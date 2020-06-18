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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Рынки

Минсельхоз займется селекций масличных и генетикой мясного скота

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства может дополниться тремя подпрограммами

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

К 2025 году не менее 50% высеянных семян сортов и гибридов подсолнечника, сои и рапса должны быть отечественными
Pixabay
К 2025 году не менее 50% высеянных семян сортов и гибридов подсолнечника, сои и рапса должны быть отечественными
Pixabay

Минсельхоз планирует дополнить Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы тремя подпрограммами. Первая касается развития селекции ‎и семеноводства масличных культур. Вторая — улучшения генетического ‎потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Третья — развития виноградарства, включая питомниководство. Соответствующие проекты постановления опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Цель подпрограммы «Развитие селекции ‎и семеноводства масличных культур» — создание конкурентоспособных сортов и гибридов подсолнечника, сои и рапса отечественной селекции, развитие системы семеноводства масличных, создание современных средств диагностики болезней и контроля качества семян сортов и гибридов. Поручения президента и главы правительства о разработке программы были даны осенью 2018 года. В ходе реализации подпрограммы к 2025 году не менее 50% высеянных семян сортов и гибридов подсолнечника, сои и рапса должны быть отечественными. Также предстоит создать не менее 25 новых конкурентоспособных сортов и гибридов этих агрокультур, в развитие направления должно быть инвестировано 4,97 млрд руб. Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета оценивается в 5,87 млрд руб.

Ежегодного в России высеваются семена гибридов масличных агрокультур иностранной селекции на сумму от 16-17 млрд руб., что, по мнению авторов документа, предопределяет высокие риски зависимости отечественного масложирового подкомплекса от импорта. При этом продукты отечественной селекции остаются невостребованными на внутреннем рынке из-за низкого уровня государственной поддержки селекции, а также отсутствия стимулов к инвестированию и материальной заинтересованности дистрибьюторов в продаже дорогостоящих импортных семян.

Созданные по подпрограмме сорта и гибриды к концу 2025 года будут занимать не менее 500-550 тыс. га, их будут выращивать минимум 30% сельхозпредприятий, занимающихся возделыванием масличных агрокультур, оценивает Минсельхоз. Прогнозируемый валовый сбор подсолнечника в 2025 году составит 16-18 млн т, говорится в пояснительной записке к документу.

Вторая подпрограмма — «Улучшение генетического ‎потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород» — должна обеспечить стабильный рост объемов производства в мясном скотоводстве за счет технологий ‎в области генетики, селекции и племенного дела, а также современных технологий. При этом подпрограмма должна обеспечить снижение импорта и рост экспорта. К 2025 году инвестиции в это направление должны составить 13,1 млрд руб., из федерального бюджета будет выделено 7 млрд руб.

Цель третьей подпрограммы — рост объемов производства продукции виноградарства на основе совершенствования сортимента винограда (в первую очередь, сортов и клонов отечественной селекции), использование безвирусного посадочного материала, применение новых высокоэффективных технологий. В результате ее выполнения ожидается увеличение объемов производства отечественной продукции, снижение уровня импортозависимости, повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала виноградарской отрасли. До 2025 года в отрасль предполагается привлечь 965,6 млн руб. инвестиций, объем поддержки из федерального бюджета оценивается в 852,4 млн руб.

Очень важно инвестировать в отечественное научные разработки, особенно в области селекции и генетики. Эти направления последние десятилетия были недофинансированы, в результате чего к 2018 году доля импортных семян подсолнечника выросла до 73%, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Однако он считает, что не совсем актуально вкладываться в генетику мясных пород КРС, так как потребление говядины в России имеет негативный тренд, а ее экспорт совсем невелик. По мнению Никиточкина, более актуальные направления — молочные породы КРС (хотя сильна конкуренция с европейскими странами), зерновые, сахарная свекла, картофель. Две последние подпрограммы уже представлены в ФНТП, однако по данным участников рынка, там есть проблемы с финансированием и реализацией, добавляет Никиточкин.

«Сейчас доля импортных семян пшеницы в России составляет всего 2%, однако есть риски, что в будущем другие страны смогут разработать более эффективные сорта и в таком случае эти 2% могут начать стремительно расти. Также необходимо финансировать развитие геномных технологий (например, CRISPR, RNAI tech) в семеноводстве — за этим будущее», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин.

Он добавляет, что цели подпрограмм очень амбициозны, поэтому вероятность их достижения кажется невысокой. Основные трудности при исполнении — низкое финансирование, пришедшая в упадок инфраструктура научных разработок (в том числе проблема кадров), недостаточная связь между бизнесом и фундаментальной наукой — государственными институтами, поясняет Никиточкин.

По мнению руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, нужно развивать направления, которые являются маржинальными и приносят больше добавленной стоимости экономике. «В мире немного стран, которые обеспечивают себя всем необходимым в части средств производства для сельского хозяйства. Россия обеспечена минеральными удобрениями, идет процесс развития собственной базы производства сельскохозяйственной техники (в том числе через локализацию производства иностранных компаний)», — рассказала она «Агроинвестору». Однако в части производства семян, посадочного и генетического материалов животных страна отстает. Уровень развития и модернизации сельского хозяйства, достигнутый через масштабные инвестиции последних 20 лет, действительно подводит агросектор к этапу наращивания экспертизы и в сложных научных областях, обеспечивающих сельхозпроизводство, заключает Снитко.

Елизавета Литвинова 

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