Инвестгруппа «Русские фонды» купила производителя масла

За актив мощностью до 90 тысяч тонн продукции в год компания заплатила 509 млн рублей Д. Гришкин

«Дочка» АО «Русские фонды» (инвестгруппа первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров; специализируется на слияниях и поглощениях, инвестициях в недвижимость и управлении активами) — ООО «Агритек» — покупает имущественный комплекс завода по производству растительных масел обанкротившегося ООО «Грейнлюкс» в Смоленской области. За актив мощностью 90 тыс. т продукции компания заплатила 509 млн руб. Васильев рассказал «Коммерсанту», что группа готовит план работ по производственному комплексу и его расширению. Проект рассматривается как долгосрочный, другие подробности он раскрывать не стал.



Портфельные инвестиции в масложировой сектор — это не самое удачное решение, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, непрофессиональному участнику отрасли будет сложно выйти на окупаемость инвестиций, в том числе из-за низкой маржинальность производства в последнее время. «На традиционных агрокультурах — подсолнечнике и рапсе — вряд ли они смогут конкурировать с основными игроками. Объем производства в 90 тыс. т не позволяет работать “в черную” или “серую” — налоги придется платить полностью, но при этом не будет такой же эффективности, как у переработчиков с производством в 1 млн т и выше», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Единственный способ выйти на окупаемость инвестиций — заняться глубокой переработкой, иначе актив рано или поздно будет продан, считает он. Перспективы выхода на экспорт также выглядят туманными с учетом расположения завода и базовой отрицательной экономикой: чем больше продукции компания будет отгружать за рубеж, тем большие убытки она будет генерировать. «Мне непонятна экономическая идея вхождения в этот проект, по крайней мере, на поверхности ее нет», — заключает Мальцев.



Велика вероятность того, что «Агритек» не будет производить подсолнечное масло — данный сегмент (особенно В2В) низкорентабельный и весьма конкурентный в России, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Вижу две потенциальные опции для купленного завода: производство относительно нишевых растительных масел (рапсовое, льняное), на которые есть спрос в Европе, а Смоленская область — один из самых близких к ней регионов. Вторая опция: акцент на шроте (кормах) для активов группы, производящих мясо, рыбу», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Никиточкин считает, что в этом году можно увидеть рост спроса непрофильных инвесторов на активы АПК поскольку, сельское хозяйство почти не пострадало от коронавирусного кризиса, более того, даже ожидается рост сектора в этом году. Данный факт, несомненно, привлекает инвесторов.



В прошлом году Минсельхоз сообщал, что «Кубаньмасло» планирует запустить комплекс по переработке рапса в Смоленской области на арендованной площадке ООО «Грейнлюкс». Тогда предполагалось, что с этого года комплекс сможет ежегодно перерабатывать до 100 тыс. т рапса, часть продукции должна была идти на экспорт.



«Грейнлюкс» управлял комплексом по производству растительных масел в Смоленской области мощностью переработки до 90 тыс. т в год. На пике, в 2017 году, компания получила 1,71 млрд руб. выручки и 28,37 млн руб. чистой прибыли, следует из данных kartoteka.ru . Но в 2019 году «Грейнлюкс» был признан банкротом. Всего в производство было вложено около 1,2 млрд руб., из которых 1,05 млрд руб. выдал Россельхозбанк, сообщается на инвестиционном портале региона.

