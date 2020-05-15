Цены на подсолнечник и масло продолжают расти

По информации портала OilWorld, на прошлой неделе подсолнечник и масло продолжили дорожать. Так, маслосемена в среднем по стране в закупке выросли в цене на 990 руб. Самый значительный прирост цен отмечается в Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях — там подсолнечник подорожали на 2-3 тыс. руб. до 24,1-24,5 тыс. руб./т. Цены продажи в среднем увеличились на 767 руб., сильнее всего — в Воронежской области (+1,4 тыс. руб. до 24,5 тыс. руб./т).



Закупочные цены на подсолнечное масло на прошлой неделе в среднем выросли на 733 руб. Самый значительный прирост отмечен в Краснодарском крае — 3 тыс. руб., там сейчас тонна масла стоит 49 тыс. руб. Следом идет Ростовская область — +1 тыс. руб., 51,5 тыс. руб./т. Цены продажи масла в среднем увеличились на 700 руб. Самый значительный прирост в 1 тыс. руб. зафиксирован в Краснодарском крае, Ростовской, Тамбовской и Белгородской областях, за тонну масла там просят 52,8 тыс. руб., 52,9 тыс. руб., 52,1 тыс. руб., 52,2 тыс. руб. соответственно.



Нынешние цены на масло и подсолнечник достигли рекордных значений с сентября 2016 года, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке за неделю выросла на 1 тыс. руб. до 23,6 тыс. руб./т, следует из его мониторинга. Подсолнечное масло подорожало на 675 руб. до 50,8 тыс. руб./т (средние цены, EXW, Европейская Россия, без НДС). Экспортная цена подсолнечного масла выросла на $10 до $690/т FOB. «Несмотря на запрет вывоза подсолнечника, цены на него продолжают расти. Это связано с высоким спросом у переработчиков и активным экспортом подсолнечного масла», — отмечают аналитики «СовЭкона».



Одним из неожиданных последствий запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС стал довольно значительный рост цен на масло в России, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Цены парадоксально увеличились в том числе из-за повышенного спроса со стороны Турции, которая оказалась без тех запасов маслосемян, на которые рассчитывала, но с большими обязательствами по экспорту рафинированного дезодорированного масла. Так что стране пришлось закупать дополнительные объемы сырого масла, — рассказал Рылько «Агроинвестору». — А тогда еще и рубль упал. В итоге экспортеры рассчитывали, что цены на подсолнечник пойдут вниз из-за закрытия экспорта, а они, наоборот, выросли».



И если раньше такая ситуация с ценами на масло для экспортеров была в целом нормальной, то на фоне насыщения экспортного рынка цены начали снижаться, а аграрии оказались не готовы к уменьшению рублевых цен, тем более что и рубль немного укрепился. «В результате на внутреннем рынке к маю у нас образовалась неприятная ситуация, из-за которой и начался весь сыр-бор со стороны переработчиков: высокие цены на семечку, которые не бьются с более скромными ценами на масло на внешнем рынке», — говорит Рылько.



Можно сделать промежуточный вывод, что переработчики, которые настаивали на ограничении экспорта подсолнечника, своего не добились, добавляет он. «Рынок в некоторой степени их наказывает. На мой взгляд, результат введения пошлины не был до конца просчитан, хотя до конца это рассчитать очень сложно. В итоге переработчики возвращаются к той ситуации, с которой начинали», — считает Рылько.



Активный спрос на подсолнечник в апреле был связан с опасениями за новый урожай из-за погодных условий. Но ситуация поменялась: по Югу и Центру России, а также Поволжью прошли дожди, и подсолнечник активно сеется. Есть высокая вероятность того, что его посеют даже больше, чем в рекордном прошлом году, добавляет Рылько. «И семечка может оказаться в довольно хорошем состоянии, что может привести к ослаблению цен на внутреннем рынке», — предполагает он. В последние несколько дней закупки подсолнечника приостановились из-за того, что аграрии просят за него довольно высокую цену, которая не устраивает переработчиков, несмотря на то, что многим подсолнечник нужен, правда, дешевле, заключает Рылько.



По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), валовый сбор подсолнечника в России в этом году может составить 15,5 млн т (в 2019-м — 15,3 млн т). Им будет засеяно 8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году. Экспорт агрокультуры в новом сезоне, как и в текущем, оценивается в 650 тыс. т, подсолнечного масла — на уровне 3,25 млн т (в 2019/20 — 3,1 млн т).



По прогнозам аналитиков «АПК-Информ», несмотря на расширение посевных площадей, валовой сбор ключевых масличных в 2020 году, вероятнее всего, не превзойдет рекордный результат прошлого года из-за погодных условий и может снизиться на 1%, составив около 21,5 млн т.

