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Компании
«Благо» отправила первую судовую партию нерафинированного подсолнечного масла весом 5 тыс. т в Китай из порта Кавказ
Агроинвестор
6 апреля 2020
Продукция была выпущена на производственных площадках в Армавире, Эртиле и Верхней Хаве
журнал «Агроинвестор»
апрель 2020
Фото: Shutterstock

Отправка первого танкера станет началом поставок масла через южные порты, будет способствовать росту объемов экспорта холдинга, а также расширению географии продаж, рассчитывает компания.

По словам исполнительного директора группы Сергея Бахонкина, это важный шаг в развитии компании, и прежде всего ее экспортного потенциала и B2B-направления. В прошлом году группа «Благо» существенно нарастила поставки продукции на внешние рынки из Алтайского края и Омской области флекси-контейнерными поездами через порты Дальнего Востока, теперь будут наращиваться объемы отгрузок и судовыми партиями.

Азиатский регион является приоритетным направлением для развития экспорта компании, отмечает директор по маркетингу группы «Благо» Кирилл Мельников. Компания выходит и на рынок Южной Кореи, где представит подсолнечное растительное дезодорированное масло под брендом «Благо» фасовкой по 1 л и 5 л.

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