«Агроинвестор»



Летом 2019 года Минсельхоз прогнозировал, что урожай овощей, выращенных в защищенном грунте, составит 1,4 млн т (+38,5% к объему 2018-го). Достичь этого показателя не удалось, но сбор тем не менее получился рекордным. По оценке «Теплиц России», производство достигло 1,24 млн т, что на 13% выше уровня предыдущего года. Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) оценивает урожай в 1,26 млн т. Указанный рост обеспечен как за счет ввода новых площадей (около 260 га), так и за счет модернизации действующих теплиц и выхода проектов, построенных в 2018 году, на полную мощность. Фермерские теплицы дадут еще около 50-55 тыс. т, полагает гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. То есть совокупный урожай всех товарных производителей в защищенном грунте (включая весенние неотапливаемые теплицы и парники) должен составить 1,3 млн т, что примерно на 15% больше, чем годом ранее, информирует она. На огурец в общем объеме производства придется порядка 50-54%, на томат — 40-44%, считает специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова.