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Рынки
Производители растительного масла просят отложить переход на европейские стандарты
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
18 марта 2020
Объем инвестиций в модернизацию производства предварительно оценивается в сумму до 50 млрд рублей
Отрасли потребуется переходный период в пять лет, чтобы адаптироваться к новым требованиям по качеству и безопасности
Фото: Е. Разумный

Масложировой союз направил в Минсельхоз доработанные предложения в дорожную карту по введению нормирования содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах и жирах с учетом замечаний Роспотребнадзора, сообщает союз. Переход на европейские стандарты займет пять лет, а объем инвестиций в модернизацию производства предварительно оценивается в 30-50 млрд руб., возможность субсидирования этих расходов пока не обсуждается.

В августе 2019 года коллегия Евразийской экономической комиссии предложила изменить Технический регламент на масложировую продукцию, ограничив содержание глицидиловых эфиров во всех растительных маслах на уровне не более 1 мг/кг. Сейчас такая норма действует исключительно в странах ЕС, в остальных государствах влияние глицидиловых эфиров на здоровье людей только изучается, но не нормируется. «Потому в нашем случае речь идет о повышенных показателях качества для продукции на внутреннем рынке», — говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев (цитата по сайту объединения).

У масложировых предприятий и сельхозтоваропроизводителей нет технической возможности одномоментно обеспечить выполнение новых требований. «Понадобятся не только существенные инвестиции в обновление производственных площадок, но и целый комплекс мер по проработке стандартов, аккредитации лабораторий, подготовке специалистов. Обязательное введение норматива в формате «уже завтра» - это выстрел себе в ногу в пользу продовольственного импорта из ЕС», — считает Мальцев. Все издержки, которые понесет отрасль, будут заложены в себестоимость продукции, что повлияет и на конечную цену продукции, прокомментировал он «Агроинвестору». «Мы ожидаем роста себестоимости продукции, так как достижение новых качественных показателей потребует увеличения длительности цикла рафинации», — подтвердил директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников.

Но основная проблема, по мнению союза, — несколько методик, которые позволяют определить содержание глицидола в растительных маслах и жирах: именно из-за этого замедляется подготовка корпоративных программ по модернизации мощностей для снижения глицидиловых эфиров в продукции. «На сегодняшний день у нас в стране существует четыре метода определения глицидиловых эфиров», — уточнил Мальцев. Он пояснил, что три из них — переведенные европейские стандарты, еще один был разработан «ФИЦ питания и биотехнологии». «Но какой из них у нас в стране арбитражный, и будет применяться всеми сторонами, и с контрольной точки зрения, и с точки зрения рынка — пока не определено», — говорит он.

По словам Мальцева, у каждого метода разные требования как к технологической линии, так и к оборудованию для анализов (оно также должно быть установлено на производстве, согласно новым требованиям). «И это ключевой фактор, который не дает нам сказать, какие в итоге будут расходы», — добавил он. Чтобы соответствовать готовящимся стандартам, производителям придется внести существенные изменения в процессы переработки, закупить лабораторное оборудование для оперативного производственного контроля.

«Производителям растительных масел дается пять лет для подготовки к новым нормативам. От нас, как и от других игроков отрасли, потребуется техническая модернизация, в том числе новое лабораторное оборудования, — рассказывает Мельников. — Нововведения также повлекут за собой внесение корректировок в процедуру производства». По его словам, на показатели содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах влияют качественные показатели масличных, поэтому важным является также внедрение унифицированной системы нормирования сырья.

Глицидиловые эфиры — это вещества, которые образуются во время рафинации и дезодорации масел из-за высоких температур. В 2008 году Международное агентство по изучению рака (IARC) включило их в список потенциально возможных канцерогенов. В группе риска оказались все масла, в том числе оливковое, подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое. Из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке риски образования этих эфиров больше — до 10,52 мг/кг. Для сравнения, в оливковом масле этот показатель достигает 4,1 мг/кг, в подсолнечном — 2,1 мг/кг. «Прямого влияния на здоровье масложировая продукция, содержащая более 1 мг/кг данного контаминанта, не оказывает. Чтобы глицидиловые эфиры действительно повлияли на здоровье человека, ему необходимо употреблять несколько литров растительного масла ежедневно», — уточняет Мальцев.

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