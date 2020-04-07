Экспортеры сообщили о проблемах с отгрузкой подсолнечника и сои

Трейдеры жалуются, что уже на протяжении семи-восьми дней Россельхознадзор не выдает фитосанитарные сертификаты на экспорт подсолнечника и соевых бобов. Сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить около 30 тыс. т подсолнечника, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.



Среди экспортеров, столкнувшихся с этой проблемой, издание называет «Краснодарзернопродукт-экспо», «Зерно Заволжья», «Грейн сервис», «Арму» и других. Руководитель направления «Волга Оптима» Дмитрий Волобуев не подтвердил «Агроинвестору» факт наличия проблем с получением сертификатов, так как компания в последнее время не экспортировала ни подсолнечник, ни сою. Представители «Зерна Заволжья» и «Грейн сервиса» отказались от комментариев.



Проблемы с отправкой груза «Ведомостям» подтвердила коммерческий директор компании «Арма» Ольга Медведева. По ее словам, два загруженных судна ожидают фитосанитарных сертификатов в порту Ростова-на-Дону (1,9 тыс. т подсолнечника) и Волгоградской области (2,7 тыс. т сои). Причем подсолнечник стоит уже долго — с 1 апреля.



Медведева говорит, что нынешняя ситуация критическая, так как необходимо оплачивать простой судна, выгрузку и последующее хранение груза, неустойки судовладельцу, что в общей сложности может привести к убытку в 20 млн руб. Выручка от продажи этой партии на внутреннем рынке будет меньше, добавляет она, а не получивший груз покупатель обратится в суд, что повлечет дополнительные расходы. В итоге даже одно судно, не получившее сертификат, может сделать компанию убыточной по итогам года.



О том, что подсолнечник и сою не удается отправить на экспорт, говорит и гендиректор «Русагро» Максим Басов. «Мы несем убытки, так как не можем поставить продукцию по заключенным экспортным контрактам» (цитата по «Ведомостям»). Но до конца сезона продукции осталось немного, а в следующем сельхозгоду холдинг планирует сократить посевы этих агрокультур, уточняет он.



О трудностях с отгрузкой известно министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому. Сейчас власти региона ведут переговоры об этом с Россельхознадзором и Минсельхозом, пишут «Ведомости». Федеральное агроведомство не отмечает увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов, однако обещает проверить жалобы экспортеров, сообщает «Интерфакс». Россельхознадзор продолжает работу в штатном режиме, говорит его представитель. «Отказ в выдаче сертификатов может быть связан только с несоответствием партии, предполагаемой на экспорт, требованиям страны-импортера», — уточнила «Агроинвестору» представитель службы.



Коллегия Евразийской экономической комиссии 31 марта решила временно запретить вывоз из стран Евразийского экономического союза некоторых видов продовольственных товаров, в том числе подсолнечника и соевых бобов. Однако еще до 12 апреля — даты вступления в силу этого документа — рынок заговорил о проблемах с отгрузками, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «О проблемах с получением сертификатов говорят экспортеры — те, кто их хочет получить. Россельхознадзор все проблемы отрицает. И кому верить? Я вот не знаю», — признает он.



Россельхознадзор и экспортеры стоят по разным сторонам баррикад, но также есть и переработчики, и сельхозпроизводители, продолжает Петриченко. «Нынешняя ситуация негативно сказывается именно на сельхозпроизводителях, но переработчикам она на руку. Получается, что в этой ситуации кто-то выиграет, а кто-то — проиграет», — говорит он. Проблемы с выдачей сертификатов могут привести к излишним запасам подсолнечника, которые перейдут на следующий сезон. «Это негативно для сельхозпроизводителей и сейчас, и в новом сезоне», — заключает Петриченко.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов говорит, что темпы экспорта подсолнечника с начала апреля существенно замедлились: с 1 по 6 апреля было отправлено 6 тыс. т, тогда как за первую неделю марта — 50 тыс. т, пишут «Ведомости». Цены и на подсолнечник, и на масло продолжают расти: на 2,7% до 20,7 тыс. руб./т и на 2,1% до 48,2 тыс. руб./т соответственно за неделю, завершившуюся 3 апреля. Ограничения навредят экспортерам и сельхозпроизводителям, предупредил Сизов. Если уж стоит задача обеспечения продовольственной безопасности, логично ограничивать вывоз масла, поскольку именно оно является конечным потребительским товаром, а не подсолнечника, считает он.

