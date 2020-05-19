Запрет на экспорт подсолнечника могут продлить

Ограничение на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС, который был введен 12 апреля, может быть продлен до 1 сентября этого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, которое прошло 14 мая. Ранее сообщалось, что ограничения действуют до 30 июня.

По словам собеседника информагентства, в ходе заседания участники подкомиссии высказались за необходимость продлить ограничение по экспорту подсолнечника до 1 сентября, то есть до нового урожая. По его словам, это нужно для стабилизации цен на маслосемена на внутреннем рынке, обеспечения загрузки российских переработчиков, а также недопущение сокращения рабочих мест на маслоэкстракционных заводах.

«Высокая экспортная цена и девальвация рубля привели к массовому вывозу подсолнечника. За первый квартал 2020 года было экспортировано столько же, сколько за весь прошлый год, который и так был рекордным за последние годы», — сказал собеседник «Интерфакса».

В конце апреля директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказывал «Агроинвестору», что в этом сезоне было вывезено около 1 млн т подсолнечника, при потенциале 1,2-1,3 млн т. По оценке «Центра агроаналитики» Минсельхоза, экспорт подсолнечника с начала сезона составил 1,09 млн т — в 9,5 раза больше, чем годом ранее. По данным аналитической компании «ПроЗерно», поставки подсолнечника на внешние рынки в этом сезоне составили 1,03 млн т без учета Казахстана. «В общем-то, примерно такой объем и планировалось отгрузить за сезон, — оценивал гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. — Когда стало ясно, что поставки будут запрещены, экспортеры сильно активизировались, и за март было отгружено 326 тыс. т подсолнечника — этот объем при нормальных условиях мог бы вывозиться до конца сезона. Для сравнения, в феврале было экспортировано 180 тыс. т подсолнечника».

Ограничить экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС было нужно из-за того, что спрос на масло со стороны торговли вырос в четыре раза, цены на подсолнечник — на 20%, в апреле объяснял «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Но мы были вынуждены грузить масло по старым ценам. И все это время работали себе в убыток. Принятая мера позволит стабилизировать цены на подсолнечник, благодаря чему мы сможем отгружать подсолнечное масло без убытка», — комментировал он. Основная проблема — диспропорции в цене: в России внутренние цены на подсолнечное масло ниже, чем на сырье. «В связи с этим мы вынуждены либо поднимать цены на масло, что неправильно, либо снижать цены на сырье, что позволит всей цепочке работать безубыточно», — пояснял он.

Но вопреки ожиданиям Масложирового союза, в итоге выросли цены и на масло, и на подсолнечник, в том числе и из-за повышенного спроса со стороны Турции, которая оказалась без тех запасов маслосемян, на которые рассчитывала, но с большими обязательствами по экспорту рафинированного дезодорированного масла, так что стране пришлось закупать дополнительные объемы сырого масла. «А тогда еще и рубль упал. В итоге экспортеры рассчитывали, что цены на подсолнечник пойдут вниз из-за закрытия экспорта, а они, наоборот, выросли», — комментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Также активный спрос на подсолнечник в апреле был связан с опасениями за новый урожай из-за погодных условий. Но ситуация поменялась: по Югу и Центру России, а также Поволжью прошли дожди, и подсолнечник активно сеется. Есть высокая вероятность того, что его посеют даже больше, чем в рекордном прошлом году, добавлял Рылько. «И семечка может оказаться в довольно хорошем состоянии, что может привести к ослаблению цен на внутреннем рынке», — предполагал он.