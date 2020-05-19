Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
72.356
eur
79.247
moex
2697.37
brent
34.91
пшеница
500
сахар
10.8
Рынки
Запрет на экспорт подсолнечника могут продлить
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
19 мая 2020
Это нужно для стабилизации цен на маслосемена на внутреннем рынке и загрузки российских переработчиков
Высокая экспортная цена и девальвация рубля привели к массовому вывозу подсолнечника
Фото: Flickr.com

Ограничение на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС, который был введен 12 апреля, может быть продлен до 1 сентября этого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, которое прошло 14 мая. Ранее сообщалось, что ограничения действуют до 30 июня.

По словам собеседника информагентства, в ходе заседания участники подкомиссии высказались за необходимость продлить ограничение по экспорту подсолнечника до 1 сентября, то есть до нового урожая. По его словам, это нужно для стабилизации цен на маслосемена на внутреннем рынке, обеспечения загрузки российских переработчиков, а также недопущение сокращения рабочих мест на маслоэкстракционных заводах.

«Высокая экспортная цена и девальвация рубля привели к массовому вывозу подсолнечника. За первый квартал 2020 года было экспортировано столько же, сколько за весь прошлый год, который и так был рекордным за последние годы», — сказал собеседник «Интерфакса».

В конце апреля директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказывал «Агроинвестору», что в этом сезоне было вывезено около 1 млн т подсолнечника, при потенциале 1,2-1,3 млн т. По оценке «Центра агроаналитики» Минсельхоза, экспорт подсолнечника с начала сезона составил 1,09 млн т — в 9,5 раза больше, чем годом ранее. По данным аналитической компании «ПроЗерно», поставки подсолнечника на внешние рынки в этом сезоне составили 1,03 млн т без учета Казахстана. «В общем-то, примерно такой объем и планировалось отгрузить за сезон, — оценивал гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. — Когда стало ясно, что поставки будут запрещены, экспортеры сильно активизировались, и за март было отгружено 326 тыс. т подсолнечника — этот объем при нормальных условиях мог бы вывозиться до конца сезона. Для сравнения, в феврале было экспортировано 180 тыс. т подсолнечника».

Ограничить экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС было нужно из-за того, что спрос на масло со стороны торговли вырос в четыре раза, цены на подсолнечник — на 20%, в апреле объяснял «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Но мы были вынуждены грузить масло по старым ценам. И все это время работали себе в убыток. Принятая мера позволит стабилизировать цены на подсолнечник, благодаря чему мы сможем отгружать подсолнечное масло без убытка», — комментировал он. Основная проблема — диспропорции в цене: в России внутренние цены на подсолнечное масло ниже, чем на сырье. «В связи с этим мы вынуждены либо поднимать цены на масло, что неправильно, либо снижать цены на сырье, что позволит всей цепочке работать безубыточно», — пояснял он.

Но вопреки ожиданиям Масложирового союза, в итоге выросли цены и на масло, и на подсолнечник, в том числе и из-за повышенного спроса со стороны Турции, которая оказалась без тех запасов маслосемян, на которые рассчитывала, но с большими обязательствами по экспорту рафинированного дезодорированного масла, так что стране пришлось закупать дополнительные объемы сырого масла. «А тогда еще и рубль упал. В итоге экспортеры рассчитывали, что цены на подсолнечник пойдут вниз из-за закрытия экспорта, а они, наоборот, выросли», — комментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Также активный спрос на подсолнечник в апреле был связан с опасениями за новый урожай из-за погодных условий. Но ситуация поменялась: по Югу и Центру России, а также Поволжью прошли дожди, и подсолнечник активно сеется. Есть высокая вероятность того, что его посеют даже больше, чем в рекордном прошлом году, добавлял Рылько. «И семечка может оказаться в довольно хорошем состоянии, что может привести к ослаблению цен на внутреннем рынке», — предполагал он.

Показать еще

Статьи по теме
Цены на подсолнечник и масло продолжают расти
Урожай подсолнечника может обновить рекорд
Подсолнечник не дешевеет, несмотря на запрет его экспорта
До запрета экспорта вывоз подсолнечника сократился почти вдвое
Задержанные партии подсолнечника ушли на экспорт

Читайте такжеПрогнозы урожая зерна продолжают снижатьсяЦБ: Рост сельхозпроизводства продолжит сдерживать продовольственную инфляцию
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №5, май 2020
«Агроинвестор»
АПК под влиянием. Стресс-факторы 2020 года могут отрицательно сказаться не только на аграриях, но и на бизнесе поставщиков средств производства
«Агроинвестор»
Экспортеры зерна начали отказываться от выбранной квоты
«Агроинвестор»
Агроэкспорт в экономическом артхаусе весны-2020. Как обвал цен на нефть и коронавирус повлияют на внешние продажи сельхозпродукции
«Агроинвестор»
Цифровизация АПК. Модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент для отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией