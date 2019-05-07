Импорт тепличных овощей может увеличиться



За прошедшие три года потребление свежих овощей выросло почти на 400 тыс. т с учетом поставок из-за рубежа, и союз ожидает дальнейшего увеличения в связи с прогнозируемым повышением доходов населения. Однако 2018-й стал последним годом, когда тепличные проекты получали возмещение части прямых понесенных затрат, и проекты в секторе стали приостанавливать. На планы инвесторов влияет и ценовая ситуация: в целом в прошлом году отпускная цена на овощи снизилась на 5-6%, а по некоторым позициям до 8%, при этом издержки и операционные расходы растут.