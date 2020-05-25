Темп роста цен на подсолнечник замедлился

Динамика роста цен на подсолнечник начала замедляться. Согласно данным портала OilWorld, на прошлой неделе в спросе он подорожал на 0,84% до 25,19 тыс. руб./т. В среднем по России за месяц цены на подсолнечник выросли на 7,2% или 1,8 тыс. руб./т. Валютные цены увеличились более значительно: на 4,8% до $355/т на прошедшей неделе, за месяц рост составил 11,91% или $42,3.



На прошлой неделе сильнее всего подсолнечник подорожал в Центральном федеральном округе — на 7,85% в валюте и 9,94% в рублях до $385/т и 27,37 тыс. руб./т соответственно. Эта цена является максимальной за последние два года, сообщает портал. Снижение рублевых цен было зафиксировано только в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. В первом — на 1,48% до 27,1 тыс. руб./т, во втором — на 0,4% до 24,97 тыс. руб./т.



Цены на подсолнечное масло в спросе за отчетный период в среднем выросли на 1,29% в рублях и 5,31% в валюте до 50,4 тыс. руб./т (максимум за последние два года) и $710,6/т соответственно. Наибольший прирост цен был зафиксирован в Центральном федеральном округе — на 2,11% в рублевых ценах и 6% в валюте до 52,2 тыс. руб./т (максимум за последние два года) и $736/т. Ни в одном регионе масло на прошлой неделе не дешевело, минимальный прирост отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — на 0,81% в рублях и 4,85% в валюте до 49,5 тыс. руб./т и $697/т соответственно.



Рост цен на масло можно назвать удивительной ситуацией, и именно из-за нее повышаются цены на подсолнечник, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, тонна масла (FOB Новороссийск) сейчас стоит $730-740. «На данный момент поднимаются все цены на жидкие масла. То есть это еще и рапсовое, и соевое. Это связано с концом сезона и увеличением цены на нефть», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко. Также у мусульман 23 мая завершился месяц великого поста Рамазан, следствием чего является восстановление спроса со стороны мусульманских стран.



Постепенный выход Китая из ограничений, связанных с распространением COVID-19, также мог отразиться на ценах, и не только на масла. Но Петриченко подчеркивает, что это только гипотеза, и такое утверждение не значит, что цены на масло продолжат расти под воздействием выхода других стран из кризиса. «Никто не может гарантировать какую-либо реакцию, потому что такое мы еще не проходили», — добавляет он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что спрогнозировать спад цен на подсолнечник возможно при анализе факторов, которые привели к такому росту. Когда готовился запрет на экспорт семечки, ряд маслоперерабатывающих предприятий ожидали снижения цен на сырье. «И тогда, по моей информации, отдельные компании, но не все, решили некоторое время не закупаться. А после этого они дружно вышли на рынок, и спрос превысил предложение. Но сейчас цены на масло в мире растут, что обеспечивает хорошую маржу переработчикам. И желание использовать этот конъюнктурный момент раскручивает спираль спроса», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Если смотреть на текущие цены подсолнечника в Турции, которые ниже, чем внутренние российские, получается, что сейчас экспорта маслосемян и не было бы, даже если бы его не ограничивали со стороны государства, добавляет он. «В таких ситуациях продавцы переориентируются на более рентабельные продажи на внутреннем рынке», — добавляет Корбут.



Ранее сообщалось, что ограничение на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС, которое было введено 12 апреля, может быть продлено до 1 сентября 2020 года. Это нужно для стабилизации цен на маслосемена на внутреннем рынке, обеспечения загрузки российских переработчиков, а также недопущения сокращения рабочих мест на маслоэкстракционных заводах, сообщал источник «Интерфакса».



По словам Петриченко, ограничения действительно могут продлить, однако точной информацией о планах правительства он не владеет. «Насколько я знаю, подкомиссия под давлением Минсельхоза приняла решение рекомендовать правительству продлить запрет на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС», — знает Корбут. В таком случае ситуацию можно будет назвать абсурдной, потому что Казахстан, который первый и ввел запрет, с июня собирается его отменить из-за неэффективности, а Россия, наоборот, может продлить.



«Я надеюсь, что правительство все-таки примет разумное решение, чтобы не ухудшать ситуацию для сельхозпроизводителей. Тем более, что в наступающем сезоне нас ждет очередной рекордный урожай подсолнечника, если с погодой ничего не произойдет. И переходящие запасы у нас довольно высокие, чтобы обеспечить всех», — заключает Корбут.



По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), валовой сбор подсолнечника в России в этом году может составить 15,5 млн т (в 2019-м — 15,3 млн т). Им будет засеяно 8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году. Экспорт агрокультуры в новом сезоне, как и в текущем, оценивается в 650 тыс. т, подсолнечного масла — на уровне 3,25 млн т (в 2019/20 — 3,1 млн т). Внутреннее потребление подсолнечника в России в следующем сезоне может составить 14,7 млн т, масла — 2,5 млн т.

