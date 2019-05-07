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Рынки
Импорт тепличных овощей может увеличиться
Агроинвестор
7 мая 2019
В 2019—2020 годах валовой сбор тепличных овощей продолжит повышаться, но затем дополнительный спрос на них станет удовлетворяться за счет импорта, а не внутреннего производства, считает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. По его словам, сейчас Минсельхозом создана рабочая группа для оценки ситуации
журнал «Агроинвестор»
май 2019
За последние три года потребление зимних томатов и огурцов выросло до 12 кг на человека в год
Фото: Pixabay


За прошедшие три года потребление свежих овощей выросло почти на 400 тыс. т с учетом поставок из-за рубежа, и союз ожидает дальнейшего увеличения в связи с прогнозируемым повышением доходов населения. Однако 2018-й стал последним годом, когда тепличные проекты получали возмещение части прямых понесенных затрат, и проекты в секторе стали приостанавливать. На планы инвесторов влияет и ценовая ситуация: в целом в прошлом году отпускная цена на овощи снизилась на 5-6%, а по некоторым позициям до 8%, при этом издержки и операционные расходы растут.

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