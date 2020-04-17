До запрета экспорта вывоз подсолнечника сократился почти вдвое

За неделю с 30 марта по 5 апреля экспорт масличных агрокультур и масла значительно снизился. Так, подсолнечника было вывезено 6,7 тыс. т, что на 91,1% меньше среднего показателя за предыдущие четыре недели. Экспорт сои за отчетный период составил 8,2 тыс. т (-77,7%), масличного льна — 2 тыс. т (-70,3%), рапса — 0,4 тыс. т (-84,6%), сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза.

С 30 марта по 5 апреля поставки за рубеж подсолнечного масла составил 69,2 тыс. т (-21,7%), рапсового — 3,3 тыс. т (-70,3%). Подсолнечного шрота за этот же период было вывезено на 60,7% меньше — 16,5 тыс. т. За этот период вырос экспорт только соевого масла — на 7,5%, до 5,2 тыс. т, и соевого шрота — на 57,8%, до 8,5 тыс. т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что снижение темпов отгрузок связано с проблемами с получением фитосанитарных сертификатов, о чем сообщалось ранее. «Экспортеры решили перестраховаться», — добавляет он.

«В первую очередь, стоит отметить, что у нас нет дефицита подсолнечника. Но для того, чтобы не допустить резкого повышения цен, связанного в том числе со скачком курса доллара, на уровне ЕАЭС было принято решение о приостановке экспорта до нового сезона, — рассказала в ходе пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. — Безусловно, рост цен есть и сейчас, но эта мера позволит избежать значительных колебаний».

По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза, с 12 марта по 9 апреля на фоне ослабления курса рубля к доллару и уверенного роста объемов экспорта повысились средние цены на масличные, а также подсолнечное масло и подсолнечный шрот. В том числе стоимость подсолнечника увеличилась на 5,8% до 20 тыс. руб./т, подсолнечного масла — на 2% до 55,2 тыс. руб./т, подсолнечного шрота — на 1,4% до 12,8 тыс. руб./т. При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года стоимость подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 6% и 2,9%, а подсолнечного шрота — уменьшилась на 9,4%.

«Маслоэкстракционные заводы сейчас опустят цены на подсолнечник, а масло будет дорожать и дальше и в рублях, и в долларах, причем в рублях быстрее. Внутренние цены на масло очень активно растут», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. При этом цены на подсолнечник в лучшем случае будут стабильны, добавляет он. Спрогнозировать цены на масличные и масло довольно сложно, но на них определенно влияет ситуация на рынке нефти, ограничения на экспорт, которые вводят Украина, Аргентина, Бразилия, Россия. «Курс доллара тоже, конечно, влияет», — добавляет Петриченко. Однако исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что пока эффекта от ограничения экспорта подсолнечника пока. «Экспорт ограничили только 12 апреля. Надеемся, что в ближайшее время рынок отреагирует», — сказал он «Агроинвестору».

С начала сезона до 5 апреля на внешние рынки было отгружено более 1,03 млн т подсолнечника (в 9,9 раза больше, чем годом ранее), 1,9 млн т подсолнечного масла (+33% к уровню прошлого сезона) и 1,24 млн т подсолнечного шрота (+26%), оценил «Центр агроаналитики».

С 12 апреля коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить до 30 июня вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров из-за распространения коронавируса. Согласно решению коллегии, запрещен вывоз подсолнечника, соевых бобов, репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранул из злаков. «Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», — считает ЕЭК (цитата по сайту комиссии).