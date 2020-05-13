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Аналитика
Урожай подсолнечника может обновить рекорд
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
13 мая 2020
Несмотря на рост валового сбора, экспорт сохранится на уровне текущего сезона
Минсельхоз США прогнозирует, что валовый сбор всех масличных составит 22,3 млн тонн
Фото: Pixabay

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), валовый сбор подсолнечника в России в этом году может составить 15,5 млн т (в 2019-м — 15,3 млн т). Им будет засеяно 8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году. Экспорт агрокультуры в новом сезоне, как и в текущем, оценивается в 650 тыс. т, подсолнечного масла — на уровне 3,25 млн т (в 2019/20 — 3,1 млн т). Внутреннее потребление подсолнечника в России в следующем сезоне составит 14,7 млн т, масла — 2,5 млн т.

Общая площадь под масличными в России в новом сезоне увеличится с 12,56 тыс. га до 12,9 тыс. га, в целом будет собрано 22,3 млн т масличных — на 0,6 млн т больше прошлогоднего. В том числе соей будет засеяно 3 млн га против 2,78 га, ее урожай, по прогнозу Минсельхоза США, составит 4,7 млн т (4,36 млн т в 2019-м). Площади под рапсом сократятся на 20 тыс. га до 1,4 млн га, валовый сбор составит 2,1 млн т (2,04 млн т).

В целом мировое производство масличных агрокультур, по прогнозам, вырастет на 5% до рекордных 605,9 млн т за счет увеличения посевных площадей. В том числе урожай сои увеличится на 26,6 млн т до 362,8 млн т, что на 2,5 млн т больше рекорда сезона-2018/19. Мировое потребление масличных прибавит 2%. Такая динамика сопоставима c невысокими темпами восстановления спроса на корма в Китае после двухлетнего падения рынка в связи с африканской чумой свиней. Также ожидается рост мировой торговли масличными, в основном за счет повышения спроса на сою в Китае, кроме того, ожидается небольшой рост торговли подсолнечником и рапсом.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что давать прогнозы по масличным пока рано, так как закончен сев только озимого рапса, и нет ясности с условиями стартовой вегетации. «Все эти прогнозы — вещи виртуальные Тем более, что подсолнечник пересеивают на площади озимых», — прокомментировал он «Агроинвестору». В этом году, по словам Корбута, посевы под масличными сохранятся на уровне 2019-го или немного снизятся.

«Вопрос экспорта подсолнечника и масла довольно сложный. В плане поставок за рубеж государство, к сожалению, предпринимает неадекватные меры для их ограничения, — считает Корбут. — Это снижает и стимул к производству: меньше интереса, уменьшается конкуренция. В этом случае или упрощают технологии, или сокращают посевные площади». Ограничительные меры не несут негативных последствий в первый год своей работы, но через сезон их результаты становятся ясны, добавляет Корбут. Любое государственное регулирование экспорта должно начинаться с интересов производителей сырья, а не переработчиков, уверен он. «Будет, что производить — будет, что перерабатывать, будет экспорт. А если не произведут, то ни того, ни другого не будет», — подчеркивает Корбут.

Прогнозы, озвученные Минсельхозом США в плане производства подсолнечного масла — 5,8 млн т — говорят о высоком спросе. «Хотелось бы достигнуть таких показателей», — добавляет Корбут. Если будет спрос на масло, значит и на маслосемена, благодаря чему можно будет ждать высоких цен. «Правда, у меня есть ощущение, что подсолнечное масло на мировом рынке недооценено», — говорит Корбут.

Рынок сои будет зависеть от решения государства субсидировать производства сои и рапса. Если оно будет работать, и аграрии увидят реальные деньги, то интерес к этим агрокультурам будет большой. «Хотя к сое он всегда есть, и, я думаю, будет. Потому что внутренний спрос в животноводстве высокий. Экспортный спрос тоже есть, но он в основном виден на Дальнем Востоке, где Китай скупает нашу сою», — заключает Корбут.

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