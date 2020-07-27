Продавать масличные на старте уборочной кампании будет выгодно

В этом году посевы подсолнечника немного меньше прошлогодних Pixabay

Согласно июньскому прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в этом году урожай подсолнечника составит 14,6 млн т, сои — 4,7 млн, рапса — 1,8 млн т. Подсолнечника и рапса будет собрано меньше, чем в 2019-м, а сои — больше. Однако текущую оценку «СовЭкон» собирается скорректировать после уточнения данных по итоговым посевным площадям, рассказал «Агроинвестору» директор центра Андрей Сизов.



Масложировой союз ожидает валовой сбор подсолнечника и сои на уровне прошлого года, если погода во время их созревания и уборки не внесет свои коррективы. «А вот урожай рапса будет ниже, чем в 2019-м, так как из-за засухи в период посевной им заняли меньшую площадь, чем планировалось», — говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев.



Сизов отмечает, что состояние посевов на Юге не очень благоприятное, а в Центре и Поволжье, напротив, позитивные виды на урожай. «Сейчас состояние сои, рапса и подсолнечника в большинстве регионов нормальное. Хотя есть некоторые вопросы к посевам на Юге и в Алтайском крае — там из-за засухи урожайность может быть ниже, чем мы предполагали ранее», — добавляет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



По данным Росстата, в этом году все хозяйства заняли подсолнечником около 8,5 млн га — на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Посевы сои по сравнению с 2019-м сократились на 6,8% до 3,04 млн га, рапса — на 4,4% до 1,56 млн га.

Цены на масличные на старте продаж нового урожая будут выше, чем годом ранее с учетом рекордных цен, которые были в конце сезона-2019/20, считает Мальцев. «Традиционно, они несколько снизятся, однако спада до уровня уборочной кампании 2019 года мы не ожидаем. Поэтому сельхозпроизводителям не стоит ждать лучших времен, придерживая урожай», — рекомендует он.



Сизов тоже говорит, что масличные будет выгодно продавать в начале уборочной кампании. «Цены на подсолнечник при $700 за тонну масла и не самых позитивных ожиданиях на Юге России и на Украине на старте сезона будут выше, чем в 2019/20 сельхозгоду и составят 21 тыс. руб./т, а возможно и выше, при условии снижения курса рубля. Однако в перспективе ближайших месяцев или даже недель после начала уборки они могут заметно снизиться. Поэтому мы рекомендуем не затягивать с продажей раннего подсолнечника», — подчеркивает он.



Сизов добавляет, что сейчас сельхозпроизводителям не хватает предсказуемости: непонятно, что будет с экспортом подсолнечника. Было бы очень кстати, если бы Минсельхоз в ближайшее время озвучил правила игры на новый сезон, чтобы аграрии могли строить долгосрочные планы по посевам на следующий год, говорит Сизов. «Также хочется верить, что экспортная пошлина, которая сейчас составляет 6,5%, не будет увеличена до 20%. Это будет означать, что переработчики получат дисконт на сырье за счет сельхозпроизводителей в районе 80 млрд руб., так как цена на внутреннем рынке в большинстве случаев определяется экспортным паритетом», — заключает он.

