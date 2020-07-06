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Новые вызовы для экономики и АПК

Рынки

Рекордный урожай подсолнечника в России и на Украине приведет к падению цен

Также на цены будут влиять меры регулирования со стороны российских властей

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В этом году урожай подсолнечника в России, по разным оценкам, будет в районе 14,6-15,5 млн тонн
Pixabay
В этом году урожай подсолнечника в России, по разным оценкам, будет в районе 14,6-15,5 млн тонн
Pixabay

В сезоне-2020/21 Россия и Украина при хороших погодных условиях могут собрать в сумме 32 млн т подсолнечника, что может стать новым рекордом. Однако прогнозы валового сбора уже влияют на формирование цен на подсолнечник и подсолнечное масло. Контракты на поставку подсолнечного масла из семечки старого урожая в значительной степени выполнены, спрос будет ослабевать, что повлечет снижение стоимости подсолнечника, считают аналитики немецкого агентстве OilWorld.

Существенное влияние на рынок окажет дальнейшая экспортная политика России относительно подсолнечника. «Мы ожидаем, что российские переработчики сделают все, что в их силах, чтобы попытаться предотвратить повторение опыта по массовому вывозу подсолнечника в 2019/20 году», — подчеркивает OilWorld.

Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует урожай подсолнечника в этом году на уровне 15 млн т, Российский зерновой союз считает, что валовой сбор будет примерно на прошлогоднем уровне — чуть больше 15 млн т. В июне аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая подсолнечника в этом году с 13,9 млн т до 14,6 млн т. Согласно июньскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), урожай подсолнечника в России составит 15,5 млн т. 

#UNCUT

При хороших погодных условиях в России может быть рекордный урожай подсолнечника и традиционное сезонное падение цен на него и на масло, считает руководитель направления растениеводства отдела отраслевого анализа «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Рудольф Булавин​. Однако, по его словам, пока трудно судить, когда именно это произойдет. Контракты на поставку масла из подсолнечника старого урожая заключены, но по большей части еще не выполнены. Масло еще предстоит произвести и отгрузить на экспорт. В связи с этим ожидается, что запасы подсолнечника к концу августа станут минимальными за последние пять лет, что окажет поддержку ценам на внутреннем рынке, прокомментировал он «Агроинвестору». Также внутренние цены будут зависеть от курса рубля к доллару: в случае его снижения внутренние рублевые цены получат поддержку. С другой стороны, заметное влияние на динамику цен могут оказать государственные меры по ограничению экспорта подсолнечника.

Вице-президент РЗС Александр Корбут говорит, что пока предсказать урожай сложно, так как погода еще может внести свои коррективы. По его словам, в случае, если цены на подсолнечник и масло будут высокими, это поддержит производителей. Также Корбут добавляет, что российские аграрии научились хранить маслосемена, и благодаря этому многие из них не будут спешить продавать свой урожай. «Я надеюсь, что цены на подсолнечник в новом сезоне будут высокими. Конечно, не такими высокими, как в конце 2019/20 года, потому что такого быть уже не может», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Ранее стало известно, что Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021 года. Но пока нет ясности, будет ли Россия повышать пошлину. 

Также с 1 июля в ЕАЭС действует особый — разрешительный — режим вывоза подсолнечника за пределы союза. Он заменил запрет на экспорт, действовавший до 30 июня, и рассчитан до 31 августа 2020 года. Режим предусматривает представление таможенному органу государства разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит товаров. Выдавать документы будут уполномоченные на это органы. «Я не видел документа, в котором указывается, кто уполномочен выдавать такие документы. Думаю, что это просто игра, которая, с одной стороны позволяет не нарушать правила ЕАЭС, а с другой —  сохранить запрет», — говорит Корбут. Ранее другие отраслевые аналитики также говорили «Агроинвестору», что ясности, как работать с новым режимом, пока нет.

Валовой сбор подсолнечника на Украине может составить 16-16,2 млн т, оценивают аналитики «АПК-Информ». Правда, портал Latifundist сообщает, что потери урожая подсолнечника на Украине могут составить от 15% до 80% из-за дождей и высоких температур во многих регионах страны.

Елизавета Литвинова 

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