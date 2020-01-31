Минсельхоз хочет увеличить квоту на импорт томатов из Турции

Минсельхоз предложил увеличить квоту на импорт томатов из Турции до 200 тыс. т в год. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, его обсуждение продлится до 6 февраля. Сейчас квота на ввоз турецких томатов составляет 150 тыс. т в год, весной прошлого года она была увеличена также на 50 тыс. т.

Увеличение квоты на импорт томатов из Турции — политический вопрос, считает гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Конечно, турецким производителям хочется расширить свое присутствие на нашем рынке, однако вернуть те объемы поставок томатов в Россию, которые были еще пять лет назад, у них уже не получится, так как с 2014 года Россия значительно увеличила собственное производство томатов, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Только за прошлый год оно выросло на 15,7% и составило 502 тыс. т. При этом наша продукция вполне конкурентоспособна, более того, есть тенденция к дальнейшему росту внутреннего производства поскольку многие предприятия из-за некоторого проседания цен переходят с выращивания огурцов на томаты». Также отечественная продукция отличается высоким качеством, выраженными вкусом и ароматом, к которым уже привыкли наши покупатели, добавляет Глушков.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тоже думает, что предложение по увеличению квот на импорт для Турции — скорее политический шаг, нежели хозяйственный. «С другой стороны, есть подозрение, что Турция поставляла томаты реэкспортом через Азербайджан, доля которого во ввозе томатов в Россию за последние несколько лет значительно выросла и, по предварительным данным, за прошлый год составила треть рынка, тогда как до введения эмбарго была минимальной, — обращает внимание она. — Возможно, в случае увеличения квот турецкие поставщики будут работать с Россией напрямую, и тогда доля Азербайджана сильно снизится».

При этом само по себе предложение по увеличению квоты не очень целесообразно, так как, например, за прошлый год турецкие поставщики не ввезли в Россию даже разрешенные 150 тыс. т, говорит Глушков. «Общий импорт томатов в 2019-м составил 552 тыс. т — на 4,3% меньше, чем в 2018-м, при этом доля Турции составила 17%, а это чуть менее 94 тыс. т», — приводит данные он. Тем не менее, в прошлом году доля Турции увеличилась: в 2018-м она составляла примерно 6%, сравнивает Решетникова. Однако она тоже отмечает, что страна не выбрала квоту. «Что касается товарных характеристик турецких томатов, то они значительно улучшились за последние пять лет, — продолжает она. — Если раньше в Россию ввозились самые бюджетные позиции сомнительного качества, то сейчас турецкие поставщики предлагают качественную продукцию в среднем ценовом сегменте, а также ввозят премиальные плоды — розовые, коктейльные и черри». В целом, в 2020 году продолжится тенденция снижения импорта в Россию тепличных овощей примерно на 6-7% благодаря развитию внутреннего производства, добавляет Решетникова.

Россия ввела эмбарго на ввоз турецких томатов и другой плодоовощной продукции в конце 2015 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Запрет начал действовать с января 2016-го. Позднее ограничения начали постепенно сниматься, однако вопрос по томатам оставался нерешенным дольше всего: стороны договорились о возможности их ввоза в Россию в объеме до 50 тыс. т только осенью 2017-го. Сначала разрешение на поставки получили всего три турецких предприятия, с 2018 года список стал расширяться под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турции. С 1 мая 2018-го Россия сняла ограничение по количеству турецкий компаний-экспортеров, оставив при этом общую квоту на ввоз в размере 50 тыс. т. В конце 2018 года Минсельхоз предложил удвоить объем разрешенных поставок, весной 2019-го расширил квоту еще на 50 тыс. т. Тогда представитель ведомства пояснял, что увеличение квоты не окажет существенного влияния на внутренний рынок, поскольку доля этого объема незначительна.

До введения эмбарго Турция была крупнейшим поставщиком томатов в Россию, по данным ФТС, в 2015 году она ввезла почти 347 тыс. т, тогда как в целом импорт в этой категории составил 567 тыс. т. Сейчас больше всего томатов в нашу страну ввозит Азербайджан, по итогам трех кварталов Турция была на втором месте, также среди крупных поставщиков Китай, Марокко, Беларусь. «Китайские томаты дешевле, хоть и хуже по качеству, чем турецкие, однако все поставки оттуда идут на рынки Сибири и Дальнего Востока, — говорит Решетникова. — В европейской и центральной частях страны очень мало китайских свежих овощей, так как везти их сюда нецелесообразно. Точно также и турецкие томаты не попадают в те регионы, где продают китайские». Соответственно, даже если объем поставок турецких томатов в Россию увеличится, продукцию не повезут в регионы, где возможен ее дефицит в связи с проблемой распространения коронавируса в Китае, считает эксперт.

Ранее СМИ Приморского края сообщили о риске дефицита плодоовощной продукции из-за временного закрытия границы с Китаем на фоне распространения коронавируса. Минпромторг региона заверил, что дефицита овощей нет. «Сейчас их достаточное количество на основной оптовой базе “Дружба”. Все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят из других регионов страны», — говорится в сообщении на сайте администрации Приморья. Решетникова напоминает, что когда из Китая запретили поставки фруктов, в Сибири и на Дальнем Востоке серьезно выросли цены на всю продукцию фреш-группы.