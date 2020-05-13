Урожай подсолнечника может обновить рекорд

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), валовый сбор подсолнечника в России в этом году может составить 15,5 млн т (в 2019-м — 15,3 млн т). Им будет засеяно 8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году. Экспорт агрокультуры в новом сезоне, как и в текущем, оценивается в 650 тыс. т, подсолнечного масла — на уровне 3,25 млн т (в 2019/20 — 3,1 млн т). Внутреннее потребление подсолнечника в России в следующем сезоне составит 14,7 млн т, масла — 2,5 млн т.

Общая площадь под масличными в России в новом сезоне увеличится с 12,56 тыс. га до 12,9 тыс. га, в целом будет собрано 22,3 млн т масличных — на 0,6 млн т больше прошлогоднего. В том числе соей будет засеяно 3 млн га против 2,78 га, ее урожай, по прогнозу Минсельхоза США, составит 4,7 млн т (4,36 млн т в 2019-м). Площади под рапсом сократятся на 20 тыс. га до 1,4 млн га, валовый сбор составит 2,1 млн т (2,04 млн т).

В целом мировое производство масличных агрокультур, по прогнозам, вырастет на 5% до рекордных 605,9 млн т за счет увеличения посевных площадей. В том числе урожай сои увеличится на 26,6 млн т до 362,8 млн т, что на 2,5 млн т больше рекорда сезона-2018/19. Мировое потребление масличных прибавит 2%. Такая динамика сопоставима c невысокими темпами восстановления спроса на корма в Китае после двухлетнего падения рынка в связи с африканской чумой свиней. Также ожидается рост мировой торговли масличными, в основном за счет повышения спроса на сою в Китае, кроме того, ожидается небольшой рост торговли подсолнечником и рапсом.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что давать прогнозы по масличным пока рано, так как закончен сев только озимого рапса, и нет ясности с условиями стартовой вегетации. «Все эти прогнозы — вещи виртуальные Тем более, что подсолнечник пересеивают на площади озимых», — прокомментировал он «Агроинвестору». В этом году, по словам Корбута, посевы под масличными сохранятся на уровне 2019-го или немного снизятся.

«Вопрос экспорта подсолнечника и масла довольно сложный. В плане поставок за рубеж государство, к сожалению, предпринимает неадекватные меры для их ограничения, — считает Корбут. — Это снижает и стимул к производству: меньше интереса, уменьшается конкуренция. В этом случае или упрощают технологии, или сокращают посевные площади». Ограничительные меры не несут негативных последствий в первый год своей работы, но через сезон их результаты становятся ясны, добавляет Корбут. Любое государственное регулирование экспорта должно начинаться с интересов производителей сырья, а не переработчиков, уверен он. «Будет, что производить — будет, что перерабатывать, будет экспорт. А если не произведут, то ни того, ни другого не будет», — подчеркивает Корбут.

Прогнозы, озвученные Минсельхозом США в плане производства подсолнечного масла — 5,8 млн т — говорят о высоком спросе. «Хотелось бы достигнуть таких показателей», — добавляет Корбут. Если будет спрос на масло, значит и на маслосемена, благодаря чему можно будет ждать высоких цен. «Правда, у меня есть ощущение, что подсолнечное масло на мировом рынке недооценено», — говорит Корбут.

Рынок сои будет зависеть от решения государства субсидировать производства сои и рапса. Если оно будет работать, и аграрии увидят реальные деньги, то интерес к этим агрокультурам будет большой. «Хотя к сое он всегда есть, и, я думаю, будет. Потому что внутренний спрос в животноводстве высокий. Экспортный спрос тоже есть, но он в основном виден на Дальнем Востоке, где Китай скупает нашу сою», — заключает Корбут.