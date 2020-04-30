Подсолнечник не дешевеет, несмотря на запрет его экспорта

С начала сезона по апрель Россия увеличила экспорт подсолнечного масла на 34% до 2,08 млн т, оценил «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Вывоз в этом сезоне идет рекордными темпами, подтверждает аналитический центр «СовЭкон». По его данным, на внешние рынки отгружено 1,8 млн т масла против 1,2 млн т за аналогичный период прошлого сезона. Высокий внешний спрос на российское масло поддерживает хорошие экспортные цены: к концу апреля они выросли до $690-700, что примерно на 10% выше уровня начала месяца, отмечает «СовЭкон».

В связи с благоприятной конъюнктурой рынка подсолнечного масла, цены на подсолнечник тоже поддерживаются на высоком уровне, несмотря на недавнее закрытие экспорта семечки. По данным аналитической компании «ПроЗерно», цена на масло поднялась с 46 тыс. руб./т до 51 тыс. руб./т (на 10%) подсолнечник подорожал с 22 тыс. руб./т до 23,6 тыс. руб./т (на 7%). «Отрыв цены масла от цены подсолнечника будет продолжаться — именно такого эффекта добивались маслоэкстракционные заводы, лоббируя решение о закрытии экспорта», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Также подорожал подсолнечный шрот — с 13,4 тыс. руб./т до 14,6 тыс. руб./т, что тоже позволяет переработчикам получить больше прибыли, в отличие от сельхозпроизводителей, добавляет он.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, напротив, отмечает, что экспортные цены на масло упали, курс доллара откатился назад и находится на уровне 74 руб./$1. «При том, что цена на сырье продолжает расти, у перерабатывающих предприятий падает экспортная выручка по маслу, — подчеркивает он. — К тому же внутренние цены на разливное подсолнечное масло не повышаются с учетом непростой экономической ситуации в стране. Таким образом, переработчики сейчас оказались в тисках между торговлей и сельхозпроизводителями». Союз считает, что необходимо срочно предпринимать серьезные меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ограничительные меры по экспорту подсолнечника были введены слишком поздно и не дали того эффекта, на который был расчет, продолжает Мальцев. Хотя вывоз сырья остановился, это не повлияло на внутренние цены. «В условиях запрета на экспорт сельхозпроизводители просто придерживают продажу подсолнечника, а за те небольшие партии, которые появляются на рынке, идет конкуренция», — делится он. В результате цена на подсолнечник вопреки ожиданиям не снизилась, а наоборот увеличилась до 26 тыс. руб./т. «Сельхозпроизводители ждут окончания срока действия ограничительных мер, чтобы продать оставшиеся объемы подсолнечника на экспорт», — говорит Мальцев.

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов отмечает, что текущие цены на подсолнечник достаточно привлекательны, и их дальнейшего значительного увеличения не предвидится: мы или уже прошли пик, или пройдем его в ближайшее время. Эксперт рекомендует аграриям продать часть запасов подсолнечника, чтобы воспользоваться текущей конъюнктурой.

По его мнению, запрет экспорта подсолнечника принципиально не сказался на рынке, опять же, из-за высокого спроса со стороны маслозаводов — после закрытия вывоза подсолнечника оживился спрос на масло. «Если говорить о более долговременных последствиях — это минус для темпов развития растениеводства: зачем им заниматься, если государство может прийти и резко поменять правила игры? Однако, полагаю, что в этом году посевы подсолнечника не будут принципиально меняться, а вот в урожае следующего года могут быть заметные подвижки», — рассуждает Сизов.

Он добавляет, что в этом сезоне было вывезено около 1 млн т подсолнечника, при потенциале 1,2-1,3 млн т. По оценке «Центра агроаналитики», экспорт подсолнечника с начала сезона составил 1,09 млн т — в 9,5 раза больше, чем годом ранее. По данным «ПроЗерна», экспорт подсолнечника в этом сезоне составил 1,03 млн т без учета Казахстана. «В общем-то, примерно такой объем и планировалось отгрузить за сезон, — оценивает Петриченко. — Когда стало ясно, что поставки будут запрещены, экспортеры сильно активизировались, и за март было отгружено 326 тыс. т подсолнечника — этот объем при нормальных условиях мог бы вывозиться до конца сезона. Для сравнения, в феврале было экспортировано 180 тыс. т подсолнечника».