Китай приостановил поставку овощей в Приморье

Правительство Приморского края сообщает, что региональное Министерство промышленности и торговли намерено инициировать встречу представителей Россельхознадзора с карантинной службой Китая для возобновления поставок плодоовощной продукции, которые сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с распространением коронавируса. В ходе обсуждения ситуации с овощами представитель оптово-розничной базы «Дружба» Дмитрий Волков сказал, что китайские овощи почти закончились и о новых поступлениях пока неизвестно. «После открытия границы зашла 51 фура — 1350 т товара. Китайские овощи разошлись очень быстро, на сегодняшний день на базе осталось максимум 100 т», — сказал он (цитата по сайту правительства региона).

По словам врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, плодоовощная продукция сейчас не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы Китая. «Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим», — сказал он. По словам врио министра, перебои с поставками привели к дефициту овощей по доступным ценам. Сейчас они замещаются продукцией из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана. «Учитывая логистику, эти овощи стоят дороже», — добавил Калитин.

Представитель Россельхознадзора сказала «Агроинвестору», что ведомство не комментирует вопросы, связанные с коронавирусом: это полномочия правительства региона и оперативного штаба правительства страны. «Со стороны Россельхознадзора действуют ограничения на поставки косточковых, семечковых и цитрусовых. Они были введены ранее и не связаны с выявлением вируса», — добавила она. По ее словам, ограничения были введены из-за систематических выявлений карантинных объектов в поступающей в Россию продукции, низкой прослеживаемости грузов, отправляемых в Россию. «То есть речь шла о невыполнении российских фитосанитарных требований <…>. Нам о дополнительных требованиях китайской стороны к грузам, которые они же отправляют в Россию, не известно», — добавила она.

Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что заменить китайские овощи могут Вьетнам, Таиланд и Индия. Также, по его словам, их могут поставлять производители из европейской части России. «Это, конечно, будет дороже, но наши продукты качественнее», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Глушкова, китайские овощи востребованы в Приморье из-за низкой цены, но эту ситуацию нужно менять. Например, субсидировать перевозки из европейской части России и развивать местное сельское хозяйство. «Это не нормально, что Приморье питается китайскими продуктами», — считает Глушков. Также он подчеркнул, что необходимо стимулировать строительство овощехранилищ, чтобы заместить китайский импорт. «Нет проблемы вырастить, есть проблема сохранить урожай», — говорит Глушков.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что теоретически китайские овощи можно заменить тайскими и корейскими, но они будут на 10-15% дороже, и также нет уверенности в их экологичности. Продукцию категории фреш могут также поставлять Узбекистан и Казахстан, но и там пока недостаточно своих теплиц. Поэтому Решетникова считает, что необходимо развивать сельское хозяйство Дальнего Востока, застраивать теплицами значительные территории. «Тут нужно не договариваться с китайской стороной, а усиливать свой контроль, поддерживать местных производителей <…>. Нужно отдать должное Китаю, что он сам решил ввести ограничения на экспорт своей продукции», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, отсутствие запрета на ввоз продукции в Россию из Китая — популистская мера. «Ведь инфекция может быть не только на фруктах и овощах, ею могут быть заражены и сами водители. Кто и как будет их проверять?», — рассуждает она.

На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что овощи на Дальнем Востоке подорожали в 1,5-2 раза после закрытия границы с Китаем из-за распространения коронавируса. Хотя поставки продукции из Китая не запрещены, ранее «Магнит» сообщил, что приостановил закупки овощей и фруктов из этой страны, заместив продукцией из других государств. В магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») продаются преимущественно имбирь и чеснок из Китая. Хотя сложностей с логистикой пока не наблюдается, компания ищет возможности импорта аналогичных по качеству и цене товаров из других стран.

По оценке компании «НЭО Центр», доля Китая в совокупном российском импорте овощей составляет около 20%, а для фруктов не превышает 8%. И если в центральной части страны китайской продукции немного и ее легко заместитель поставами из других стран или за счет собственного производства, то Дальний Восток существенно зависит от ввоза из КНР.