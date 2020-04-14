Задержанные партии подсолнечника ушли на экспорт

С 12 апреля начало действовать решение коллегии Евразийской экономической комиссии о временном запрете вывоза из стран Евразийского экономического союза некоторых видов продовольственных товаров, в том числе подсолнечника и соевых бобов. Однако до его вступления в силу участники рынка сообщали о проблемах с отгрузками ранее законтрактованных партий продукции.

Так, на прошлой неделе трейдеры рассказывали о проблемах с получением фитосанитарных сертификатов на экспорт подсолнечника и сои, поскольку Россельхознадзор не выдавал фитосанитарные сертификаты. На сегодняшний день большинство экспортеров все же получили необходимые документы и смогли отправить продукцию покупателям, рассказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Объемы отгрузок составляли несколько десятков тысяч тонн, уточнил он.

«Безусловно, ситуация с отказом в выдаче сертификатов нашим экспортерам может негативно сказаться на России как на мировом поставщике не только маслосемян, но и всей аграрной продукции, — считает Сизов. — Однако, на мой взгляд, гораздо больше опасений вызывает не имидж России на внешнем рынке, а последствия внутри страны. Получается, что государство обесценило интересы бизнеса, трейдеров, сельхозпроизводителей. Глобально — введя никому не нужный запрет, и тактически — поставив в положение неопределенности тех, у кого уже были заключены экспортные контракты».

Увидев такую ситуацию, растениеводы могут вполне резонно начать опасаться подобных непредсказуемых рисков и либо значительно уменьшить инвестиции, либо вовсе отказаться от них, или сократить площади под новые урожаи, поскольку государство ни с того ни с сего резко может поменять правила игры, говорит Сизов.

Главные выгодоприобретатели от запрета вывоза маслосемян — маслозаводы. «Причем они имеют двойную выгоду: во-первых, в последние дни произошел серьезный скачок цен на масло на фоне данного запрета, во-вторых, его введение повлечет как минимум стабилизацию цен на подсолнечник. В итоге рентабельность переработчиков резко вырастет», — рассказывает эксперт.

Согласно мониторингу «СовЭкона», экспортная цена на подсолнечное масло выросла на $45 до $695 за тонну (FOB, глубоководные порты), с марта цены увеличились уже на $70/т. Рынок поддержан высоким спросом и укреплением рубля и гривны, а высокий спрос на масло вызван российским запретом на экспорт подсолнечника. Цены на внутреннем рынке тоже продолжают расти. Средние цены на подсолнечник увеличились на 500 руб. до 21250 руб./т (EXW европейская часть России, без НДС). Подсолнечное масло подорожало на 175 руб. до 48350 руб./т, следует из мониторинга «СовЭкона».

Экспортные ограничения вводятся якобы для снижения рисков, связанных с коронавирусом, однако конечные потребители фактически не покупают маслосырье — подсолнечник и тем более, сою — они потребляют масло, вывоз которого как раз не ограничен, подчеркивает Сизов. «Логичнее было бы сократить экспорт именно тех продуктов, которые активно покупаются населением, а не тех, что пользуются значительно меньшим спросом», — считает он.

К концу сезона российские маслозаводы могут оказаться в весьма выгодной ситуации: экспортные цены на масло уже заметно выросли из-за запрета вывоза подсолнечника, это же ограничение в недалеком будущем, вероятно, начнет сдерживать цены на внутреннем рынке маслосемян, что приведет к резкому росту рентабельности отрасли, прогнозирует «СовЭкон».