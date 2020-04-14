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Рынки
Задержанные партии подсолнечника ушли на экспорт
Елена Максимова
Агроинвестор
14 апреля 2020
Трейдеры жаловались, что до введения официального запрета на вывоз действуют негласные ограничения
Главные выгодоприобретатели от запрета вывоза маслосемян — маслозаводы
Фото: Flickr.com

С 12 апреля начало действовать решение коллегии Евразийской экономической комиссии о временном запрете вывоза из стран Евразийского экономического союза некоторых видов продовольственных товаров, в том числе подсолнечника и соевых бобов. Однако до его вступления в силу участники рынка сообщали о проблемах с отгрузками ранее законтрактованных партий продукции.

Так, на прошлой неделе трейдеры рассказывали о проблемах с получением фитосанитарных сертификатов на экспорт подсолнечника и сои, поскольку Россельхознадзор не выдавал фитосанитарные сертификаты. На сегодняшний день большинство экспортеров все же получили необходимые документы и смогли отправить продукцию покупателям, рассказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Объемы отгрузок составляли несколько десятков тысяч тонн, уточнил он.

«Безусловно, ситуация с отказом в выдаче сертификатов нашим экспортерам может негативно сказаться на России как на мировом поставщике не только маслосемян, но и всей аграрной продукции, — считает Сизов. — Однако, на мой взгляд, гораздо больше опасений вызывает не имидж России на внешнем рынке, а последствия внутри страны. Получается, что государство обесценило интересы бизнеса, трейдеров, сельхозпроизводителей. Глобально — введя никому не нужный запрет, и тактически — поставив в положение неопределенности тех, у кого уже были заключены экспортные контракты».

Увидев такую ситуацию, растениеводы могут вполне резонно начать опасаться подобных непредсказуемых рисков и либо значительно уменьшить инвестиции, либо вовсе отказаться от них, или сократить площади под новые урожаи, поскольку государство ни с того ни с сего резко может поменять правила игры, говорит Сизов.

Главные выгодоприобретатели от запрета вывоза маслосемян — маслозаводы. «Причем они имеют двойную выгоду: во-первых, в последние дни произошел серьезный скачок цен на масло на фоне данного запрета, во-вторых, его введение повлечет как минимум стабилизацию цен на подсолнечник. В итоге рентабельность переработчиков резко вырастет», — рассказывает эксперт.

Согласно мониторингу «СовЭкона», экспортная цена на подсолнечное масло выросла на $45 до $695 за тонну (FOB, глубоководные порты), с марта цены увеличились уже на $70/т. Рынок поддержан высоким спросом и укреплением рубля и гривны, а высокий спрос на масло вызван российским запретом на экспорт подсолнечника. Цены на внутреннем рынке тоже продолжают расти. Средние цены на подсолнечник увеличились на 500 руб. до 21250 руб./т (EXW европейская часть России, без НДС). Подсолнечное масло подорожало на 175 руб. до 48350 руб./т, следует из мониторинга «СовЭкона».

Экспортные ограничения вводятся якобы для снижения рисков, связанных с коронавирусом, однако конечные потребители фактически не покупают маслосырье — подсолнечник и тем более, сою — они потребляют масло, вывоз которого как раз не ограничен, подчеркивает Сизов. «Логичнее было бы сократить экспорт именно тех продуктов, которые активно покупаются населением, а не тех, что пользуются значительно меньшим спросом», — считает он.

К концу сезона российские маслозаводы могут оказаться в весьма выгодной ситуации: экспортные цены на масло уже заметно выросли из-за запрета вывоза подсолнечника, это же ограничение в недалеком будущем, вероятно, начнет сдерживать цены на внутреннем рынке маслосемян, что приведет к резкому росту рентабельности отрасли, прогнозирует «СовЭкон».

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