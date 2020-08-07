Экспорт свинины впервые может достигнуть 200 тысяч тонн

По итогам года себестоимость свинины вырастет на 10% из-за девальвации рубля и пандемии, а цены на нее упадут еще на 10% «Продо»

За январь-июнь 2020 года экспорт продукции свиноводства вырос на 96% по сравнению с 2019-м и достиг 88 тыс. т, причем 60% вывоза приходится именно на мясо, хотя раньше две трети экспорта составляли субпродукты. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал в ходе онлайн-конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК». По итогам года, если не будет форс-мажорных обстоятельств, Россия сможет вывезти около 200 тыс. т такой продукции стоимостью около $300 млн, а экспорт всех видов мяса может приблизиться к $1 млрд, оценил он.

В этом году Россия может выйти на рекордный показатель экспорта, хотя еще несколько лет назад страна сильно зависела от импорта свинины. По словам Ковалева, 2018-2019 годы стали рубежными: в 2018-м мы добились почти полной самообеспеченности по этому виду мяса, а в 2019-м страна стала нетто-экспортером и завершила серьезнейший этап зависимости от импорта.

Эксперты мясного рынка называют этот случай беспрецедентным: в 2012—2013 годах Россия делила первое место по импорту свинины с Японией (тогда мы ввозили более 1,25 млн т этого вида мяса), а спустя несколько лет добилась полной самообеспеченности, рассказывает Ковалев. Однако основным драйвером роста было не продэмбарго 2014 года, хотя оно и стало одним из стимулов. «Мы этот процесс (импортозамещения) начали раньше — в 2005—2008 годах», — добавляет Ковалев.

По мере выхода на самообеспеченность, резко возрастала внутренняя конкуренция, из-за чего снизились оптовые цены, особенно это стало заметно в последние два года: в 2019-м они уменьшились на 8% к уровню 2018-го, в этом году — еще на 10%. В результате потребление свинины в первом полугодии 2020-го выросло на 5,2% или 95 тыс. т. Дешевеющая свинина — это единственный драйвер потребления мяса в России.

«Думаю, все потребители согласятся, что такой дешевой свинины в рознице не было последние годы», — говорит Ковалев. Кроме того, цены на курицу, говядину и рыбу не имеют такой тенденции к снижению. При этом по итогам года себестоимость свинины вырастет на 10% из-за девальвации рубля и пандемии. В совокупности со снижением цен это может еще больше ухудшить финансовое положение производителей.

Производство свинины в промышленном секторе за январь-июнь 2020-го составило 2,34 млн т, что на 12,6% или 261 тыс. т больше результатов первых шести месяцев 2019-го.

Все прогнозы говорят о том, что активное развитие свиноводства будет продолжаться следующие четыре года. По словам Ковалева, топ-20 производителей свинины, на которых приходится 70% рынка, планируют в течение 2020-2024 годов нарастить объемы выпуска еще на 47%. «Это самые эффективные, квалифицированные компании, которые не могут принимать опрометчивые решения», — добавляет он, уточняя, что прирост производства в 1 млн т (убойный вес) за четыре года не будет лишним. 300-350 тыс. т из этого объема пойдут на увеличение потребления, поскольку снижаются цены. Еще 200 тыс. т должны возместить выпадающие объемы производства компаний, которые обанкротятся, 150 тыс. т покроют снижение выпуска в личных хозяйствах, 50 тыс. т — на снижение импорта со 100 тыс. т, еще 350 тыс. т пойдут на экспорт.

Этот год станет первым за последние 30 лет, когда Россия почти не ввозила свинину, акцентирует Ковалев. Так, по данным НСС, за шесть месяцев этого года ее импорт составил всего 1 тыс. т, что на 60 тыс. т меньше, чем годом ранее. По словам Ковалева, введение 25%-ной пошлины на ввоз свинины, конечно, снизило импорт, однако основной фактор — рост внутреннего производства и сильная конкуренция между отечественными игроками.