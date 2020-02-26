Группа «Благо» отправила первый корабль с маслом в Китай

Группа «Благо» отправила первую судовую партию нерафинированного подсолнечного масла весом 5 тыс. т в Китай из порта Кавказ, сообщила компания. Продукция была выпущена на производственных площадках в Армавире, Эртиле и Верхней Хаве. Отправка первого танкера станет началом поставок масла через южные порты, будет способствовать росту объемов экспорта холдинга, а также расширению географии продаж, рассчитывает компания.



По словам исполнительного директора группы Сергея Бахонкина, это важный шаг в развитии компании и, прежде всего, ее экспортного потенциала и B2B направления. В прошлом году «Благо» существенно нарастила поставки продукции на внешние рынки из Алтайского края и Омской области флекси-контейнерными поездами через порты Дальнего Востока. «Теперь мы продолжим наращивать объемы отгрузок и судовыми партиями», — сказал директор по логистике Игорь Немцов (цитата по пресс-релизу компании).



Азиатский регион является приоритетным направлением для развития экспорта компании, рассказал порталу «Агроэкспорт» директор по маркетингу группы «Благо» Кирилл Мельников. Компания не только отправила первый танкер в Китай, но и выходит на рынок Южной Кореи, где представит подсолнечное растительное дезодорированное масло под брендом «Благо» фасовкой по 1 л и 5 л. «Южная Корея выглядит для нас привлекательно, так как это достаточно большой рынок с высокой плотностью населения и высокой покупательской способностью. Кроме того, корейцы заинтересованы в продуктах здорового питания», — сказал Мельников. Отправка пробной партии ожидается через месяц.



Представители компании отмечают рост интереса к продукции российских МЭЗов из стран, с которыми они не сотрудничали ранее, например, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии. В ближайшее время холдинг планирует подписать контракт на поставку подсолнечного масла в ОАЭ.



В 2019 году экспорт масложировой продукции вырос на 26% по сравнению с 2018-м и составил около $4 млрд, сообщал Минсельхоз. Наибольший прирост обеспечен за счет вывоза подсолнечного масла (около $2,1 млрд). В основном масложировая продукция поставлялась в Китай, страны ЕС, Турцию, Иран, Узбекистан.



Как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, росту объемов экспорта способствует увеличение производства масличных. «Внутренний рынок мы себе уже обеспечили, поэтому все излишки идут на экспорт», — добавил он. По прогнозу союза, в 2020 календарном году вывоз масложировой продукции должен составить $4,5 млрд, но есть потенциал роста и до $5,5 млрд.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько рассказывал «Агроинвестору», что вывоз масел в 2020 году может прибавить 15-20% в физическом выражении. «Увеличение урожая, большие загрузки заводов, повышение объемов выпуска масла и шротов — все это опережает рост потребностей внутреннего рынка. Именно поэтому все дополнительные объемы уходят за рубеж», — отмечал он.



Группа компаний «Благо» − вертикально интегрированный холдинг, основанный в 1993 году, один из крупнейших производителей растительного масла в России. У компании шесть заводов: Армавирский маслопрессовый завод, Эртильский, Верхнехавский, Омский, Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы, два из которых являются градообразующими предприятиями. В группу также входит торговый дом. В линейке группы свыше 10 брендов растительного масла, которые представлены во всех федеральных розничных сетях страны и экспортируются более чем в 22 страны мира.

