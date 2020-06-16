Экспортная пошлина на подсолнечник может вырасти до 20%

Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021-го. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития должно внести до 15 сентября этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аграрной отрасли, знакомый с протоколом состоявшегося в середине мая заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговли.



Кроме того, подкомиссия признала целесообразным продление с 30 июня до 31 августа запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС. Минэкономразвития поручено подготовить и направить в ЕЭК материалы для дальнейшего рассмотрения.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут на своей странице в Facebook написал, что введение пошлины «заберет из кармана крестьян» 40-50 млрд руб., причем эти деньги достанутся экспортерам масла, цены на которое на мировом рынке и так растут, достигнув $750-760/т. По его мнению, ограничение особенно ударит по малым хозяйствам, которые выращивают более трети всего объема подсолнечника. Также он обратил внимание, что российским потребителям нужны доступные цены на масло, но когда треть объемов идет на экспорт, то внутренние цены также будут повышаться.



«В Аргентине, когда решили повысить пошлины на сою с 30% до 33%, фермеры предупредили ненавязчиво — мы сократим посевы», — напомнил Корбут. По его словам, сейчас Минсельхоз «переиграл» аграриев — сев почти завершен. «Неужели они думают, что так будет всегда?», — задается вопросом он. Ранее отраслевые аналитики не раз предупреждали, что в случае излишнего регулирования экспорта и дальнейших ограничений сельхозпроизводители начнут менять севооборот, отказываясь от выращивания подсолнечника.



В конце мая Корбут говорил «Агроинвестору», что возможное продление запрета на вывоз подсолнечника можно назвать абсурдом, так как Казахстан — инициатор идеи ограничений —отказался от них из-за неэффективности. «Я надеюсь, что правительство все-таки примет разумное решение, чтобы не ухудшать ситуацию для сельхозпроизводителей. Тем более, что в наступающем сезоне нас ждет очередной рекордный урожай подсолнечника, если с погодой ничего не произойдет. И переходящие запасы у нас довольно высокие, чтобы обеспечить всех», — рассказывал он.



Еще в середине декабря 2019 года Масложировой союз предлагал повысить экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%, чтобы сдерживать экспорт сырья и делать ставку на отгрузки за рубеж продукции переработки. В начале февраля на конференции Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Где маржа» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника, могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта.



Ограничения начали действовать в середине апреля: ЕАЭС запретила экспорт подсолнечника за границы союза. Тогда Мальцев отмечал, что считает ограничение своевременным. «Принятая мера позволит стабилизировать цены на подсолнечник, благодаря чему мы сможем отгружать подсолнечное масло без убытка», — комментировал он «Агроинвестору».



Правда, вопреки ожиданиям Масложирового союза, в итоге выросли цены и на масло, и на подсолнечник, в том числе из-за повышенного спроса со стороны Турции, которая оказалась без тех запасов маслосемян, на которые рассчитывала, но с большими обязательствами по экспорту рафинированного дезодорированного масла, так что стране пришлось закупать дополнительные объемы сырого масла.



Несмотря на действующее сейчас ограничение экспорта, цены на подсолнечник по-прежнему увеличиваются. По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 4 июня, средняя цена составила 21,9 тыс. руб./т, что на 317 руб. больше, чем на 28 мая, и на 3,2 тыс. руб. превышает показатель начала июня 2019 года. Аналитики центра считают, что цены на подсолнечник и подсолнечное масло получат поддержку из-за низкого уровня остатков. К 1 мая 2020 года запасы маслосемян в сельскохозяйственных организациях (без малых предприятий) снизились на 30,1% к аналогичной дате 2019-го. Повышению цен будет способствовать и рост мировых цен на подсолнечное масло.

