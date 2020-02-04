Овощи дорожают из-за закрытия границы с Китаем

По информации «Интерфакса», овощи на Дальнем Востоке подорожали в 1,5-2 раза после закрытия границы с Китаем из-за распространения коронавируса. Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами регионов округа вести мониторинг цен и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения, сообщает сайт полпреда в ДФО

ФАС пока не получала обращений, связанных с ростом цен на овощи и фрукты в России на фоне затруднения их поставок из Китая, уточняет ТАСС. «В случае, если такие жалобы поступят и будет обнаружено необоснованное повышение цен, ФАС примет меры антимонопольного реагирования», — цитирует агентство представителя службы.

Хотя поставки продукции из Китая не запрещены, ранее «Магнит» сообщил, что приостановил закупки овощей и фруктов из этой страны, заместив продукцией из других государств. В магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») продаются преимущественно имбирь и чеснок из Китая, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу группы. Хотя сложностей с логистикой пока не наблюдается, компания ищет возможности импорта аналогичных по качеству и цене товаров из других стран.

«Если говорить о федеральном ритейле, крупнейших российских торговых сетях, то доля продукции, ввозимой из Китая, небольшая — несколько процентов по отдельным категориям», — уточнил «Агроинвестору» директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. По его словам, на это повлияли в том числе запреты Россельхознадзора в 2019 году по ввозу в страну китайской продукции ряда товарных категорий, например, рыбы и цитрусовых. «На данный момент планов по прекращению поставок продукции из Китая у большинства крупных торговых сетей нет, — знает Власенко. — Если будет введен запрет на импорт товаров из КНР или возникнут серьезные сложности в логистике, торговые сети переориентируются на поставщиков из других стран». В прошлом году после введения запретов Россельхознадзором, сети быстро перестроились, для покупателей это произошло без заметных последствий, уточняет он.

Доля Китая в совокупном российском импорте овощей составляет около 20%, а для фруктов не превышает 8%, приводит данные консультант практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. «Среди основных видов продукции, поступающей в Россию из Китая, крупнейшими категориями являются свежие овощи борщевого набора, в том числе лук и чеснок (59% от общего объема импорта в этой категории), капуста (37%), морковь, свекла и другие корнеплоды (26%), замороженные овощные смеси (28%), а также сырье для приготовления приправ (например, сушеные лук и чеснок) — китайские поставщики занимают в ней почти 60%, — перечисляет она. — При необходимости эти категории можно заместить за счет ресурсов стран СНГ и ЕАЭС (например, Беларуси) без существенного роста цен».

Общий объем поставок продовольствия из Китая составляет около $1 млрд в год и занимает существенную долю в структуре импорта, в основном ввозятся овощи, фрукты и рыба, говорит старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. «В центральных регионах России заместить китайскую продукцию достаточно просто по основным овощам и фруктам, при стабильном валютном рынке роста цен из-за этого не предполагается, — отмечает она. — Что касается Дальнего Востока, то при отсутствии современной тепличной базы заместить продукцию из Китая в короткие сроки практически невозможно». По словам Козловой, тепличная отрасль Дальнего Востока почти перестала существовать из-за демпинга китайских овощей. Поэтому о замещении импорта в этом регионе речь пока не идет. «Кабачки, перец, томаты, огурцы, баклажаны, чеснок, лук, зелень — на Дальнем Востоке все китайское, — перечисляет она. — А прорабатывать другие логистические маршруты на постоянной основе просто экономически не логично».

Китай массово ввозит в Россию тепличную продукцию, а также фрукты — мандарины, яблоки, груши, манго, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Если импорт данной продукции будет запрещен, это особенно серьезно скажется на Дальнем Востоке и Сибири, где продукция из этой страны занимает значительную долю. Больше всего пострадает сегмент томатов и перца — последний поступает на Дальний Восток и в Сибирь только из Китая. Также нереально заместить китайскую капусту, лук-порей, листовые салаты, баклажаны, — подчеркивает эксперт. — Не исключено, что в случае закрытия импорта из Китая появится теневой импорт продукции из соседних стран — Казахстана и Монголии, при условии, что эти страны сами не закроют ввоз китайской продукции на свою территорию».

Томаты частично выращиваются в тепличных комплексах регионов ДФО, однако в очень небольших объемах, соответственно, они будут в дефиците, и цены на них значительно вырастут, продолжает Решетникова. «С огурцами ситуация обстоит лучше: в Западной Сибири за последние годы построено много тепличных комбинатов для их производства. Уже сейчас российские огурцы, в первую очередь, из Новосибирска в значимых объемах поставляются в Иркутск, Читу, Улан-Удэ, — в самые зависимые от китайского фреш-импорта регионы», — рассказывает Решетникова.

В Дальневосточном округе тоже есть современные промышленные теплицы, практикующие светокультуру овощей и зелени. Самым крупным производителем несезонной продукции, по словам Решетниковой, является полностью реконструированный комплекс на острове Сахалин, где сейчас на площади 10 га выращивают огурцы, томаты, салаты, немного перца и розы. «Однако в ту же Бурятию и Читу доставлять свежую продукцию с Сахалина слишком долго и сложно из-за больших расстояний», — комментирует она.

Ежегодное производство овощей защищенного грунта на Дальнем Востоке составляет 23 тыс. т, при этом объем импорта данной продукции в регион составляет 76 тыс. т, приводит данные гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Основной поставщик этих овощей на Дальний Восток —Китай», — подтверждает он. По итогам 2019 года, в Россию из Китая было импортировано 24 тыс. т огурцов и 66,24 тыс. т томатов. В целом эти объемы легко заместить поставками из других стран или собственным производством как на европейской территории России, так и в Сибири, говорит Глушков. Однако на Дальнем Востоке могут возникнуть перебои с поставками, особенно в первое время, пока ритейлеры не переориентируются на закупку продукции из других стран. «По огурцам основные поставщики сегодня —Беларусь, Турция, Иран, Азербайджан, по томатам — Турция, Иран, Казахстан, Узбекистан, Армения, Марокко», — уточняет он. Также в случае запрета импорта из Китая огурцы и томаты можно ввозить из Южной Кореи и других азиатских стран, однако цена при этом вырастет более, чем в два раза, добавляет Сысоева.

Учитывая, что пока запрета на ввоз продовольствия из Китая нет, и вряд ли он будет, разговоры о замещении поставок подогревают спекулятивные ожидания и «бьют» по карману потребителей, считает Козлова. «Зарабатывают на этом перекупщики. На Дальнем Востоке цены на овощи и фрукты и так на 20-50% выше, чем в центральной России. Текущая ситуация показывает, что с точки зрения продовольственной безопасности на Дальнем Востоке нужно восстанавливать собственное сельхозпроизводство», — уверена она. Возможно, ситуация с коронавирусом станет для инвесторов поводом для открытия новых тепличных комплексов на территории Сибири и Дальнего Востока, чтобы не зависеть от таких непредвиденных обстоятельств, соглашается Решетникова.

Цены на фреш-продукцию в связи с закрытием границы с Китаем могут вырасти по всей стране, однако вполне вероятно, что это повышение продлится несколько месяцев, и затем сойдет на «нет», предполагает Решетникова. «Так было в прошлом году, когда стоимость овощей и фруктов в феврале-марте увеличилась на фоне повышения НДС, однако затем опустилась до уровня аналогичного периода 2018-го, — напоминает она. — Хотя многое будет зависеть от того, как долго будут действовать ограничения. Если они будут сняты в марте, то на ценах это серьезно не отразится».