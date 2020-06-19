Аналитики повысили прогноз валового сбора подсолнечника

Впервые за пять лет посевы подсолнечника снизились Д. Абрамов

Аналитический центр «СовЭкон» обновил прогноз урожая подсолнечника в этом году. По информации компании, он составит 14,6 млн т вместо 13,9 млн т, как сообщалось в мае. Урожай в 14,6 млн т станет вторым показателем после 15,4 млн т, собранных годом ранее, говорится в сообщении центра. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что урожай может составить около 15 млн т. «Пока сложно точно сказать, так как ясности с погодой нет», — прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент РЗС Александр Корбут. Согласно июньскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), урожай подсолнечника в России составит 15,5 млн т.



Аналитики «СовЭкона» повысили прогноз на фоне увеличения запасов влаги в почве после дождей, которые прошли в основных регионах сева подсолнечника. Большинство регионов получили 110-150% осадков от нормы, что создало благоприятные условия для поздних агрокультур, в том числе и подсолнечника. Также «СовЭкон» повысил средний прогноз урожайности с 1,62 т/га до 1,7 т/га.



Подсолнечник старого урожая продолжает дорожать. На прошлой неделе, по данным «СовЭкона», средние цены выросли на 675 руб. до 26,3 тыс. руб./т (европейская часть России, без НДС). Однако хорошие виды на новый урожай в России и на Украине в ближайшее месяцы будут оказывать давление на экспортные цены на подсолнечное масло и подсолнечник, отмечают аналитики.



По данным портала OilWorld, на прошлой неделе цены на подсолнечник были стабильны: в закупке и продаже они выросли только в Волгоградской области (+100 руб. до 24,1 тыс. руб./т и 26,7 тыс. руб./т соответственно), снижение было зафиксировано в Саратовской области (-100 руб. до 24 тыс. руб./т и 26,1 тыс. руб./т). Кроме того, на 100 руб. увеличилась цена тонны подсолнечника в Тамбовской области, где его готовы продавать за 25,8 тыс. руб.



«Сейчас цены на подсолнечник относительно стабильны, и в ближайшее время они, я думаю, не будут значительно расти или падать. При этом экспортные цены на масло достаточно высокие, что благодаря нынешним показателям по семечке позволяет маслодобывающим предприятиям экспортировать продукцию переработки с необходимым уровнем маржи», — рассказал Корбут. По его словам, соотношение экспортных цен на масло и внутренних на подсолнечник приводит к гонке переработчиков за сырьем, которого объективно меньше, чем в прошлом году. «И если они не захотят остановить свой экспорт, или на мировом рынке не произойдут события, которые приведут к существенному падению цен на масло, то цены на маслосемена будут поддерживаться», — добавляет Корбут.



По информации Минсельхоза на 18 июня, подсолнечник посеян на площади 8,3 млн га или 102,2% к прогнозной площади. Корбут объясняет, что прогнозные площади формируются по данным федерального и региональных аграрных ведомств, и обычно они указываются значительно меньше, чем реально планируют засеять аграрии.



Сельхозтоваропроизводители уже отреагировали на меры регулирования рынка — запрет экспорта подсолнечника за пределы ЕАЭС с середины апреля — они сократили посевные площади с 8,5 млн га до 8,3 млн га. «Впервые после пятилетнего роста площади под подсолнечником снижаются, — говорит Корбут. — Я предполагаю, что это реакция сельхозпроизводителей на меры регулирования государства: они решили перейти на другие агрокультуры».



Между тем, ранее стало известно, что Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021 года. Кроме того, продление с 30 июня до 31 августа запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС также признано целесообразным.



Сельхозпроизводители еще в прошлом году знали, что экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить, отмечает Корбут. «Нам тогда удалось сдержать рост пошлины, но сейчас, так как «война все спишет», ограничения одобряют. Если бы их приняли в ноябре-январе, то площади были бы еще меньше», — полагает Корбут. Он считает, что если правительство все же решит повысить экспортную пошлину на подсолнечник, то в сезоне-2021/22 площади под ним будут сократятся.

