнечник на внутреннем рынке РФ составил в среднем 20% и более, — говорится в письме союза, которое цитирует Reuters. — Ситуация осложняется тем, что на рынке резко снизился объем предложения — производители в ожидании еще большей цены приостановили продажи подсолнечника, есть даже случаи отказа от поставки оплаченного еще в январе товара, с циничной ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в виде роста курса доллара». По данным Росстата, в феврале сельхозпроизводители повысили цену реализации подсолнечника в среднем га 9,6% до 18,5 тыс. руб./т.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько напоминает, что Масложировой союз на протяжении почти всего сезона предлагает повысить экспортную пошлину на подсолнечник — с 6,5% до 20%. «Но сейчас появился еще один механизм ограничения вывоза — временный запрет, который для них более интересен, так как может вступить в силу немедленно, — рассказал он «Агроинвестору». — Союз эту позицию (ограничение экспорта) развивают с осени, но благодаря некоему продовольственному ажиотажу у него появился новый аргумент».



Основная задача Масложирового союза — оставить как можно больше сырья в стране для загрузки заводов, объясняет Хотько. По его словам, Россия уже реализовала большую часть потенциала по экспорту подсолнечника. На конец марта страна вывезла более 900 тыс. т агрокультуры, в целом по итогам сезона объем продаж за рубеж может составить чуть больше 1 млн т, уточняет он.



По словам Хотько, если инициативу Масложирового союза поддержат, то будет сорвано выполнение контрактов с поставками на ближайшее время, а фермеры будут ограничивать продажи, что повлечет за собой снижение цены и со стороны заводов. «Но большой вопрос: удастся ли это с учетом того, что у нас осталось три месяца до конца сезона. Понятно, что семечки на рынке достаточно, но сильных аргументов, чтобы сбить цену, немного. Скорее всего, это просто уменьшит ликвидность на какое-то время», — рассуждает Хотько.



Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что Масложировой союз всеми способами, в том числе и радикальными, пытается достичь своей цели — тотального контроля над ценами на сырье. «Они хотят контролировать цены на подсолнечник, хотя не производят его, а являются только переработчиками», — прокомментировал он «Агроинвестору». Петриченко надеется, что это предложение не получит поддержки со стороны профильных ведомств. «Потому что в таком случае контролировать цены на подсолнечник будет не производитель, а переработчик. Это просто контрпродуктивно», — считает он.



Если инициативу все же поддержат, внутренние цены на подсолнечник снизятся, на масло — нет, продолжает Петриченко. «В этом сезоне мы произведем 5,7 млн т масла, на экспорт уйдет 3,1-3,2 млн т. При таком соотношении — мы вывозим больше, чем потребляем сами, — тон внутренним ценам будет задавать экспорт. Поэтому при текущем курсе и конъюнктуре внутренние цены на масло не снизятся. А на подсолнечник могут уменьшится, если тотальный контроль все-таки будет», — говорит он.



Принятие инициативы Масложирового союза в лучшем случае остановит рост цен внутри страны, добавляет Хотько. «В Поволжье, где сейчас самые большие запасы подсолнечника в стране, цены могут снизиться, но и это большой вопрос. Кардинальных изменений, наверное, мы все-таки уже не увидим», — заключает он.



Против любых ограничений экспорта подсолнечника выступает и Российский зерновой союз. В начале этой недели он направил в Минфин и ФАС письмо, в котором заявил о недопустимости повышения экспортной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. Союз не исключает, что вопрос о повышении экспортной пошлины может актуализироваться в связи с планами по ограничению экспорта сельхозпродукции и продовольствия на фоне распространения коронавируса.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал «Интерфаксу», что «словесная интервенция» (обращения Масложирового союза) уже сейчас обеспечила рост закупочных цен на российский подсолнечник в Турции на $20/т, хотя с января прослеживалось их падение. «Если к этому добавить, а такая информация уже поступает, проблемы с выдачей фитосанитарных сертификатов на экспорт, то это приведет к адекватной реакции внешних рынков и спровоцирует рост внутренних цен», — сказал Корбут (цитата по «Интерфаксу»). При этом он обратил внимание на то, что задача сдерживания внутренних потребительских цен не будет решена. Проблемы с невыдачей сертификатов неправомочна, эта мера приводит к срыву контрактов, утрате доверия к России как к надежному поставщику, огромным убыткам компаний в текущей крайне сложной экономической ситуации, добавляет Корбут.



Ранее о сложностях с получением фитосанитарных сертификатов на экспорт ряда масличных агрокультур Reuters рассказали трейдеры. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сообщил агентству, что тоже получил сообщения ряда трейдеров о подобных сложностях. Официальных запретов на экспорт подсолнечника, сои и рапса нет, а если какие-то единичные сложности и возникают, то это наверняка связано с вопросами к конкретным партиям продукции, прокомментировала Reuters представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.



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