Российский рынок чеснока на 80% зависит от китайского импорта

Из-за распространения коронавируса в Китае на российском рынке может возникнуть дефицит чеснока, сделали вывод аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, проанализировав импорт продовольствия из КНР. Чеснок входит в топ-5 продуктов, которые наша страна закупает в Китае. Официально поставки оттуда не запрещены, однако некоторые торговые сети отказываются от китайской продукции, в том числе опасаясь, что логистика станет сложнее из-за закрытия границы на Дальнем Востоке. Также есть риск, что на продажи повлияют панические настроения потребителей, которые могут отказаться покупать китайские овощи и фрукты.



В 2018 году производство чеснока во всех хозяйствах России составило около 212 тыс. т, однако на долю сельхозорганизаций и КФХ пришлось менее 5 тыс. т, следует из данных Росстата. Импорт был на уровне 51 тыс. т. В 2019-м, оценочно, валовой сбор чеснока в товарном секторе увеличился на 10%, объем ввоза достиг 53 тыс. т, приводит данные гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Чеснок, который продается в России, на 90% импортный, в основном из Китая. Это связано с тем, что в КНР несколько лет назад уделялось серьезное внимание повышению занятости сельских жителей, в том числе через производство чеснока, — рассказал он «Агроинвестору». — Однако китайский чеснок выращивается не в земле, а в специальном субстрате, поэтому по качеству он хуже отечественного».







На долю импорта приходится около 19% внутреннего потребления чеснока в России, если считать общее производство, а не только в товарном секторе. Основной объем поставок идет из Китая — в среднем около 40 тыс. т в год или 79% от ввоза в этой категории, оценивает руководитель проектов компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Динамика импортных поставок стабильна и в значительной степени не зависит от изменений собственного производства чеснока в России», — уточняет она. При этом, поскольку зарубежные поставки обеспечивают свыше 90% предложения товарного чеснока на российском рынке, импорт влияет на внутренние потребительские цены в нашей стране, обращает внимание она. «Так, снижение урожая чеснока в Китае в 2015—2016 годах привело к существенному росту цен на него как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — напоминает Михалева. — А значительный рост производства китайского чеснока в 2017—2018 годах задал обратный ценовой тренд». По данным Росстата, если в 2014 году чеснок в рознице в среднем стоил 105,2 руб./кг, то в 2015-м подорожал до 174,2 руб./кг, а в 2016 году — до 246,5 руб./кг. По итогам 2018-го средняя цена на него составила 153,2 руб./кг, в 2019-м — 178,8 руб./кг.







Сельхозорганизации и КФХ обеспечивают лишь около 10% рынка чеснока в России, в основном его выращивают небольшие предприятия на площади до 10 га, так как производство предполагает ручной труд, который заключается в посадке, а также обрезке стрелки при созревании, говорит Глушков. Технология промышленного производства чеснока подразумевает применение капельного орошения, а также использование специализированного оборудования на разных этапах производственного процесса (сажалок, линий по дроблению, калибровке, сушке чеснока и т. д. ), что требует немалых вложений, добавляет Михалева. Вместе с исторически сложившейся культурой выращивания чеснока в личных подсобных хозяйствах населения этот фактор отчасти объясняет неразвитость внутреннего промышленного производства, говорит она.



Кроме того, предприятия сталкиваются с проблемой реализации продукции, обращает внимание Глушков. «Посредники предлагают фермерам за их чеснок всего около 60 руб./кг, хотя розничная цена доходит до 250 руб./кг, — сравнивает он. — Для самостоятельного выхода на те же розничные сети у производителей слишком незначительные объемы продукции. Сдавать чеснок на переработку тоже невыгодно: его готовы покупать за 30 руб./кг — эта цена ниже себестоимости производства».



Тем не менее, при наличии собственных хранилищ, линий по подработке и фасовке продукции выращивание чеснока в России является потенциально высокомаржинальным бизнесом, уверена Михалева. «Высокий спрос, прежде всего со стороны пищевой промышленности, и одновременно значительный дефицит товарного чеснока обуславливают необходимость увеличения собственного производства в промышленных масштабах, и делают это направление потенциально привлекательным для инвесторов», — считает она. В целом, производство чеснока — привлекательный сектор для вложений, соглашается Глушков. «Однако предприятиям, которые планируют выращивать чеснок, нужно понимать, кому они будут его продавать. Его не покупают так много, как картофеля. К тому же многие потребители выращивают чеснок у себя на дачах», — отмечает он.



Из крупных агрохолдингов в России выращиванием чеснока занимаются лишь два — «АФГ Националь», запустивший проект в 2017 году, а также «Мираторг», который осенью 2018 года сообщил, что посадил более 200 га озимого чеснока в Тульской области.



Для «АФГ Националь» чесночный проект пока является экспериментальным, агрокультуру выращивает входящая в холдинг ростовская компания «Манитек». «На хранение в холодильники мы заложили 200 т чеснока урожая 2019 года, постепенно его продаем. В 2020 году планируем увеличить производство озимого чеснока до 600 т», — рассказал «Агроинвестору» руководитель «Манитек» Евгений Черепанов. По его словам, основная сложность этого бизнеса — нехватка квалифицированных профильных специалистов. «Сейчас мы сосредоточены на отработке технологии выращивания и предпродажной доработки, используем опыт европейских производителей, — комментирует он. — Основной канал сбыта — торговые сети (весовой чеснок и фасованный в сетку-рукав). Часть продукции планируем реализовать в качестве семенного материала и сырья для производства полуфабрикатов (мясных продуктов, колбас и пр.)».

