Огурцы и томаты стали лидерами роста цен в начале года, следует из данных Росстата. По его данным, с 1 по 9 января плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,8%, при этом стоимость огурцов увеличилась на 9,4%, томатов — на 5,4% относительно конца декабря. Средние потребительские цены на огурцы сложились на уровне 143,17 руб./кг, на томаты — 138,91 руб./кг.

По мнению гендиректора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, рост цен — разовое явление, связанное с ограниченными запасами магазинов. «Производство же не останавливается в праздники, так что дело не в нем, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Но на цену томатов влияет и импорт. Например, если партия овощей задержалась на границе, цены могут резко вырасти. Бывает и такое». Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов говорит, что рост цен на овощи всегда наблюдается зимой.

Финансовый директор компании «Овощи Краснодарского края», президент ассоциации «Овощи Кубани» Алексей Коновалов подтверждает, что рост цен — характерная для зимы ситуация, это происходит каждый год. «Огурцы зимой дорогие, летом — дешевле», — говорит он, поясняя, что в стоимость закладывается обслуживание и освещение теплиц, и это «очень дорого». Коновалов прогнозирует, что повышение цен на огурцы до середины марта, на томаты — до апреля, а затем последует снижение.

С Коноваловым согласна и гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Она тоже считает, что одна из причин роста цен — сезонный фактор. «Во всем мире так, это стандартный процесс, но это относится к категории продуктов фреш. Даже в самых жарких странах есть сезонность», — пояснила она. Однако первая причина, следствием которой стал рост цен на огурцы и помидоры, по словам Решетниковой — возросший потребительский спрос перед новогодними праздниками и во время них. «Но где-то в десятых числах января спрос снижается, так как у людей становится меньше денег, следовательно, уменьшаются и цены. Продукция закуплена и ее нужно реализовать, для этого необходимо снизить цены», — пояснила она.

Оптовые цены тоже растут, причем повышение начинается раньше, чем в рознице: торговые сети должны успеть закупить продукцию, сформировать свои логистические потоки, и для этого нужно время, говорит Решетникова. По ее словам, оптовые цены также падают в середине января, но перед мартовскими праздниками опять происходит увеличение цен, говорит эксперт. Правда, гендиректор тепличного комплекса «Гринхаус» (Белгородская область) Гурий Шилов сказал «Агроинвестору», что отгрузочные цены компании в начале этого года не менялись. «Не знаю, откуда Росстат взял такую статистику», — добавил он.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в 2019 году отечественные сельхозорганизации соберут около 1,4 млн т овощей закрытого грунта, что больше результатов 2018-го на 38,5%. При этом в ближайшие пять лет производство тепличных овощей может удвоиться по сравнению с 2018-м и достигнуть 2 млн т в год, сообщала пресс-служба министерства. Однако в итоге валовой сбор оказался меньше — около 1,2 млн т, что тем не менее стало рекордом.

По оценке «Теплиц России», производство в 2019 году достигло 1,24 млн т, что на 13% выше уровня предыдущего года. Национальный союз производителей плодов и овощей оценивает урожай в 1,26 млн т. Рост обеспечен как за счет ввода новых тепличных комплексов (около 260 га), так и за счет модернизации действующих теплиц и выхода проектов, построенных в 2018 году, на полную мощность. Фермерские теплицы дали еще около 50-55 тыс. т, оценила Решетникова. То есть совокупный урожай всех товарных производителей в защищенном грунте (включая весенние неотапливаемые теплицы и парники) должен составить 1,3 млн т, что примерно на 15% больше, чем годом ранее, резюмирует она. На огурец в общем объеме производства придется около 50-54%, на томат — 40-44%, уточняет специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова. Ранее Глушков обращал внимание, что увеличение производства овощей сказывается на ценах. Так, в ноябре 2019-го оптовая цена на огурцы упала примерно на 30% по сравнению с ноябрем 2018-го. «На рознице это тоже отразилось», — добавлял он.