Рост цен на масло и подсолнечник ускорился

Цены на подсолнечник и масло должны начать снижаться после поступления нового урожая Д. Гришкин

По данным портала OilWorld, на прошлой неделе нерафинированное подсолнечное масло в закупке в среднем подорожало на 322 руб. Самый большой прирост зафиксирован в Белгородской и Волгоградской областях — плюс 500 руб. до 52 тыс. руб./т и 52,5 тыс. руб./т соответственно. В продаже масло подорожало в среднем на 1167 руб., в Самарской, Белгородской и Ростовской области прирост составил 2 тыс. руб. до 56,1-56,4 тыс. руб./т.



Также увеличились цены на подсолнечник: в продаже от подорожал в среднем на 1,33 тыс. руб. Прирост на уровне 2 тыс. руб. был зафиксирован в Воронежской (до 28,5 тыс. руб./т), Самарской (28 тыс. руб./т), Саратовской (27,9 тыс. руб./т), Ростовской (28 тыс. руб./т) областях и Краснодарском крае (28,4 тыс. руб./т). На 1 тыс. руб. цены выросли в Волгоградской области и Ставропольском крае, до 27,5 тыс. руб./т и 27 тыс. руб./т соответственно. Закупочная цена на подсолнечник в среднем увеличилась на 388 руб. В Самарской, Ростовской областях и Ставропольском крае прирост составил 1 тыс. руб., до 25,1-25,5 тыс. руб./т. В Волгоградской области подсолнечник подорожал на 500 руб. до 25 тыс. руб./т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко подтверждает: цены на масло и подсолнечник активно растут, причина этого — их малые запасы. Также на внутренние цены влияют экспортные — тонна масла (FOB, Новороссийск) стоит около $810. Однако цены начнут снижаться в конце августа — начале сентября, то есть когда начнет поступать новый урожай, прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Ранее «Центр агроаналитики» Минсельхоза сообщал, что в июле внутренние цены на подсолнечник и масло будут расти из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума, и запасов подсолнечного масла на четырехлетнем минимуме. По данным Росстата, к 1 июня запасы подсолнечника составляли 343 тыс. т, прочих масличных — 497 тыс. т. Также положительной ценовой динамике будет способствовать сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло. Кроме того, в ближайшее время на цены будут влиять ожидания по урожаю.



По данным «Центра агроаналитики», с начала сезона по 5 июля Россия экспортировала более 2,95 млн т подсолнечного масла (плюс 35,4% к уровню прошлого сезона) и 1,22 млн т подсолнечника (в 3,7 раза больше). С 1 июля в ЕАЭС действует особый — разрешительный — режим вывоза подсолнечника за пределы союза. Он заменил запрет на экспорт, действовавший до 30 июня, и рассчитан до 31 августа 2020 года. Режим предусматривает представление таможенному органу государства разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит товаров. Выдавать документы должны уполномоченные на это органы. Однако Владимир Петриченко говорит, что разрешительный формат устроен так, чтобы использовать его было нереально.



Также ранее стало известно, что Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021 года. Но пока нет ясности, будет ли Россия повышать пошлину. «У нас ничего хорошего в законодательно-административной среде не происходит, так что пошлину, скорее всего, введут», — считает Петриченко.

